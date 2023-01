Tijekom blagdana Sveta tri kralja većina trgovina radi skraćeno, a dosta ovisi o lokaciji

Lidl

Lidl trgovine će u petak raditi prema prilagođenom radnom vremenu, odnosno do 14, 16, 18 ili 20 sati, ovisno o lokaciji trgovine. Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Spar

NTERSPAR hipermarketi će u petak 6. siječnja raditi prema redovnom radnom vremenu, od 7 do 21 sat. Izuzetak su INTERSPAR hipermarket u Koprivnici i Slavonskom Brodu koji će na blagdan biti otvoreni od 8 do 18 sati, dok će u osječkom shopping centru Portanova INTERSPAR hipermarket biti zatvoren.

S druge strane, SPAR supermarketi u cijeloj Hrvatskoj radit će od 8 do 14 sati. Iznimka su SPAR supermarket Martinkovac u Rijeci i SPAR supermarket u Supernova centru u Zadru koji će raditi od 8 do 21 sat. SPAR supermarketi na zagrebačkom Tuškancu i u Poreču na blagdan Sveta tri kralja neće raditi. Više pogledajte ovdje!

Konzum

Konzumove trgovine će ovisno o lokaciji, raditi u petak prema prilagođenom radnom vremenu. Raspored radnog vremena možete pogledati ovdje.

Kaufland

Na Sveta tri kralja radno vrijeme trgovina bit će skraćeno i razlikovat će se od lokacije do lokacije, a kako radi trgovina u vašoj blizini provjerite ovdje.

Plodine

Plodine će imati prilagođeno radno vrijeme, ovisno o poslovnici, a detalje kako radi obližnja trgovina možete vidjeti ovdje.

City Center one East, City Center one West i City Center one Split radit će u petak do 21 sat, kao i West Gate, Arena Centar i Avenue Mall. Osim toga, većina trgovina u Tower Centru Rijeka radit će do 21 sat, uz nekoliko izuzetaka. U centru Portanova Osijek trgovine neće raditi.