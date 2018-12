RADNO VRIJEME TRGOVINA NA STARU I NOVU GODINU: Ako ste zaboravili koju sitnicu, pazite da ne poljubite vrata

Većina propdavaonica i trgovačkih centara na staru će godinu raditi skraćeno, a na Novu u potpunosti zatvoriti svoja vrata

Svi oni koji slučajno nešto zabolrave za novogodišnje slavlje, iskrsne im nekakav problem u pripremi kolača i jela predviđenih za 1. siječnja, ali i ne stignu otići u kupovinu tijekom vikenda imat će za to prigodu i na staru godinu. Doduše, pažnju treba obratiti na radno vrijeme prodavaonica i trgovačkih centara koji će ipak raditi skraćeno. Ali i na činjenicu da je 1. siječnja 2019. svima neradni dan.

Konzum će tako u ponedjeljak raditi do 15 sati, dok je na Novu godinu imati zatvorena vrata. OVDJE ožete pogledati vama najbliže prodavaonice.

Lidl će na staru godinu raditi sat vremena duže, do 16 sati.

Skraćeno radno vrijeme posljednjeg dana ove godine imat će i sve Sparove prodavaonice, a o tome više možete pronaći OVDJE.

Kaufland će 31. prosinca raditi od 7 do 18 sati.

Prodavaonice Tommyja staru že godinu zaključiti s radnim vremenom do 17 sati.

Pevec će na staru godinu raditi do 13 sati, a City Center One do 17 sati.

Westgate taj dan s radom počinje u 10 sati, a vrata kupcim azatvara u 15 sati.

Šoping u Osijeku i Rijeci

Osječani koji još u ponedjeljak planiraju skoknuti do Portanove moraju znati da će ona raditi od 9 do 17 sati. Dodajmo svemu, pak, da kasino, kino i hotel koji se nalaze u sklopu centra rade normalno.

Trgovački centri Supernove diljem zemlje na staru godinu će raditi skraćeno od 9 do 18 sati.

Tower centar Rijeka svoja će vrata na staru godinu otvoriti u 8 sati od kada radi Interspar. Zajedno s njim, ali od 9 sati pa sve do 17 sati radit će prodavaonice koje se nalaze prvom, drugom, trećem i četvrtom katu te Mueller koji je na petom katu. Igraonica će biti u pogonu do 15 sati, dok će za sve njih 1. siječanj biti neradni dan.