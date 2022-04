Većina trgovina na Uskrs i uskrsni ponedjeljak neće raditi.

Tako Konzum ​neće raditi na Uskrs i uskrsni ponedjeljak, kao ni Lidl, čije će trgovine u subotu uoči Uskrsa raditi po uobičajenom radnom vremenu.

Plodine također ne rade na Uskrs, a točno radno vrijeme pojedine trgovine u gradovima, provjerite OVDJE.

SPAR supermarketi bit će zatvoreni na Uskrs, dok će na Uskrsni ponedjeljak trgovine biti otvorene od 8 do 14 sati. Izuzetak su Spar poslovnice u zadarskom shopping centru Supernova i na zagrebačkom Tuškancu koje na taj dan neće raditi, dok će SPAR supermarket na adresi Martinkovac 127 u Rijeci i na Uskrsni ponedjeljak biti otvoren od 8 do 21 sat.

INTERSPAR hipermarketi će svi na Uskrs biti zatvoreni, dok će na Uskrsni ponedjeljak trgovine raditi po prilagođenom radnom vremenu.

Kaufland neće raditi na Uskrs i uskrsni ponedjeljak.

Trgovine Prehrane ne rade na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, a Studenca na Uskrs

'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima', priopćili su. Ostale dane rade normalno.

DM Na Uskrs ne rade dok će na Uskrsni ponedjeljak biti otvorene poslovnice koje su u sklopu šoping centara, ostale su zatvorene i taj dan.

Iz Bipe kažu da sve dane do nedjelje rade normalno, na Uskrs su zatvoreni, a na Uskrsni ponedjeljak pojedine njihove trgovine rade skraćeno, a neke su zatvorene, ovisno o lokaciji. One u sklopu šoping centara su u ponedjeljak otvorene.

Muller trgovine na Uskrs su zatvorene dok na Uskrsni ponedjeljak rade ili skraćeno ili normalno, ovisno o lokaciji. Provjerite kako radi poslovnica u vašoj blizini OVDJE.

Pevexove rgovine u subotu rade do 18 sati, a u nedjelju i ponedjeljak su zatvorene.

Na Uskrs će u Avenue Mallu biti otvoreni samo pojedini ugostiteljski objekti dok trgovine neće raditi. U ponedjeljak će dio trgovina raditi, dio ne - više detalja pronaći ćete OVDJE.

U Arena centru Zagrebna Uskrs će trgovine biti zatvorene dok će u ponedjeljak raditi normalno. Više detalja pronaći ćete OVDJE. Napominju kako na taj blagdan ne rade PBZ, Hrvatska pošta, javni bilježnik i FINA, a koje se nalaze u sklopu centra.

City Center One - Zagreb West, Zagreb East i onaj u Splitu na Uskrs su zatvoreni, a u ponedjeljak rade normalno.

Mall Osijek zatvoren je i u nedjelju i ponedjeljak.

Supernova Karlovac u subotu radi skraćeno do 18 sati, na Uskrs su zatvoreni, a na Uskrsni ponedjeljak rade do 21 sat. Tamošnji Interspar raditi će ovako: 'Velika subota 16.04.2022. od 7:00 do 21:00 sat Uskrs 17.04.2022. zatvoreno, Uskrsni ponedjeljak 18.04.2022. od 7:00 do 21:00 sat'.

Pula City Mall u subotu radi normalno dok je većina trgovina u nedjelju i ponedjeljak zatvorena.

Bauhaus neće raditi na Uskrs i uskrsni ponedjeljak, stoji na njihovoj stranici.