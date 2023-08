Vlada i HNB s hrvatskim bankama potpisale su Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu u srpnju prošle godine, piše N1. Prešutno prekoračenje zamijenile su, na tekućim računima, dopuštenim.

A što je to zapravo? Dopušteno prekoračenje je iznos novca koji banka daje na raspolaganje korisniku "temeljem ugovora o transakcijskom tekućem računu u eurima i ugovora o dopuštenom prekoračenju, a koji prelazi iznos salda na transakcijskom tekućem računu u eurima".

Čak 850.000 Hrvata koristi minus

Znači, mora vrijediti ono što je dogovoreno. A sve to, da bi se izbjegle situacije koje su se znale događati kada je u pitanju bilo prešutno prekoračenje koje je bilo za oko 30 posto skuplje od dopuštenog. No, prema podacima HNB-a nerijetko su prešutna znala iznositi i do 300 posto prosječnih mjesečnih primanja.

Upravo to, dovelo je do potrebe za regulacijom. Čak 850 tisuća Hrvata koristi neki oblik minusa, a da nije došlo do regulacije, zbog kamata, bili bi u minusu većim od onog kolika im je plaća.

Tako da od ove godine maksimalna dopuštena kamatna stopa "uz nominalnu kamatnu stopu uključuju i naknade, prije svega za vođenje tekućeg računa, iznosi 7,5 posto". Ovako je sve "crno na bijelo", a građani će znati koliki im je minus i koliko im iznosi kamata na njega. Manje je i ogrnaičenja, nego što je to stvar kod drugih vrsta minusa.

Rok je do 30. lipnja 2024.

A evo što je posao građana. Dakle, do kraja lipnja građanima su stigle pismene ponude banaka o zamjeni prešutnog s dopuštenim prekoračenjem. Rok za prihvat pounde je do 30. lipnja iduće godine. Kako će se ta tranzicija odvijati ovisi od banke, do banke, a evo što kažu one najveće:

"Svojim smo klijentima ponudili brz i jednostavan prelazak s prešutnog na dopušteno prekoračenje bez ikakve naknade, uz rok za prelazak od godinu dana, najkasnije do 30. lipnja 2024. Klijentima je omogućen prelazak bez dolaska u poslovnicu, putem aplikacije m-zaba ili dolaskom u poslovnicu za klijente koji nemaju mobilno bankarstvo, odnosno, m-zabu", objasnili su iz Zagrebačke banke.

"Osim u poslovnicama, Erste banka je svojim klijentima omogućila ugovaranje dopuštenog prekoračenja i online putem, preko digitalne platforme George. Interes klijenata za rješavanje ovog pitanje očekivan je te je od 30. lipnja kada je započeo prelazak na dopušteno prekoračenje, gotovo 25.000 klijenata prešlo na dopuštena prekoračenja, a od toga je 72 posto klijenata to napravilo preko digitalne platforme George", kazali su iz Erste banke.

Oni koji ne naprave tranziciju u roku, morat će...

"Ugovor o dopuštenom prekoračenju moguće je sklopiti u bilo kojoj poslovnici Banke ili putem usluge On-line bankarstva [PBZ digitalnog bankarstva] za klijente koji su korisnici te usluge. Moguće je sklopiti ugovor u istom ili manjem iznosu, ako klijent želi manji iznos", ponudili su iz Privredne banke Zagreb.

"Banka će klijentima odobriti isti iznos dopuštenog prekoračenja koji je bio za prešutno prekoračenje bez ikakvih dodatnih troškova i uz znatno povoljniju kamatnu stopu. Klijenti trebaju doći u bilo koju našu poslovnicu i potpisati Ugovor o dopuštenom prekoračenju", rekli su iz OTP-a. To je jedina banka, među najvećima, koja ne nudi mogućnosti tranzicije online putem.

A što s korisnicima OTP-a koji ne naprave ranziciju u zadanom roku od jedne godine. Iz banke su poručili:

"Svim klijentima koji do 30. lipnja 2024. ne reguliraju prijelaz na dopušteno prekoračenje ili se do navedenog datuma ne jave banci, banka će ukinuti prešutno prekoračenje 1. srpnja 2024. Navedene klijente banka će 30 dana prije ukidanja prekoračenja o tome obavijestiti pismenim putem. Svim klijentima koji budu u korištenju prešutnog prekoračenja do tog datuma, banka će prilikom ukidanja omogućiti otplatu iskorištenog iznosa odobravanjem kredita za obročnu otplatu. Kredit se odobrava na rok od 12 mjeseci, bez dodatnog troška i s primjenom kamatne stope sukladno Odluci o kamatama, a koja ne može biti veća od kamatne stope važeće za dopušteno prekoračenje po tekućem računu."