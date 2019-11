KAKO PREŽIVJETI S 3.500 KUNA? Ne štrajkaju samo nastavnici, bez ovih ljudi škole ne bi mogle funkcionirati, a pogledajte kolike su im plaće

Nakon što su objavljene plaće učitelja i nastavnika koji su već mjesec dana u štrajku, otkrivene su prosječne i medijalne plaće kuharica, domara, tajnika, čistačica i svih onih bez kojih niti jedna škola ne bi normalno funkcionirala

Opći štrajk u osnovnim i srednjim školama krenuo je diljem Hrvatske prije 30 dana. Iako se svo vrijeme stavlja naglasak na učitelje i nastavnike, oni nisu jedini koji štrajkaju i traže povećanje koeficijenta složenosti poslova, a time i veće plaće. Iste zahtjeve imaju i čistačice, domari, tajnici i ostali zaposlenici, bez kojih škole ne bi mogle funkcionirati.

Kako je već ranije bilo riječi o visini plaća učitelja i nastavnika, Srednja.hr donosi prosječne plaće ovih zanimanja u obrazovanju, ali i njihovu medijalnu plaću, odnosno onu koja razdvaja grupu primatelja na pola, odnosno na 50 posto onih koji primaju više i 50 posto onih koji primaju manje od određenog iznosa.

Takav način izračuna mnogi smatraju pravednijim, jer daje bolji uvid u stvarno stanje od prosječne plaće. Naime, u izračun prosječne plaće ulaze i one koje su nekoliko puta više od najnižih. Kad bi se gledala razlika između prosječne i medijalne plaće u Hrvatskoj, prosječna u pojedinim zanimanjima zna biti i do 1000 kuna viša od medijalne. No, u sektoru obrazovanja su plaće za pojedina zanimanja slične.

Spremačice, kuharice i domari imaju razloga za štrajk

Domar, kuhar, vozač i noćni pazitelj radna su mjesta treće vrste, a koeficijent složenosti njihovih poslova iznosi 0,776. Oni spadaju u skupinu poslova za koje je dovoljna srednja stručna sprema. Njihova prosječna neto plaća je u rujnu bila 4570 kuna. U ovim zanimanjima razlike između prosječne i medijalne plaće nisu velike. Tako je u rujnu medijalna plaća iznosila 4516 kuna neto.

Spremačice, portiri i pomoćno-tehnički radnici spadaju u radna mjesta četvrte vrste, a njihov koeficijent složenosti je 0,601. Tako im je prosječna plaća u rujnu iznosila 3584 kune neto, a medijalna plaća 3589 kuna neto.

Poslovi prve vrste oko državnog prosjeka

Tajnik škole je posao prve vrste, s koeficijentom 1,212. Za taj posao je potrebno završiti diplomski studij, odnosno steći visoku stručnu spremu. No, iznimno, ako se na natječaj za zapošljavanje ne prijavi nitko sa završenim diplomskim studijem, posao može dobiti i osoba s preddiplomskim studijem.

Njihova prosječna plaća u rujnu je iznosila 6250 kuna neto. Niti kod njih razlika između prosječne i medijalne plaće nije velika. Tako je kod tajnika u rujnu medijalna plaća iznosila 6265 kuna neto.

Voditelj računovodstva je također posao prve vrste, a za njegovo obavljanje potrebno je završiti sveučilišni diplomski studij ekonomske struke. Njihova plaća je u rujnu iznosila 6353 kune neto. Medijalna plaća za rujan je u ovom zanimanju iznosila 6382 kuna.

U odnosu na početak godine, svima su plaće u rujnu nešto veće, a razlog je uvećanje osnovice plaća koja se množi sa koeficijentima, za dva posto. Počevši od obračuna plaće za rujan, s isplatom u listopadu, Dodatkom I. Kolektivnog ugovora, potpisanim krajem prošle godine, utvrđena je osnovica od 5695,87 kuna bruto. To su povećanje dobili svi zaposlenici u javnoj službi, dok sindikati u obrazovanju traže nova, zasebna povećanja.

