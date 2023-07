Lubenice sve više dolaze iz uvoza. Ovogodišnji urod procjenjuje se na 3000 tona manje nego lani pa su i cijene veće. Ali, nije im lako odoljeti. Pitanje je tek, kako odabrati onu pravu: slatku, sočnu i crvenu?

"Kako zvuči dobra lubenica? Ima fini, mekani zvuk", kaže za RTL Mira iz Zagreba.

"Znači, u koga god kupujete tražite da vam je prereže", govori Ivan iz Zagreba.

"Znam da su jajaste, s peteljkom super fine, i zlatno ispod", kaže Ines iz Zagreba.

"Zeleno tamno znači da je kao sočna, a svijetla zelena valjda znači da nije sočna", govori Ana iz Zagreba.

Bitan je zvuk, peteljka…

Simetričan oblik, veličina kruga na strani na kojoj je ležala u zemlji, težina, dobar zvuk. Puno je teorija.

"Čujete kucate, i onda mislite da znate što radite. Ovdje je zvuk prilično šupalj, potmuo, tup. Ovdje je zvonki - on jedri. Dakle, ova je vjerojatno šuplja, nije se dobro razvijala, ali to se vidi iz oblika, vidite da je tu malo uža, šira, lubenica treba biti pravilnog oblika", kaže proizvođač lubenica Damir Lucić.

Zvonki zvuk daje ona sočna, bogatog okusa lubenica. Važno je i da je zrela. Često se, kada se uvozi na veliko, dogodi da je berači uberu prerano.

"One znaju stajati dugo i po 10 dana. Ako vidite potpuno suhu peteljku, ne mora značiti da je stara, ali uvijek je bolje tražiti zelenu peteljku. Ona vam s donje strane mora biti žuta, ali nama su problem vrane one to grickaju pa to ne valja jesti", govori Lucić.

Deformirane, iskljucane nisu dobrodošle.

"Ljudi pumpaju puno dušika, jer ili ne znaju ili žele da bude što veća, pa onda bude ovako šuplja, nema slasti, nema voćne arome, kiseline, spužvasta je, premakana", kaže Lucić.