KAKO O NOVCU RAZMIŠLJAJU STRANKE? Jedni se oslanjaju na europski novac, drugi zazivaju samodostatnost, ali – što je realno?

Jedna od bitnih stavki u svakog izbornog programa je i financiranje države, a tu su među kandidatima za predstojeće izbore, velike razlike

Građanima bi na izborima, pri zaokruživanju liste, osim imena, veliku ulogu trebali imati i predstavljeni programi. Iako to svaki put obećavaju, nitko ne može Hrvatsku pretvoriti u zemlju blagostanja u svega četiri godine. Neke od lijepih želja, koje se već i sad provlače po javnom prostoru su veće plaće, manje birokracije i samoodrživost. No, tko uopće ima programe za nadolazeće izbore i kakve?

Ono što Milan Bandić radi već 20 godina u Zagrebu neki zovu populizmom, a on programom. Zato će s listom svoje Stranke rada i solidarnosti, koju će predstaviti sljedeći tjedan, opet izaći na izbore, iako mu dosadašnji koalicijski partner predviđa mrvice.

“Ja vodim grad 20 godina, kad premijeri dobiju drugi mandat ja ću im čestitati. Toliko o tome”, poručio je Bandić.

Europski novac

Temeljni kapital njegova koalicijskog partnera, Andreja Plenkovića, za drugi mandat u Banskim dvorima mogao bi biti 10 milijardi eura Europskog novca za spas gospodarstva. HDZ svoj program još nije predstavio, tek su izašli s imenima kandidata na listama. A za stvaranje nove “četveroljetke” radi ministar zaštite okoliša i energetike, Tomislav Ćorić. U SDP-u ionako smatraju da dosad dodijeljenih sedam milijardi eura europskog novca vladajući nisu znali iskoristiti, pa svoj program neće bazirati na tome.

“Mi krećemo u porezno rasterećenje plaće. To će se sastojati od povećanja osobnog odbitka sa 4000 na 5000 kuna, to je neoporezivi odbitak, što će omogućiti ljudima koji imaju plaću u tom rasponu da im plaća odmah poraste za od 250 do 500 kuna mjesečno”, poručio je bivši ministar regionalnog razvoja Branko Grčić.

Samodostatnost iz dva kuta

Bespovratna sredstva Europske unije za Domovinski pokret ne postoje. Oni su se odlučili okrenuti samodostatnosti hrvatskog gospodarstva i očuvanju kune. “Tih sedam odnosno 10 milijardi dolara koje je Hrvatska tobože dobila na poklon od EU nije poklonjen novac. Radi se o europskim obveznicama koje će Hrvatska morati vraćati dugi niz godina”, smatra Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista.

Samodostatno gospodarstvo je temelj i platforme Možemo!, ali iz sasvim drugačijeg političkog kuta. Ondje se zalažu za samodostatnu proizvodnju hrane, lokalni razvoj, odvajanje od turizma… “Ključno je da ekonomski razvoj bude i da se temelji na planiranom razvoju, da je jasno gdje idemo u sljedećih 20 godina. I što se tiče zelene industrije i obnovljivih izvora energije i zelene poljoprivrede jer bez toga onda ne možemo ni manje sektore gospodarske riješiti”, rekao je Tomislav Tomašević.

Više želja nego novca

Ekonomski analitičar Damir Novotny pojašnjava da građani od svakoga žele čuti jednostavnu formulu te dodaje da izborni programi često pokazuju jednu lekciju iz ekonomije – da je popis želja neograničen, ali popis mogućnosti za financiranje tih želja je vrlo ograničen.

“Moramo naglasiti da ne možete vi Vladinim dekretima ubrzavati ekonomsku aktivnost, ne možete vi povećavati plaće zakonima, to mora doći iz ekonomske aktivnosti organski, ekonomski akteri mala i srednja poduzeća moraju povećati svoju produktivnost i zato su potrebne investicije koje moraju doći sa tržišta a ne iz vladinog sektora”, poručio je Novotny za RTL.

Novoj Vladi ova turistička sezona, kakva god ona bila, ovoga puta neće pomoći, a ako Hrvatska dobije spomenuti europski novac, uvjet će biti provedene tržišne reforme, koje će se, za razliku od predizbornih obećanja, striktno kontrolirati.