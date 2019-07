KAKO MULJAJU POJEDINI DOMAĆI IZNAJMLJIVAČI? Splićanka koja ima apartmane otkrila je kakvim se prljavim trikovima služe

Iznajmljivači često pribjegavaju trikovima kako bi svoj apartman prikazali ljepšim, većim ili urednijim, nego što on uistinu jest

Zahtjevi gostiju su različiti, ali većina ih traži apartman na plaži s prirodnom hladovinom, Wi-Fi, klimu, terasu, parking, noviji namještaj, trgovinu i događanja odmah iza ugla ili barem blizinu centra mjesta. Oni koji kraće borave uglavnom traže smještaj s parkingom u blizini centra, lift ako je riječ o apartmanu na višim katovima, balkon u hladu s pogledom na more i trgovinu koja radi dokasno.

Iznajmljivači ne određuju cijene

No, jedan zahtjev je nadmašio sve ostale, piše jedna iznajmljivačica za Slobodnu Dalmaciju. Naime, za sljedeću se godinu traži barem jedna trgovina u mjestu gdje će boraviti gost, u kojoj cijene nisu dvostruko veće nego u ostatku zemlje. No, na to iznajmljivači nemaju nikakvog utjecaja. Nemaju u nekoj većoj mjeri niti na lokaciju svog smještaja, ali zato imaju na njegovo prikazivanje.

Stvar je u fotografijama

Na lokaciju iznajmljivač baš i ne može utjecati, osim da organizira čišćenje i uređivanje okoliša i okućnica, bojenjem potencijalnih grafoita i slično. Iznajmljivači najviše ‘pate’ zbog ocjena lokacije na koje često nemaju utjecaja.

No, treba biti fer i prema gostima, a to mnogi nažalost nisu kada selektiraju fotografije koje će prikazati na internetu. Pa tako, primjerice, ako je smještaj u prizemlju nebodera, gost to obično neće doznati sve dok ne dođe pred vrata apartmana.

Recimo da je neki ured u poslovnoj zgradi pretvoren u apartman. To je iz fotografija objavljenih na internetu gotovo nemoguće vidjeti, pa to gost neće znati dok ne dođe do apartmana. Ako je riječ o malom prostoru, koristit će širokokutni objektiv kako bi prostor izgledao većim. Ako se ispod prozora ne nalazi plaža, već parking, onda to neće biti niti navedeno u oglasu.