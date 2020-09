[VIDEO] KAKO MONS. PULJIĆ ODGOVARA NA PITANJE O NOVCU U CRKVI: ‘Nema razloga da vam ispovijedam ovdje, ako nije za spasenje duše’

‘Nema razloga da vam sad ispovijedam ovdje, ne smatram potrebnim takav neki razgovor ako nije za spasenje duše’, među ostalim govori predsjednik HBK

Istražujući skandal u Zadru, gdje je škola građena gradskim novcem odjednom u potpunosti prenesena na Crkvu, RTL-ova Potraga pokušala je i od države, i od Crkve dobiti odgovor koliko, zapravo, plaćamo crkvu.

POLAŽE LI CRKVA UOPĆE IKOME RAČUNE? Pitali su nadbiskupa Puljića za godišnje prihode, a dobili su odgovor: ‘Ne bih dao taj podatak…’

Ekipka je kontaktirala je i zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića, ujedno i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije. Njegovo obrazloženje zašto Crkva ne podnosi izvještaje koliko novca uprihodi, pa čak niti koliko dobije od države izazvao je priličnu pozornost, pa je RTL objavio i čitav intervju.

Šteta bi bilo izostaviti neko od zanimljivih opravdanja pa ga prenosimo u cjelosti.

Osim o samom projektu, Danka Derifaj je s nadbiskupom razgovarala o načinu na koji se financira Katolička crkva u Hrvatskoj, a nadbiskupov stav može se sažeti u jednu njegovu rečenicu – “Mi imamo svoju transparentnost”.

Zamislite da je bilo koji drugi poslovni partner bio s Gradom, da je Grad digao kredit, izgradio građevinu i onda prepustio sva upravljačka prava tom partneru, to bi se nazivalo pogodovanjem za nečiju materijalnu korist jer je netko drugi, a ne Grad dobio taj prostor.

Ja stalno ponavljam da ovdje nema nikakvog pogodovanja, nikakvog netransparentnog poslovanja nego ima naš dogovor koji ide tako, gledajte mi nismo mogli ući u takvu akciju u kojoj ne bismo imali upravljačka prava zato se i zove katolička škola.

Neki vijećnici kažu da je to zapravo politička trgovina, Grad je na to pristao jer ne može se dobiti izbore ukoliko nemate Crkvu na svojoj strani?

Mogu oni to govoriti, stalno govore da je Crkva na nečijoj strani. Mi smo kao Crkva, što se tiče toga vrlo transparentni, što se tiče našeg odnosa mi ni za jednu stranku ne navijamo.

A znate da se često događa kad imamo neke, recimo, lokalne izbore po nekim župama svećenici znaju s oltara jednu stranku, najčešće HDZ, promovirati i zagovarati?

To nitko od nas koji smo odgovori za to, ne podržavamo to, niti ikome sugeriramo, uvijek damo javno priopćenje što se tiče izbora neka svatko glasuje po svojoj savjesti, neka odabere onu stranku za koju misli da će njegovi interesi biti zastupljeni.

‘Mi svaki put na kraju godine vjernicima polažemo račun’

Ne postoji transparentna baza podataka gdje možda Država proaktivno objavljuje informacije koje se tiču financiranja Crkve, bili to bilo u interesu i Crkve i Države kada bi to postojalo? A ne da javnost doznaje iz nekih sporadičnih slučajeva, kao što je primjerice bio slučaj s Ministarstvom regionalnog razvoja gdje se vidjelo koliki milijuni odlaze Crkvi zapravo, a da to možda izaziva kod vjernika odbojnost, takav pristup, mislite li da bi možda bilo bolje da je to transparentnije prikazano?

Crkva nije ni poduzeće, Crkva nije ni stranka, Crkva je Crkva, u tome i jest poseban njezin status. Ona je dio društva, ona doprinosi društvu i u tom kontekstu je javna institucija koja živi od donacija od pomoći vjernika, od onih koji daruju Crkvi, dakle, ne vidim ništa loše u tome što se dalo Crkvi.

Ne, ne, naravno to je i naša obaveza prema Vatikanskim ugovorima, nego ja vas pitam da li bi bilo bolje da je to transparentno jer su to državne financije?

Što je netransparentno?

Pa evo, ja kao novinarka, ako hoću dobiti podatke koliko je u kojoj godini dobila Crkva od kojeg ministarstva na temelju nekih od članaka Vatikanskog ugovora ili bilo koje druge osnove, ne mogu doći do tih podataka osim ako mi oni ne odgovore, dakle, ne postoji baza koja je javno dostupna, dakle, da se transparentno vidi koliko je Crkva gdje dobila?

Mi imamo svoju transparentnost, mi smatramo da nismo mi poduzeća, mi svaki put na kraju godine svoju vjernicima polažemo račun.

Ma jasno, ali to je u interesu građana koji su porezni obveznici, iz čijih novaca to ide.

Mi primamo od vjernika i od poreznih obveznika, jasno, mi vjernicima polažemo račun, ali nismo dužni polagati račun onome tko je zainteresiran.

Niste vi, ali je Država.

Onda pitaj Državu, pitaj Državu, ako nije transparentna, ali mi briga prema Ugovorima svake godine pošaljemo izvješće koliko se gdje potrošilo u svakoj Biskupiji, prema tome nije to tako netransparentno samo nije na ovaj način novinarski, što kažu. Svaka Biskupija na kraju godine je dužna poslati ono što je primila i što je potrošila.

Ne bih dao, morao bih se savjetovati s biskupima

Vi vodite evidenciju po župama, vašu internu u smislu koliko koji župnik uprihodi od limuzina, milodara i tako dalje?

Svaka Župa vodi to pedantno, svaki župnik dužan je to voditi i ako ne bude podliježe određenim crkvenim sankcijama, jer to je sastavni dio upravljanja. Dakle župnik nije samo propovjednik, nije samo krstitelj, nije samo onaj koji vrši obrede nego je i onaj koji vodi evidenciju onog što je primio i što je potrošio. Zato mi pomalo smeta ta vaša netransparentnost, ona je itekako transparentna samo ne polažemo mi novinarima to pitanje.

Država bi trebala o čijim financijama se radi, jel’?

Pa mi smo prema njima transparentni.

A recite mi onda koliki su onda godišnji prihodi Crkve, recimo za prošlu godinu, vi znate koliki je prihod crkve u Hrvatskoj?

Pa to moram pitati ekonoma, to ja ne vodim brigu.

Je li se može dobiti taj podatak?

Tko? Da vi dobijete?

Mhm.

Pa nismo to do sada davali, nismo običavali.

Pa evo biste li mi ga dali?

Ne bih dao. Ne bih dao, morao bih se savjetovati s biskupima. To je pomalo kao da biste pitali jednoga domaćina, ti si ove godine potrošio koliko?! Mislim ja ne znam od kuda meni pravo pitati nekoga koliko je potrošio ili nije potrošio?!

Da, ali ja sam novinarka, meni je posao da propitujem, a ovdje se radi o velikom djelu financija koje idu iz Državnog proračuna koji jesu javna stvar.

Ja sam vam rekao mi ne krijemo ništa od onoga što smo dobili, izvješćujemo gdje treba, koliko smo potrošili i koliko u što. Imaju ona takozvana tri modela, nešto za gradnju, nešto za održavanje, nešto za Caritas. Dakle, to je sve transparentno, nema razloga da vam sad ispovijedam ovdje, ne smatram potrebnim takav neki razgovor ako nije za spasenje duše, što se kaže.