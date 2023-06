Kako mladi vozač od 23 godine smije voziti auto od 500 konjskih snaga koji može juriti i 300 kilometara na sat i zašto već osam godina nema nikakvih ograničenja za mlade vozače?

"Bio je zakon, ali jednostavno taj zakon se pokazao da nije dobar. Jer su bogati i bahati kupovali aute na strane tablice, a s druge strane mladi od 18 se nisu mogli zaposliti nigdje jer su u firmama gdje su htjeli raditi imali samo jače aute", kaže prometni stručnjak Goran Husinec za RTL Direkt.

Što će uopće nekome auto od petsto konja, koji pojuri do 310 kilometara na sat u sekundi ako ga ne vozi po stazama za utrke?

"Ljudi koji vole aute će uložiti svaku lipu u taj auto, ali oni nemaju realno, mislim ne procjenjujem ja ničije financijsko stanje, ali oni će doći tamo i hvaliti se što su napravili na svom autu, družiti se, a on će doći tamo i praviti se važan", objašnjava profesionalna vozačica Tamara Sudarević.

Nedavna nesreća dogodila se na jednom od organiziranih car meetova. Njih se može vidjeti gotovo svaki vikend po raznim parkinzima ili čak garažama - no, nisu svi isti.

"Pa na cesti sigurno ne u punom potencijalu, a još pogotovo ne na parkingu", poručuje Valentin Novak Stanko, suosnivač portala autoscena.hr.

Nema zakonske zapreke

Ne postoji zakonska zapreka da vozač početnik kupi, dobije ili registrira takav automobil, i to ne samo kod nas. "Ja bi sa svojeg stajališta rekao da to nije problem cestovnog prometa nego da je to društveni problem. To je slučaj mladog čovjeka koji je upravljao vozilom vrijednosti koju prosječni čovjek za svog života u RH ne može zaraditi", govori Miljenko Gočin, vlasnik učilišta za cestovni promet.

Husinec na pitanje kako da dođe do toga da mladi ne voze takve automobile, odgovara: "Jednostavno treba ih educirati i educirati njihove roditelje i one koji im daju takav auto."

Jedan je od najiskusnijih na auto sceni u Hrvatskoj i tvrdi: mjesta okupljanja su normalno mjesto druženja ljudi s istim interesima, a ne sajam divljaka.

"To je problem, mi generalno bi željeli da se napravi nekakvo mjesto i radimo na tome gdje će se moći takve akcije odvijati, ali ne među ljudima nego na sigurnom mjestu", dodaje Novak Stanko.