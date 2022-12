Njegova je hrabrost zarazna, galvanizirao je cijeli svijet na način koji nismo vidjeli desetljećima, a njegova je informacijska ofenziva promijenila svjetsku geopolitiku. Tako je časopis Time objasnio zašto je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog proglasio osobom godine

Prvo je bio tv zvijezda - odglumio je slugu naroda, odnosno ukrajinskog predsjednika u seriji, a onda to postao i u stvarnom životu. "Zima će očigledno biti teška. Ipak, ovu zimu vrijedi shvatiti ne samo kao test, već kao vrijeme koje će nas približiti najvažnijoj stvari - pobjedi", kazao je nedavno Zelenskij.

Skoro godinu dana Zelenskij je sveprisutan. U školi među djecom, s vojnicima na terenu, virtualno u parlamentima svijeta, pa i na sjednici hrvatske vlade. Javio se na Grammyima, iz bunkera, s ulica Kijeva. Prema časopisu Time, on je osoba godine.

"Apsolutno zasluženo. Mlad je to čovjek koji kada je izabran za predsjednika, za neke je bio iznenađenje, za patriotske dijelove Ukrajine on je bio šok. Najupečatljivije dio je to što je on uspio ujediniti uglavnom podijeljeni Zapad", govori za Danas.hr Ukrajinac i bivši saborski zastupnik Boris Graljuk.

'Ovo mu je uloga života za koju će dobiti počasnog Oscara'

Zelenski je pokrenuo svijet na način kakav nismo vidjeli desetljećima, njegova hrabrost, okupljanje podrške, njegova informacijska ofenziva promijenila je svjetsku geopolitiku. Tako je Time objasnio svoju odluku. "Ovo mu je uloga života za koju će vjerojatno dobiti počasnog Oscara jer malo političara imaju sposobnosti koje imaju glumci. Glumac je naučen prilagođavati se onoj ulozi koju u tom trenutku treba dati. Sabrani Zelenski, Bijesni Zelenski, onaj koji daje nadu, proziva Zapad….On to mijenja dosta brzo", kazao je komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Ali zato je uspio mobilizirati svijet da želi pomoći Ukrajini. Ratni predsjednik kakvog još nismo vidjeli: koji preko Twittera moli pomoć Zapada i traži oružje. Koji otvoreno govori kad mu pomoći nije dosta. Koji je promijenio granice NATO-a. Ali i politike brojnih država, od Njemačke do Finske. A pritom za svoj narod ostao simbol otpora ruskoj agresiji. Postao je za mnoge simbol otpora.

'Svijet se ne smije zasititi Ukrajine'

"Taj trenutak kada je rekao: odlučio sam ostati, moram ostati zbog ukrajinskog naroda. I to je bio taj odličan moment kad nije bilo evakuacije ni ničega. Kada je rekao moram ostati u Kijevu makar mi bilo zadnje. Pamtit ćemo ga po tim stvarima ali i po nekim neobičnim. On i supruga bili su na naslovnici Voguea. On zna gdje tražiti donacije, Ukrajinci znaju da se svijet ne smije zasititi Ukrajine", dodaje Macan.

Na tome Ukrajinci rade svaki dan. I to - što se PR dijela tiče, složni su stručnjaci rade moderno i izvrsno. "On je atipični vođa, staložen i mirno vodi svoj narod. Nije čudo da su Englezi rekli da je on drugi Churchill. On je osoba godine, ali bit će i osoba desetljeća", govori Graljuk.

Koja će, kako Time kaže, ostati upamćena po rečenici koju je uputio američkom predsjedniku - treba mi municija ne prijevoz.