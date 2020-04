KAKO JE U ŠVICARSKOJ ZA VRIJEME PANDEMIJE: ‘Zadnji su zatvorili granice, mjere su im bile najlabavije… Ne možeš ti njima ništa zabraniti!’

Marina navodi da su Švicarci s mjerama na početku krenuli najlabavije od svih i da se morala dogoditi značajna promjena u brojkama zaraženih da se pristup s restrikcijama promijeni

Dobrovoljno ponašanje građana bilo je na početku pandemije jedini oslonac Švedske u borbi protiv virusa. Zbog slabih mjera Švedska se našla na udaru kritika, no slično kao i ta skandinavska zemlja reagirala je i Švicarska. Najnoviji podaci pokazuju da je u Švicarskoj 28.063 slučajeva zaraze te 1478 smrtnih slučajeva.

Osječanka Marina Miškić radi za farmaceutsku tvrtku u švicarskom Baselu, trećem gradu po broju stanovnika u toj zemlji sira i čokolade. Basel se inače nalazi na rijeci Rajni i blizu granica s Francuskom i Njemačkom. Marina je u Švicarsku odselila 2019. godine, a za RTL je ispričala kako izgleda život u Švicarskoj za vrijeme pandemije koronavirusa.

Zadnji su zatvorili granice, a na početku su im mjere bile vrlo labave

“Od samog početka kako je to krenulo, oni su zadnji na bilo koji način reagirali. Prvo su svi ostali oko njih zatvorili granice, Švicarci su bili zadnji. Tek kad su ih svi ostali opkolili i oni su kao zatvorili granice. U čemu je stvar? Ljudi su mi objasnili da nije lako Švicarskoj zatvoriti granice zbog mnoštva ljudi u pograničnim područjima, pogotovo u Italiji, koja radi u Švicarskoj. Puno ljudi svakodnevno prelazi granice prema Njemačkoj, Francuskoj, Italiji te putuju svaki dan na posao pa ne mogu jednostavno zatvoriti granice jer ne bi imao tko raditi”, govori Osječanka za RTL.

Marina navodi da su Švicarci s mjerama na početku krenuli najlabavije od svih i da se morala dogoditi značajna promjena u brojkama zaraženih da se pristup s restrikcijama promijeni. Ova Osječanka sa švicarskom adresom kaže da su nakon nekog vremena brojevi podivljali pa su onda švicarske vlasti rekle da je dopušteno okupljanje 100 ljudi pa onda 50 ljudi, dok se trenutačno ne smije okupljati više od petero osoba. Dakle, i dalje se dvoje, troje ili četvero osoba smije družiti, no granica je pet, govori ona.

‘Ne možeš ti njima ništa zabraniti’

Opušteniji pristup Švicarske i Švedske razlikuje se jer su razlozi ovih država drugačiji. Marina navodi da su Švicarci jako konzervativni i da je Švicarska na neki način inertna po svemu pa tako i u donošenju novih zakona i odrednica, osobito restriktivnog tipa. Njihovo demokratsko liberalno društvo nije naviknulo da im se bilo što nameće i zato im se nekakve strašne mjere ne mogu nametnuti, objašnjava Marina.

U principu, ljudi normalno izlaze van. Trčanje i vožnja bicikla su dopušteni, odnosno izlazak za održavanje zdravlja je dopušten. Isto tako smiješ ići u nabavu, s tim da rade samo samoposluge, sve velike trgovine su zatvorene. Nije da ljudi ne rade i da su baš svi uredi zatvoreni. Ostavljeno je poslodavcu da svaki sam odredi hoće li zatvoriti ili će raditi, ali preporučuju za zdravlje da bi bilo bolje da svi oni koji mogu raditi od kuće to i učine. U Švicarskoj je sve na osnovu preporuke. Nema nikakvih zabrana, niti jedna, sve je preporuka. Tako da, ne možeš ti njima nikako ništa zabraniti ovdje. Ostaje na svakome tko tu živi da sam procijeni što je za njega prihvatljivo, a što nije. Neki ljudi rade, idu na posao, javni prijevoz radi. Restorani i kafići imaju dostavu, ali su unutrašnji prostori zatvoreni”, govori Marina za RTL.

Tri faze popuštanja mjera u Švicarskoj

Marina kaže kako je rečeno da 27. travnja polako kreću otvaranja. U tom prvom naletu koji tada počinje prvo će se otvoriti vrtni centri te kozmetički i frizerski saloni.

“Druga faza bi trebala biti 11. svibnja, a treća 9. lipnja. U drugoj fazi bi se trebale otvoriti škole, ali pod uvjetom da sve u prvoj fazi bude u redu, odnosno da brojevi opet ne podivljaju. Njima je cilj da se broj zaraženih ne poveća prebrzo jer smatraju da zdravstveni sustav ima svoje kapacitete. Zaraza se ne može spriječiti, ali žele kontrolirati brzinu širenja. Sistem sličan kao i kod Nijemaca. Vidjet ćemo. Oni će imati još jednu sjednicu nakon 27. travnja, što mi nije logično jer treba proći dva tjedna za procjenu, ali dobro. Nakon te tri faze bi stvari trebale ići normalno, ali su to sve stavili u zagradu u smislu: “Vidjet ćemo kako će se odvijati situacija”, kazala je Marina.

‘Što se tiče ekonomije, ovdje su organizirani i znaju što rade’

Kolaps ekonomije u globaliziranom svijetu rizik je za sve, dok su posebno zabrinuti mali poduzetnici i privatne kompanije. Marina govori da su Švicarci vrlo organizirani kada je u pitanju gospodarstvo.

“Inače, Švicarska je dala 45 milijardi franaka za financijsku potporu svima koji su dobili otkaz ili ne mogu raditi u ovom trenutku. Zapravo za plaće malih poduzetnika, ne znam jesu li i velike firme u to uključene. Komentiralo se da je to iznos za dva mjeseca. Tako da, financijska strana vjerojatno igra veliku ulogu. Znači ako su izračunali da ima dovoljno novca za potporu za dva mjeseca, a sve su zatvorili negdje sredinom ožujka, onda je to to. Oni su to očito isplanirali jer ovdje je financijska situacija bitna. Situacija je definitivno bolja nego u Hrvatskoj. Ovdje su organizirani, znaju što rade, stvari su isplanirane, zna se što se radi i zašto se radi”, ispričala je Osječanka Marina.

Marina i njezini kolege ne rade u odjelu proizvodnje pa od sredine ožujka rade od kuće. Tako je odlučila njihova kompanija, no Marina kaže da se u farmaceutskom sektoru radi “punom parom”.

‘Radnice u trgovinama nemaju ni masku ni rukavice, u šoku sam!’

U trgovinama diljem svijeta radnici nose maske i rukavice te paze na razmak. Marina prepričava da u Švicarskoj trgovine rade normalno, po standardnom radnom vremenu i da zaposlenici dućana ne nose zaštitnu opremu što ju je šokiralo.

“Samoposluge rade normalno, kao i obično. U Švicarskoj je to radnim danom od nekih sedam, osam, devet do osam navečer, subotom do šest, a nedjeljom inače nikad ništa ne radi. Trenutačno je i dalje tako. Ljudi ne nose maske. Sad sam recimo u šetnji i nikog živog nisam vidjela s maskom, ljudi ovdje to ne shvaćaju ozbiljno. U trgovinama je manje ljudi nego inače. Neki nose maske, neki ne, a radnice? Ništa! U šoku sam. Niti masku niti rukavice. Najnormalnije, kao da se ništa ne događa. Na ulazu svake samoposluge je instaliran aparat za dezinfekciju ruku uz koji piše da je upotreba dobrovoljna. Kod blagajne su nalijepljene one popularne vrpce na svaka dva metra da se u redu drži razmak, ali zavisi od trgovine do trgovine. Moj trik za odlazak u trgovinu je da nosiš jednu rukavicu, a ne dvije. Odrediš koja će ti ruka biti prljava, a koja čista. Kad ulazim u trgovinu imam kolica za kupnju koja vučem čistom rukom, a proizvode s polica stavljam s prljavom rukom unutra. S tom istom rukom vadim proizvode na blagajni, a u čistoj ruci kreditnu karticu koja je bila u džepu i plaćam beskontaktno. Kada dođem do automobila, skinem rukavicu i dalje sam u čistom području”, otkrila je.

‘Švicarcima je jeftinije kupovati u Njemačkoj ili Francuskoj, a sada su granice zatvorene’

“Većina ljudi uvijek ide kupovati u Njemačku i Francusku jer su tamo stvari dvostruko jeftinije, i hrana i dm i slično. Sad je problem što su zatvorili granicu, pa moram kupovati u Švicarskoj. Nekima je to katastrofa, ima sirotinje koji su na socijali. Njima nije svejedno. Imam prijatelje iz Njemačke koji su htjeli biti lukavi. Budući da su Nijemci, smiju ući u Njemačku ako imaju opravdani razlog, recimo pregled kod doktora, a smiješ se i vratiti natrag ako pokažeš odgovarajuću vizu na švicarskoj granici.

Ali sada su švicarski carinici na granici počeli kontrolirati kad se netko vraća iz Njemačke i mora otvoriti prtljažnik i ako imaš nešto u vrećici, opale ti 100 franaka kazne ako si išao u kupnju. Švicarci su sada prisiljeni trošiti hrpu novca”, ispričala je Marina Miškić za RTL.

