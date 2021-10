Marijana Klanac, glavna sestra respiracijskog centra u KB Dubrava, kazala je gostujući u RTL Direktu da im se na tom djelu zasad nije dogodio slučaj kakav se zbio u ponedjeljak u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" gdje je 53-godišnjak s covidom pobjegao s liječenja kisikom, a dan poslije utvrđeno je da je umro.

"Vjerujte, zasad nije, ali ne možemo nikad reći", kazala je Klanac. "Mislim da u tim situacijama nisu svjesni što im se događa, neću reći da ne razmišljaju svojom glavom", dodala je.

'U bolnicu sada dolaze i mlađi ljudi'

Opisala je sadašnje simptome, prouzročene delta varijantom koronavirusa.

"I dalje su to respiratorni simptomi, povišena temperatura, osjećaj nedostatka zraka. Uglavnom, dolaze pacijenti kojima je potreban kisik."

Razlike u bolesti u odnosu na prijašnje sojeve, kaže, baš i nema, osim što u bolnicu sada dolaze i mlađi ljudi. Opisala je i što znači nekoga staviti na respirator, aparat koji nije tek puka maska za kisik.

"To je jedno izuzetno teško stanje, stanje u kojem aparat preuzima funkciju pluća. Nije lagano ni bezazleno. Pacijent prvo bude na uređaju koji se zove high-flow, gdje su jako visoki protoci kisika, od 80 do 100 litara. Možete misliti kako je onda. S tolikim protocima, ako se nakon nekog perioda ne izvuku, onda moraju ići na respirator. Oni budu i malo sedirani kad se stavlja tubus. Dođe anesteziološki tim, on (pacijent) tog trenutka ne bude svjestan", objasnila je Klanac u RTL Direktu.

'Čini mi se da liječenje sada traje malo kraće'

Kaže da pacijenti u takvim stanjima apsolutno ne mogu ništa. Primjerice, gledati na mobitel ili slično. Opisala je i najčešće terapije koje se daju oboljelima od covida-19.

"Najčešće su to kortikosteroidi, antibiotici, remdesivir, ali o tome liječnici odlučuju."

Potvrdila je da je terapija još uvijek dosta neistraženo područje, da nema jednostavnih recepata koji lijek dati pacijentu za neko točno određeno stanje. Ipak, primjećuje da nekih manjih razlika u trajanju liječenja ipak ima u odnosu na početak pandemije.

"Nekako mi se čini da je to sad već malo kraće. Da li je to zbog toga što je mlađa populacija, pa i komorbiditeta ipak nema, pa se lakše preboli", kaže.

'Najteže nam je premjestiti pacijenta na intenzivnu'

Objasnila je i po čemu pacijenti već kod kuće mogu znati slijedi li im u bolnici teži ili relativno lakši tijek liječenja.

"Jedan malo veći nedostatak zraka, to je nešto što ih primorava da dođu u ustanovu. Malaksalost, iznemoglost, ne mogu udahnuti punim plućima, temperature, ne podnose nikakav napor…"

Trenutno je na intenzivnom odjelu u KB Dubrava 14 ljudi, ali da medicinskim sestrama ipak nije lakše.

"Mislim da smo još uvijek jako opterećeni. Sve skupa je u bolnici oko 60 ili 70 ljudi. To su dva covid odjela i dvije intenzivne i ostatak bolnice koji funkcionira potpuno normalno", kaže.

Najteže im je, kaže, kada nekog pacijenta moraju premjestiti na intenzivnu njegu zbog pogoršanja stanja. "To je nešto što nikome nije ugodno, ne znate ishod."

Danas se, ističe Klanac, umire manje nego prije, što je i logično zbog manjeg broja bolesnika, iako za četvrti val baš i ne primjećuje neke generalne promjene.

"Imam osjećaj da kontinuirano nekakvi valovi dolaze. Trebamo se cijepiti", rekla je za kraj.