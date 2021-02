KAKO JE RIMAC UPAO U PRIČU S BUGATTIJEM? Brzo napreduje i radi stvari koje Volkswagen grupa već neko vrijeme planira

Volkswagen grupa želi uštedjeti na proizvodnji brendova malih serija, čime se Rimac bavi, a njegova usmjerenost prema električnim vozilima poklapa se s tendencijom njemačkog giganta da se u skorije vrijeme riješi motora s unutarnjim sagorijevanjem

Njemački Porsche, dio automobilske grupacije Volkswagen, objavio je da bi proizvodnju legendarnih trkaćih automobila Bugatti mogao ustupiti Rimac Automobilima. O tome se nagađa još od jeseni, ali sve je prošloga tjedna potvrdio sam direktor Porschea, Oliver Blume.

“U ovom trenutku intenzivno razmišljamo o tome kako osigurati razvoj Bugattija na najbolji mogući način. Rimac bi pritom mogao odigrati značajnu ulogu jer se ta dva brenda tehnološki uklapaju”, objasnio je Blume za njemački Automobilwoche te dodao kako postoje različiti scenariji o tome kako će posao funkcionirati, no sve bi trebalo biti razriješeno “u prvoj polovini godine”.

Mate Rimac nije htio potvrditi, ali niti opovrgnuti nagađanja o preuzimanju Bugattija, zbog uobičajenog poslovnog pravila da se nečije namjere ne komentiraju do završetka pregovora. Stručnjaci smatraju da bi njemačka kompanija, ako postigne dogovor s Rimcem, mogla povećati svoj vlasnički udio u njegovoj kompaniji za 15,5 posto. Osim Porschea, udjele u Rimac Automobilima imaju još Camel Group i Hyundai, ali je naš poduzetnik i dalje većinski vlasnik.

Stvaranje prestižnog električnog brenda

Porsche je bio zainteresiran za suradnju s Rimcem zbog proizvodnje malih serija visokokvalitetnih sportskih električnih automobila za one visoke platežne moći. S druge strane, cijela Volkswagen grupa se u narednim godinama planira odreći dizela i prebaciti svoj fokus na proizvodnju električnih automobila. Zbog toga su se nastojali riješiti svojih maloserijskih brendova poput Ducatija, Lamborghinija i Bugattija.

Potonja marka je razvikano ime s velikom tradicijom i stvar prestiža. Ali, od 6,3 milijuna vozila koje je Volkswagen prodao 2019., samo 80 su bili Bugattiji, piše Novi list. Njegova je cijena basnoslovna. Primjerice, Bugatti La Voiture Noire, s 1500 konjskih snaga i brzinom do 265 kilometara na sat, koji je predstavljen 2019. na Ženevskom salonu prodavao se za gotovo 20 milijuna dolara. No, proizvodnja takvih automobila košta, pa je Volkswagen odlučio uštedjeti i natjerati Porsche da smanji svoje troškove za 10 milijardi eura do 2025.

Rimac također radi za bogatu klijentelu, iako cijena njegovih modela nije poznata. Uz, to tehnološki brzo napreduje, pa je već najavio predstavljanje prototipa novog modela C_Two koji će imati 1914 konjskih snaga, brzinu do 412 kilometara na sat, s baterijom dovoljno jakom za prelazak 650 kilometara i opcijom brzog punjenja te ubrzanjem od mula do 100 za 1,85 sekundi.

Dao je posla i drugima

Koliko je njegov rad značajan govori i to da je svojim usmjerenjem k električnim automobilima uspio privući strane ulagače u autoindustriju, odnosno sektor koji kod nas nikad nije zaživio. Time je dao posla i drugima, pa je tako sa zagrebačkom tvrtkom Infinum pokrenuo zajedničko ulaganje u istraživački centar za razvoj softvera za automobilsku industriju. Očekuje se kako će u njega uložiti desetak milijuna eura i zaposliti stotinjak stručnjaka.

Rimac Automobili danas zapošljavaju oko 900 ljudi, a i prošle su godine, unatoč pandemiji, otvorili 250 novih radnih mjesta. Rimac je ranije sam objavio da prosječna neto plaća zaposlenih u tvrtki iznosi 10.500 kuna, dok je njegova oko 33.000 kuna i nije najveća u tvrtki.

