KAKO JE RIMAC PRITISKALA MINISTRA ŠTROMARA: ‘Ignoriraš me i zanemaruješ!’ – ‘Daj se smiri! – ‘Samo me ti možeš smiriti…’

Detalji USKOK-ove istrage otkrivaju kako je Josipa Rimac među ostalima ‘pritiskala’ i ondašnjeg ministra graditeljstva i prostornog uređenja, HNS-ovca Predraga Štromara

Da bi isposlovale kredit za poduzetnika Milenka Bašića i njegov projekt vjetorparka Krš-Pađene, bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac zvale su na sve strane “pritišćući” i ministre i bankare kako bi ovome odobrili državni kredit.

Donoseći detalje USKOK-ove istrage, Večernji list piše kako je Rimac među ostalima “pritiskala” i ondašnjeg ministra graditeljstva i prostornog uređenja, HNS-ovca Predraga Štromara.

Rimac Štromaru: ‘Samo me ti možeš smiriti’

Pritom, piše Večernji, Rimac nije bila nimalo suptilna ne bi li pomogla Bašiću koji joj je, prema dokumentima USKOK-a, za te usluge plaćao 40.000 kuna mjesečno. Sa Štromarom je Rimac pokušavala ugovoriti sastanak radi uporabne dozvole za Bašićev vjetropark, projekt vrijedan 130 milijuna eura.

No Štromar joj je, istim dokumentima, kazao da je taj zahtjev potpuno prazan i da očekuje da investitor dostavi svu potrebnu dokumentaciju. Rimac ni nakon toga nije odustala pa je Štromara danima uporno zvala.

“Na tehničkom pregledu treba objediniti sve tri faze… Ti mene ignoriraš i zanemaruješ nerazvijene krajeve i stare drugove”, kazala je u jednom pozivu.

Na to joj je Štromar poručio: “Daj se smiri!”. A ona mu je na to uzvratila: “Samo me ti možeš smiriti.”

“Dajmo vremena za procedure i kompletnu dokumentaciju jer ne dozvoljavam da se išta napravi bez zakonske procedure”, odgovorio je potom Štromar.

