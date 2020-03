KAKO JE PROŠAO PRVI DAN ONLINE NASTAVE? Jedna srednjoškolka iz Pule priznaje: ‘Čudno je biti izoliran sam sa sobom…’

Unatoč poteškoćama, učenici su danas odradili prvo online gradivo

Sa širenjem koronavirusa u Hrvatskoj stanovnici su se morali prilagoditi novim “pravilima” življenja. Učenici i nastavnici više nisu u školama nego su kod kuće pa je zamišljeno da učenici imaju online nastavu. No, odmah je prvi dan online nastave nešto pošlo po zlu jer dogodio se kibernetički napad.

“Nije dobro što postoje neodgovorni pojednici. Ovdje konkretno neodgovorni pojedinci, oprostit ćete mi na sintagmi koju ću upotrijebiti, koji devijantnim i idiotskim ponašanjem rad eprobleme jer u tijeku je kibernetički napad na naše servise, na CARNET i Srce”, komentirala je danas Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.

Napad hakera je u posljednjih 48 sati eskalirao barem 10 puta. Naravno, policija je obavještena o svemu, a osobe koje stoje iza ovog napada mogu dobiti kaznu zatvora u trajanju od jedne do osam godina zatvora.

Kako je danas izgledala online nastava?

Unatoč poteškoćama, učenici su danas odradili prvo online gradivo. Jana Raguž, učenica prvog razreda jedne pulske gimnazije kazala za RTL Danas da je danas u virtualnoj učionici ponavljala gradivo francuskog jezika te učila biologiju.

Ova gimnazijalka kaže da je čudno biti “izoliran sam sa sobom” jer na satu “rade sve zajedno, imaju pitanja i pomažu si”. Međutim, nije samo učenicima online učionica novo iskustvo jer se u takvoj situaciji prvi put nalaze i učitelji. Jedan od njih je i Igor Tišma, profesor geografije zagrebačke OŠ Jabukovac.

“Ja sam mailom poslao obavijest što trebaju napraviti i onda su napravili vježbu o klimi Amerike i imali su za to 40 minuta, ja sam to pogledao i poslao povratnu informaciju”, kaže za RTL učitelj geografije dok njegova kolegica Suzana Anić Antić, učiteljica engleskog u istoj školi veli: “Napravila sam video, oni će ga pogledati i riješiti zadatke. Ja nakon toga ulazim u aplikacije gdje mogu vidjeti njihov napredak, a u tim aplikacijama sam kreirala razrede za njih”.

Gradivo se pratilo i na televizorima

S virtualnom nastavom krenulo se u Istarskoj županiji dok sve ostale škole na to moraju biti spremne do srijede. Pored online praćenja nastave, djeca su nastavu mogla pratiti i na televizorima pa zato pune ruke posla imaju televizijske učiteljice.

“Meni je malo trebalo da taj televizijski studio prihvatim kao svoju učionicu. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije da mi postojimo i svaki dan ćemo biti sve bolji”, kaže Sanja Polak, učiteljica Škole na HRT 3.

Podaci sindikata hrvatskih učitelja kažu da je u škole danas došlo 10 učenika pa apeliraju na ravnatelje da, kako ne bi svi nastavnici morali dolaziti u škole, što prije naprave raspored.

Košiček: ‘Problemi s hakiranjem su sanirani, do srijede će sustav biti potpuno funkcionalan’

Glavni savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja, Marko Košiček, za RTL Danas je odgovorio na pitanje hoće li svi problemi do srijede biti otklonjeni. On odgovara da je sustav siguran i stabilan te da je bilo nekih neočekivanih tehničkih problema kao i neočekivanih napada, no da je sada to sve sanirano.

Prema njegovim riječima, nisu očekivali da će odmah svi danas biti prisutni na virtualnoj nastavi, već samo učenici iz Istre koji su ranije krenuli s pripremama. Za kraj, Košiček se zahvalio svima koji su se javili za pomoć.

”Više od 700 učenika je sudjelovalo u nastavi. Funkcionirali su i oni od kojih se to danas nije ni očekivalo. Možda 10-ak posto učenika nije u potpunosti koristilo sustav, a do srijede očekujemo da će sustav biti potpuno funkcionalan”, kaže Košiček.

