KAKO JE PROPALO RUŠENJE BERNARDIĆA: ‘Opustili smo se i uljuljkali. Ovo se nije moglo izvesti bez krtice u redovima’

Bernardić je odbio tijekom stanke sazvati Predsjedništvo stranke

Davor Bernardić jučer je na Glavnom odboru SDP-a upao u stupicu, krenuo je još jedan pokušaj rušenja njega s mjesta šefa stranke, no pokušaj nije uspio. Naime, to nije uspjelo doći na dnevni red jer nije bilo dovoljno glasova za uvrštenje te točke. Od 87 glasova Glavnog odbora, tek je njih 38 glasalo za odluku od smjeni. Da bi stvarno maknuli Bernardića s te pozicije, trebala su im 44 glasa.

Predložili Zlatka Komadinu za vršitelja dužnosti

Na samom početku sjednice činilo se da bi inicijativa mogla proći. Tada je u dvorani bilo 77 članova GO. Rušenje je krenulo nakon Bernardićevog uvodnog govora, a tada je medijima rečeno da izađu. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan-Pentek predložila je da se ta točka uvesti na dnevni red, rekavši kako je tu inicijativu potpisalo 35 članova Glavnog odbora. Predložila je da vršitelj dužnosti predsjednika stranke na period od godinu dana postane Zlatko Komadina.

Opoziv nije uspio

Njoj se odmah usprotivio čelnik GO Erik Fabijanić, a zatim je došlo do svađe, piše Jutarnji. “Izađi za govornicu i izjani se o tom prijedlogu”, navodno je Bernardić rekao Komadini, na što mu je ovaj odgovorio da neće. Uslijedila je stanka tijekom koje se trebalo sastati Predsjedništvo stranke, no Bernardić je odbio sazvati tu sjednicu, piše Jutarnji. Sjednica Glavnog odbora se nastavila, stiglo je još deset članova te opoziv Bernardića naposlijetku ipak nije uspio.

Sve se radilo u tajnosti

I šef SDP-a i njegovi suradnici jučer su bili šokirani pokušajem rušenja. Sve se radilo u tajnosti.

“Potpuno smo se opustili. Uljuljkali smo se i fokusirali na izbore za Europski parlament. Ovo je doista bilo iznenađenje”, rekao je za Jutarnji jedan od SDP-ovaca koji podržava Bernardića. Naglasio je kako se ovaj pokušaj nije mogao izvesti bez “krtice u njihovim redovima”. Dodao je kako je ovo već drugi put za redom da je Komadina spasio Bernardića.

Komadina se odlučio povući

“Mislim da je Komadina procijenio da ipak neće biti dvotrećinske većine da ta točka prođe i da se onda odlučio povući”, rekao je jedan od članova Glavnog odbora.

Jedan od članova Predsjedništva za Jutarnji je rekao kako Bernardiću zamjera što nije želio sazvati Predsjedništvo. “Ne bismo ga i mi na Predsjedništvu rušili, ali bi od nas sigurno imao što čuti”, rekao je.