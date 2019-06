KAKO JE PROPALA BANDIĆEVA AKCIJA RUŠENJA MINISTRICE: Prijetio je raskol među njegovim ‘žetončićima’, ali ima i dublji razlog…

Neki iz političkih krugova smatraju da se Milan Bandić inicijativom za smjenom ministrice Divjak, od koje se odustalo, zapravo htio distancirati od premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića jer smatra da je ovaj uzdrman nakon podbačaja na europskim izborima

U srijedu je propala inicijativa zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i njegove Stranke rada i solidarnosti za opozivom odnosno izglasavanjem nepovjerenja ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak.

Prethodno je Bandić danima uvjeravao kako će ovoga tjedna Klub zastupnika njegove stranke započeti u Saboru prikupljati potpise za smjenu ministrice Divjak, no na jučerašnjem sastanku Bandićevog Kluba zastupnika (koji broji 12 ljudi) ta inicijativa nije prošla. Jutarnji list piše, pozivajući se na izvore s tog sastanka na kojem je bio i sam Bandić s najbližim suradnicima, Jelenom Pavičić-Vukičević i Ivicom Lovrićem, da bi u slučaju da se krenulo u rušenje ministrice Divjak, najmanje troje zastupnika izašlo iz Bandićeve stranke i dogodio bi se raskol. Isti izvor tvrdi da je za Bandićevu inicijativu bilo devetero, a protiv troje zastupnika, ali se u strahu od raskola odustalo od prikupljanja potpisa za smjenu Blaženke Divjak.

Rušenjem Divjak posredno bi rušili i Plenkovića

Jedan od zaključaka, tvrdi isti izvor, bio je da bi se rušenjem Divjak neposredno rušilo i Andreja Plenkovića, a to bi, kaže, doista bilo groteskno. Njihovu inicijativu navodno je bio spreman podržati 31 zastupnik. Podržali bi je neki oporbeni zastupnici, ali ne i oni iz HDZ-a.

“Da se išlo u to, došlo bi do ozbiljnih potresa i raskola u Klubu. Upozorili smo na postupke ministrice i oko toga se svi slažu, ali opoziv ne bi bio samo pravno i tehničko pitanje. Kako bi to izgledalo kada bi netko iz Kluba vodio raspravu protiv ministrice, a branio bi je u Saboru Plenković? Tu smo situaciju sada izbjegli”, kazao je Jutarnjem listu neimenovani sugovornik iz Kluba Bandićeve stranke.

Na koncu je, kaže, dojam bio da je donesena trezvena odluka, a iza otvorenog pisma premijeru svi članovi Kluba su jednogalsno stali.

‘Politikantstvo i licemjerje oporbenih klubova’

U tom je pismu Bandićev Klub stao iza inicijative da se preispita rad ministrice zbog, kako kažu, neprovođenja Zakona o udžbenicima, konkretno kupnje udžbenika za izborne predmete te trošenja 7,3 milijuna kuna za nabavu metodičkih priručnika koji će se, tvrde, zbog brojnih primjedbi koristiti samo jednu školsku godinu. Nadalje, spominju i sumnjivu nabavu skupih i nekvalitetnih tableta te “sustavnog degradiranja prosvjetnog sustava i njegovih djelatnika”.

A službeni razlozi zbog kojih neće pokrenuti smjenu minsitrice Divjak su, kažu, politikantski i licemjerni stavovi predstavnika drugih klubova zastupnika koji su se izjasnili kako neće potpisati inicijativu jer je pokreće Bandić, ali da će glasovati za smjenu ministrice ako do toga dođe.

Na kraju pisma premijeru Plenkoviću, članovi Kluba zastupnika Bandićeve stranke potvrdili su potporu projektima Vlade, dok će se o radu ministrice odrediti prilikom rasprave i glasovanja o prijedlozima njenog ministarstva. Jutarnji list doznaje da je taj dio dodan pismu naknadno.

‘Moje je mišljenje da to nema veze s Divjak’

Drugi član Bandićevog Kluba kazao je Jutarnjem listu da se u smjenu ministrice nije išlo jer nisu razumjeli razloge za to, a treći sugovornik kaže da je Klub bio dosta zbunjen jer “najavljena akcija ne odgovara zaštiti cilja”.

“Moje je mišljenje da to nema nikakve veze s Divjak, već Bandić možda unutar HDZ-a daje nekome podršku radeći pritisak na Plenkovića. A ta desna struja ne voli HNS i logično je da onda ide preko HNS-a poslati poruku Plenkoviću. A možda jednostavno ima neku informaciju da će Plenković za šest mjeseci otići s mjesta premijera u Bruxelles pa si sada osigurava poziciju kod nekoga drugog”, kazao je.

Sam Bandić odjurio je nakon sastanka, a tek je poslovično otresito odgovorio na novinarsko pitanje je li riječ o njegovu porazu, rekavši: “Što bih trebao plakati? Vi ćete me natjerati da se rasplačem.”

Iz Banskih dvora su poručili da će “vrijeme pokazati postoji li neki dublji interes za destabilizaciju Vlade”.

‘Bandić planski napada HNS, ne samo Divjak’

Neki, pak, iz političkih krugova smatraju da se Bandić ovim potezom pokušao distancirati od Plenkovića.

“Bandić uvijek za sve ima više razloga. Iskusan je političar, ali mislim da je ovo s Divjak posljedica lošeg rezultata na europskim izborima. Pokazalo se, naime, da njegovo povezivanje uz Plenkovića nije dobro, jer su svi koji su bili vezani za HDZ, i Bandić i HNS, loše prošli. Zato on sada, po svaku cijenu, pokušava nešto učiniti da bi pokazao kako ne ide više na ruku Plenkoviću”, kazao je jedan od sugovrnika Jutarnjeg lista.

I jedan neimenovani saborski zastupnik rekao je za Jutarnji list kako misli da se radi o Bandićevom polaganom odmicanju od Plenkovića. On smatra da se Bandić neće upuštati ni u kakva rušenja ministara, ali da je započeo pozicioniranje.

“Bandić planski napada HNS, ne samo Divjak, nego i Predraga Štromara i Željka Uhlira jer smatra da je to slaba karika. Dodvorava se sada Crkvi, a već ga je podržao Glas Koncila i Ivan Miklenić koji je zatražio ostavku Divjak” kazao je isti sugovornik.

A potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, HNS-ovac Štromar, izjavio je za N1 televiziju kako mu je drago da je Klub zastupnika Bandićeve stranke odustao od te inicijative.

“Drago mi je da nije uspio jer mislim da ministrica Blaženka Divjak odlično radi svoj posao”, kazao je Štromar.

‘Dovoljno je da glasuju protiv Vlade’

Iz današnje perspektive zanimljivo je i mišljenje nezavisnog zastupnika Marka Vučetića koje je objavio na Facebooku prošle subote, četiri dana prije nego što će Bandićev Klub zastupnika odustati od inicijative za rušenjem ministrice Divjak.

“Klub zastupnika Milana Bandića traži opoziv ministrice Divjak. Mole oporbene zastupnike da podrže i potpišu njihovu inicijativu. A rješenje je puno jednostavnije: umjesto da traže tko će potpisati zahtjev za opoziv ministrice, dovoljno je da oni u Saboru glasuju protiv onoga što predlaže Vlada. Tada više nema Vlade, a samim time ni ministrice Divjak. Ili, naprotiv, MB testira novi oblik MB logike: mi smo dio većine koja podržava Vladu (a ona je kolektivno tijelo), zato tražimo od opozicije, koja ne podržava Vladu, da nas podrži kako bismo i dalje bili dio većine. Nisu u Zagrebu samo mostovi napukli, napukline su puno ozbiljnije”, napisao je Vučetić.

Jučer je, pak, Vučetić na Facebooku objavio sljedeću opasku: “Bandić je jednako učinkovit u skupljanju potpisa za opoziv ministrice Divjak i održavanju mostova. Bandić dela na rupice.”