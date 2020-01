KAKO JE PROJEKT ŠKORO POMEO SLAVONIJU: Rasturili su pa poslali jako oštru poruku. Ubrzo će biti jasno je li ih HDZ progutao

Net.hr-ov Goran Flauder donosi izvještaj iz Slavonije – kako je Škoro pomeo konkurenciju i što to znači za HDZ, ali i budućnost hrvatske politike. Razgovarali smo s političkim analitičarom Jaroslavom Pecnikom, profesorom s Filozofskog fakulteta u Osijeku Zlatkom Milišom i vukovarskim poduzetnikom i jednim od zapovjednika obrane Vukovara Nikolom Tothom. Premda su neki očekivali kako će Škoro podržati Grabar Kitarović u drugom krugu on je poručio kako će na listiću nadopisati broj tri – hrvatski narod i na parlamentarnim izborima ‘pomesti oligarhiju’

Nakon što mu je za 2,2 postotna poena izmakao drugi krug izbora za predsjednika Republike, Miroslav Škoro obratio se biračima koji su mu u prvom krugu dali više od 465 tisuća glasova i praktički najavio početak svoje parlamentarne predizborne kampanje.

Sintagmom „kao jedan od vas“ Škoro im je poručio kako će u drugom krugu na izborni listić nadopisati i zaokružiti broj tri: „Vas, svoj hrvatski narod. Vi ste meni dali svoj glas u prvome krugu, a ja ću vama svoj u drugome, dok zajedno na parlamentarnim izborima ne pometemo ovu oligarhiju i vratimo Hrvatsku narodu!“

S obzirom na to da je Slavoniji, odakle je rodom i čiju je sudbinu opjevao u svojim pjesmama, pomeo najveće konkurente i pobijedio u sjedištima svih slavonskih županija (u Požegi je dobio 35,41 posto glasova, u Vukovaru 34,03, Osijeku 33,33, Virovitici 30,37 i u Slavonskom Brodu 29,32 posto) te najvećim gradovima (u Vinkovcima, Belišću, Đakovu, Našicama, Valpovu, Županji, Slatini, Orahovici, Kutjevu, Pleternici, Požegi, Donjem Miholjcu i Novoj Gradiški) i u 44 slavonske i baranjske općine, trojicu poznatih „političkih“ Slavonaca pitali smo kako to tumače i kakve mu izglede daju na parlamentarnim izborima potkraj godine.

Škoro je novo lice starog HDZ-a

Politički analitičar, profesor filozofije Jaroslav Pecnik odmah je demantirao tezu koja se pojavila nakon objave rezultata prvoga kruga, da je Škoro dobio Slavoniju jer je tu rođen.

„Tada bi i Anto Đapić bolje prošao, jer i on je rođeni Osječanin, a nakon bogate političke karijere na ovim izborima nije ga bilo ni u tragovima. Škori je pomogla popularnost koji proizlazi iz njegova estradnog uspjeha kao autora i izvođača te voditelja i sudionika popularnih televizijskih emisija. On je šarmantan, inteligentan, duhovit i uspješan, zna se ponašati pred kamerama, a ulaska u drugi krug stajao ga je nedostatak političkog iskustva. To se najbolje vidjelo u sučeljavanju na HTV-u gdje je bio potpuno izgubljen. Čini mi se da mu je njegov tim pripremio govor u neskladu s njegovim izvornim stavovima i tu se nije snašao.

Njegove poruke bliske su velikom dijelu slavonskih birača razočaranih u HDZ jer se udaljio od izvornog koji je iznio rat i ostvario pobjedu. Škoro se nudi kao alternativa i povratak tim vrijednostima na prijemčiviji način, no ne vidim njegov značajniji utjecaj na rezultat parlamentarnih izbora. ‘Novi treći putevi’ dosad su bili neuspješni i ne znam zašto bi Škorin bio drugačiji. To je biračko tijelo toliko razmrvljeno da ga teško bilo tko može okupiti. Previše je tu rogova u vreći, a desnica netolerantna da bi bila uspješna. Škoro nema dovoljno političkog autoriteta ni iskustva da bi joj se nametnuo. Ideja da bi s kapitalom iz predsjedničkih izbora mogao biti taj, nije mi realna. On vjerojatno može ući u Sabor, ali ne vidim u njemu potencijal za krucijalne političke promjene u Hrvatskoj“, ocjenjuje Pecnik.

Miliša: Ukinut će duopol hrvatske politike

Prof.dr.sc. Zlatko Miliša s Filozofskog fakulteta u Osijeku, koji u javnom prostoru istupa kao društveni analitičar, u Škorinoj pojavi vidi najveće osvježenje na domaćoj političkoj pozornici u posljednje vrijeme. Ponosan je što ono ponovno dolazi iz teško stradale Slavonije i Baranje, kao što je 1990. iz te regije došla većina osnivača HDZ-a. Stoga očekuje kako će se oko njega okupiti snaga koja će napokon dokinuti duopol dvije najveće hrvatske političke stranke.

„Slavonci su prepoznali europoltrone iz najvećih hrvatskih stranaka i podržali stranački i politički nezagađenog kandidata, iskrenog domoljuba koji nije ničiji politički izdanak. Tko god mislio da stoji iza njega, uvjeren sam da se Škoro može oduprijeti takvim pritiscima i neovisno voditi odgovornu politiku. Morao bi se na vrijeme odmaknuti od političkih lisaca koji ga svojataju, od Bernardice Juretić do Pere Kovačevića i drugih, posebice nekih medijskih pokrovitelja. Sretan sam što sam doselio u Slavoniju i Baranju iz koje ponovno kreće nova Hrvatska“, siguran je Miliša.

Neke Škorine izjave o tomu koga bi kao predsjednik pomilovao, a što smo čuli u završnom dijelu kampanje, Miliša tumači kao neoprezan politikantski i populistički ustupak desnom krilu biračkog tijela, ali i kap u moru u odnosu na ushit izazvan njegovom pojavom i porukama u kampanji. Na parlamentarnim izborima daje mu velike šanse, osobito što iza njega ne stoji nikakva partijska infrastruktura. Kaže da biračima to postaje sve gadljivije i sve se više otklanjaju od dviju najjačih hrvatskih stranaka. Stoga Škoro kao samostalan i neovisan kandidat ima veće izglede na uspjeh nego pod okriljem već postojećih političkih stranaka ili neke nove, smatra Zlatko Miliša.

Škoro je profitirao na otporu prema Plenkovićevom HDZ-u

Nikola Toth Fenix, vukovarski poduzetnik i jedan od zapovjednika obrane Vukovara misli kako je Škoro previše poletio kada je pomislio da kao uspješan izvođač, kompozitor i poslovni čovjek može te tako postati predsjednik države.

„Netko je iskoristio raspoloženje desnice protiv Plenkovića i HDZ-a koji su otišli ulijevo i na stranu liberalnih vrijednosti te lukavo nagovorio Miroslava Škoru na kandidaturu za predsjednika. Kolindu Grabar Kitarović doživljava se kao Plenkovićevu marionetu i u tim previranjima je kolateralna žrtva. Ona je cijelu kampanju provela pod pritiskom pojave Miroslava Škore u svom biračkom tijelu i zanemarila ostatak spektra te serijom verbalnih gafova, prenaglašenim istupima i gestikulacijom, kažu i miješanjem lijekova i alkohola, bitno smanjila izglede za pobjedu. No, ona je ipak iskusna političarka, kretala se u društvu najvećih svjetskih državnika, a Škoru u tome društvu ne mogu zamisliti. Njegove najave da će tražiti ostavku Vlade i premijera te raspuštanje Sabora, da će promijeniti Ustav i vratiti polupredsjednički sustav, nerealne su mi i smiješne, a uspjeh u Slavoniji rezultat je Plenkovićeve otuđenosti od političke desnice i izvornog HDZ-a do kojeg Slavonci drže.

Škoro je dobro odradio kampanju, temeljito obišao teren i dominirao na društvenim mrežama. Imao je i dojmljiv skup u ‘Lisinskom’. S kampanjom je započeo još na proljeće, ali nakon ispadanja iz utrke, Škoru kao ujedinitelja i vođu desnice na parlamentarnim izborima ne vidim. On je ovoga puta bio maskota desnice, ali pored već izgrađenih i afirmiranih političara poput Ruže Tomašić, Milijana Brkića, Ivana Penave ili Zlatka Hasanbegovića, teško ga je zamisliti kao vođu političke desnice. Ovdje nema posla ni investicija i ljudi jedini izlaz vide u tvrdoj desnici i domoljubnim vrijednostima. No, Škoro je u Vukovaru čitao pripremljen tekst s papira i kako da mu ljudi povjeruju? U finišu je pokušao postići prevagu izjavama da će pomilovati Merčepa i druge branitelje koji zbog počinjenih zločina sjede u zatvoru, ali time je samo izgubio umjerenije građanski orijentirane birače. Kao da je rekao da ćemo, kada postane predsjednik, nekažnjeno prolaziti kroz crveno na semaforu. Ne vjerujem da bi kao predsjednik to uistinu napravio, ali je neozbiljno što je to uopće govorio“, zaključio je Nikola Toth.