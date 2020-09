KAKO JE POLICIJA PRONAŠLA MILIJUN EURA U GARAŽI KOVAČEVIĆEVA POZNANIKA: ‘Zamolio ga je da tamo parkira svoj auto…’

Zaplijenjeni novac izravno se povezuje upravo s Kovačevićem, pri čemu postoji mogućnost da njegov prijatelj za tu gotovinu nije ni znao

Gotovina u ukupnom iznosu većem od milijun eura pronađena je pretragom provedenom u utorak i srijedu u Samoboru, u kući poznanika dojučerašnjeg predsjednika Uprave Janafa Dragana Kovačevića, piše u petak Jutarnji list.

Dnevnik podsjeća da je Kovačević uhićen u prošlotjednoj USKOK-ovoj akciji pod optužbom za primanje nepunih dva milijuna kuna mita od ivanićgradskog poduzetnika Kreše Peteka.

Zaplijenjeni novac izravno se povezuje upravo s Kovačevićem, pri čemu postoji mogućnost da njegov prijatelj za tu gotovinu nije ni znao.

TKO JE TREBAO ZNATI, A TKO NE ZA ISTRAGU KOVAČEVIĆA? ‘Ravnatelj policije trebao je obavijestiti ministra tko je pod mjerama’

Istražitelji doznali

Kako Jutarnji doznaje iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora, Kovačević je prije nekog vremena zamolio svog poznanika Deana Šparavca, jednog od direktora u tvrtki Alfa stan, da mu dopusti da u garaži njegove vile u Samoboru parkira svoj osobni automobil. Šparavec mu je to i dopustio. No, za to su u međuvremenu doznali i istražitelji te su pribavili potrebne naloge za pretres i upali u spomenutu garažu.

U garaži su zatekli Kovačevićev pick-up, Toyotu Hilux. Kovačević inače u svojoj imovinskoj kartici nije naveo da posjeduje bilo kakav automobil, no policija je raspolagala konkretnim informacijama da je upravo on koristio spomenutu Toyotu. A u vozilu je pronađena veća količina gotovog novca u raznim valutama i apoenima. Bilo je tu kuna, dolara, eura… Kada su sve zbrojili, istražitelji su došli do iznosa koji premašuje milijun eura.

Našli i dokumente

Zanimljivo je da je u pretraženoj Toyoti Hilux pronađena i veća količina dokumentacije, koju je Kovačević očigledno u određenom trenutku odlučio skloniti. O kakvoj se konkretno dokumentaciji radi, nije bilo moguće doznati, jer je i istražitelji tek trebaju pomno pregledati, donosi Jutarnji list.