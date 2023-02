Jedan je od onih koji politizira sudbinu osmero uhićenih Hrvata u Zambiji za osobnu promociju i koji ih je prijavio pa su zahvaljujući njemu ponovno bili u neljudskim uvjetima u zatvoru. Zambijskim vlastima prokazao je transrodnu osobu. I tako je dvije i pol godine nakon propasti Živog zida opet dočekao svojih pet minuta.

U međuvremenu je plovio po Karibima, i na TikToku dijelio ljubavne savjete, kaže se u prilogu RTL Direkta.

Cirkusarije u sabornici

Šira javnost upoznala ga je prije 12 godina. Prosvjedovao je protiv Jadranke Kosor i prostački vrijeđao predsjednicu stranke čiji je i sam ranije bio član. Nedugo zatim prebacuje se na deložacije, postaje zvijezda borbe za obespravljene. Na platformi anarhizma ulazi u Sabor, a Živi zid osvaja osam mandata. Ipak, sreća nije dugo trajala, u stranci počinju svađe oko podjele saborskih fotelja.

Pernar ubrzo shvaća što je potrebno za uspjeh. Tako je Pernar 19. travnja 2017. govorio: "Ako treba raditi cirkus da biste me vi shvatili ozbiljno, ja ću ga morati raditi!"

Pa svoje riječi pretvara u djela, a sabornicu pretvara u teatar apsurda. Pa su ga izbacivali iz sabornice.

'Ima sljedbu poput kakvog faraona'

Usput se bacio i u vode nadriliječništva. Sljedbenicima na društvenim mrežama savjetuje kako liječiti teške bolesti uz pomoć vitamina C. Nakon potopa na predsjedničkim izborima na kojima dobiva 2,3 posto glasova, 2020. godine ostaje bez saborske fotelje i bez posla. Izlazi iz Živog zida, osniva Stranku Ivana Pernara.

Aleksandar Musić, komunikacijski i politički konzultant o Pernaru kaže: "Poput kakvog faraona, Ramzesa ili Kleopatre, on ima sljedbu, ta sljedba je terminirana na Facebooku, a zatim se preselila na opskurne Telegram kanale. Ti ljudi su njemu lojalni i oni u njemu vide posljednju iskru nečega iskonskog što će pokazati svijetu i sistemu, reptilima, gušterima i bankama."

Vitaminom C liječi sve

Dolazi pandemija, Pernar vidi priliku za novi politički uzlet. Širi teorije zavjere, bori se protiv cjepiva, opet nudi famozni vitamin C kao lijek. Uz liječničke, daje i sve savjete u vezi zavođenja.

"Želim reći svim dečkima koji dejtate ženske i koji pričate s njima, budite ljigavi, budite odvratni i budite što gori prema ženama, to vam je moj savjet", dijelio je lekcije Pernar.

Potom odlazi na krstarenje s gospođom Lexi, hvali se svojim seksualnim umijećem, no ona ubrzo shvaća s kim ima posla. Za Pernara kaže da ima pažnju zlatne ribice, da je divlji rasist koji voli Hitlera i izbacuje ga s jedrilice.

"Ona je rekla za mene da sam ja sociopat", komentirao ju je Pernar.

Postao je jedna od zvijezda desnice

U zadnjoj fazi političke metamorfoze, Pernar postaje zvijezda desnice. Nastupa u emisijama, otvara tradicionalno desne teme, predvodi hajku na Hrvate uhićene u Zambiji. Zbog odavanja osobnih podataka zarađuje i kaznenu prijavu, ali takve stvari Pernar želi, objašnjava Musić.

"Pernar nikad u životu neće niti želi doći na vlast. On savršeno djeluje u ovom polju gdje može biti konstanta provokacija, ne mora ništa podastirati i ništa pokazati i on, zapravo, uživa u ulozi koju si je sam dodijelio, a to je enfant terrible hrvatske političke scene."

Zločesto dijete hrvatske politike koji se sam hvalio da svojoj djeci alimentaciju ne plaća, sada se predstavlja kao zaštitnik djece u Africi.