KAKO JE OVO MOGUĆE? Nepokretnom 70-godišnjaku iz Sunje dali termin za cijepljenje u – Splitu! Do tamo ima 482 kilometra

Sedamdesetogodišnjeg Ivana Cvetnića iz Sunje su bez njegova znanja prebacili na cijepljenje drugom dozom u Split, a to ne bi ni znao da nije nazvao broj za informacije o koronavirusu Ministarstva zdravstva

Ivan Cvetnić je 70-godišnjak iz Sunje u Sisačko-moslavačkoj županiji. On po kriterijima cijepljenja spada u rizičnu skupinu, jer je, osim visoke životne dobi, teško pokretan, a ima i rak mjehura zbog kojih često odlazi na pretrage. Odlučio se cijepiti protiv koronavirusa, kako bi dobio barem malo zaštite. Prva doza prošla je u redu, no s drugom su se pojavili problemi.

“Prvu dozu sam dobio oko 24. veljače kod svoje doktorice, među prvima. Sve nas ‘teške’ je pozvala i primio sam AstraZenecu. Imao sam blagu temperaturu jedan dan, ali osim toga je sve prošlo u redu. Od tad je prošlo već dva mjeseca, pa sam se zabrinuo jer me nitko nije zvao. Razmak mi se činio prevelik. Doktorica mi je rekla da će me zvati jer ni ona još ništa ne zna i da probam nazvati 0800 0011”, objasnio je Cvetnić za 24sata.

Nazvao je taj broj, kojeg je i Ministarstvo zdravstva označilo kao kontakt za informacije o koronavirusu. Javila mu se mlađa žena i tražila ga OIB kako bi ga mogla provjeriti u sustavu.

“Po mom OIB-u je tamo izlistala i ime i prezime, datum rođenja, adresu, sve što bi i trebala moći. Onda mi je rekla da imam termin za danas, u srijedu i to u Spaladium areni u Splitu. Kakav Split, pa ja sam u Sunji! Ne znam kako sam zapisan preko platforme CijepiSe kad se tamo ni nisam javio, a da nisam nazvao, ja ne bih ni znao da imam termin za drugu dozu”, govori šokirani Cvetnić.

I liječnica u šoku

I njegova liječnica ostala je u šoku, a njega brine što je njegova doza otišla u 482 kilometra udaljeni Split. “Svaki dan gledam Plenkovića i Beroša kako se hvale da sve radi, pričaju o nekim brojevima i statistikama. Kakva statistika kad, evo, meni nitko nije javio da sam dobio termin nego sam saznao slučajno? Kakva statistika i brojke kad su mene iz Sunje prebacili u Split? Kako da ja nepokretan dođem do tamo?”, pita se i dodaje da se boji da nije jedini kojem se ovo dogodilo.

Uz to, ovih dana će ponovno morati u bolnicu, pa strahuje da nije potpuno zaštićen, ali i da bi mogao ugroziti druge. “Tko će me zvati? Ja pojma nemam što sad, ni kako to ide. Doktorica je rekla da ću biti pozvan kod nje bez obzira na ovo kad stigne moja druga doza. Sad gledam na televiziji da se od par stotina njih koji su pozvani, odazvalo 70-ak ljudi. Pa normalno da je mali odaziv kad te ili ne pozovu ili prebace na drugi kraj države. Kako da se ja odazovem u Split? Kako sam uopće dospio na tu listu kad se nisam ni prijavio kod njih?”, ponavlja.

‘U Sisku je situacija katastrofa’

Kaže da je situacija daleko od one kakvom je prikazuju u medijima. “U Sisku je situacija katastrofa što se tiče nas s drugim bolestima koje nisu COVID. Gledam i čitam kako se svi hvale da je sve u redu, aplikacija je spremna za milijune cjepiva, sve je to Beroš sredio… Ljudi moji, pa kako? Ja vjerujem da nisam jedini kojem se ovo dogodilo i nadam se da će ovo što sam vam rekao pomoći i drugima koji imaju situaciju kakvu ja imam, jer ovo je blesavo. Kad ću dobit svoju drugu dozu, kako će proći u bolnici, hoću li dobiti drugu dozu, ja to ništa ne znam”, zaključuje Cvetnić.

Ministarstvo zdravstva nije odgovorilo na upit o tome kako je moguće da je Cvetnić unesen u platformu CijepiSe i zašto je iz Sunje prebačen u 482 kilometra udaljeni Split.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.