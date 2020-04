KAKO JE OVO MOGUĆE? Liječnici i medicinske sestre dobili drastično smanjenu plaću, neki i do 4000 kn; Oglasio se Beroš

Prema podacima sindikalne povjerenice Sindikata medicinskih sestara i tehničara KBC-a Zagreb, Gordane Miškulin, plaće za ožujak su od 700 do 2000 kuna niže medicinskim sestrama i tehničarima, a liječnicima čak do 4000 kuna, unatoč nalogu ministra Vilija Beroša da svim zdravstvenim djelatnicima prekovremeni sati budu plaćeni

Liječnici, medicinske sestre i tehničari Kliničkog bolničkog centra Zagreb za svoju borbu protiv koronavirusa i redovite obveze na poslu dobili su smanjenu plaću za ožujak. Naime, nisu im isplaćeni prekovremeni sati i dežurstva, već je svo dodatno vrijeme koje su proveli na poslu prevedeno u slobodne dane i godišnje odmore, doznaje N1. Još je ranije ministar zdravstva Vili Beroš naložio da se svi prekovremeni sati plate.

“Medicinske sestre i liječnici preraspodijeljeni su na bitna mjesta, radi se punim pogonom na KBC-u Zagreb. Znamo da se u trećem mjesecu dogodio i potres koji je dodatno otežao rad i znamo da je naša ustanova pogođena potresom – dermatologija, ortopedija, Jordanovac, neupotrebljivi su. No, nažalost medicinske sestre su radile punim pogonom i za vrijeme potresa, plus toga skrbile su o pacijentima po hodnicima, pokrivale ih s po nekoliko deka jer grijanja nije bilo, trudili smo se dati punu skrb, pogotovo djeci. One su ostvarile prekovremene sate kao i kolegice u operacijskim blokovima. Ti sati su odjednom preinačeni u slobodne dane i poslodavac je prekršio naputke jer se sestre nikad nisu odrekle prekovremenih sati niti potpisale da se s tim slažu”, rekla je sindikalna povjerenica Sindikata medicinskih sestara i tehničara KBC-a Zagreb, Gordana Miškulin.

SESTRE DOBILE MANJE PLAĆE: Usred herojske borbe stiglo neugodno iznenađenje; ‘Poslodavci ne slušaju ministra Beroša!’

Ogromna smanjenja plaća

Prikupila je podatke prema kojima je medicinskim sestrama i tehničarima plaća smanjena od 700 do čak 2000 kuna, a ponekim liječnicima je plaća pala i za 4000 kuna. Sindikat već ima u pripremi daljnje korake kako bi se ova situacija razriješila.

“Razgovarala sam s predsjednicom sindikata koja je upozoravala na nepravilnosti. Moramo i pravnu službu kontaktirati i vidjeti koje ćemo pravne korake poduzeti, zahtijevat ćemo uvid u rasporede i obračune plaća. Neki radnici koji nisu zdravstveni radnici dobili su plaćene prekovremene. Moramo naći točan uzrok da vidimo tko je odgovaran da su se na udaru našli oni koji su na prvoj crti. Puno je medicinskih sestara koje žive u Markuševcu i Čučerju, uništene su im domovi, moramo poduzeti sve da se ispravi nepravda”, rekla je Miškulin.

Iako nije navodila konkretne primjere drugih bolnica, Miškulin tvrdi da je došlo do košmara u primjeni iako je ministar Beroš po uputama njenog sindikata poslao naputak o isplati plaća. Smatra da se informacije po bolnicama prenose usmenim putem, što dovodi do ovakvih situacija.

“U trećem mjesecu je krenuo niz naputaka i mjera, ali na kraju moram reći da zaprimamo puno Covida na KBC Zagreb pa transportiramo dalje. Pitanje je koliko se uprave bolnica snalaze u svemu tome. Apelirala bih na naše šefove, oni moraju znati i primjenjivati. Ministar Beroš, koliko god želi napraviti dobro, jedno se piše, a drugo se govori na radnim sastancima u ministarstvu. Činjenica je da i medicinske sestre imaju svoje strahove od zaraze. I mi moramo doći kući djeci. Htjela bih poručiti – ostanite kod kuće, ne zato što mi to želimo, nego zato što moramo sačuvati i naše roditelje i djecu”, poručila je Miškulin.

STRUKOVNE UDRUGE BEROŠU PREDLOŽILE: Nagradite medicinske sestre koje skrbe o zaraženima

Ministar se očitovao

Na njeno obraćanje je danas tijekom konferencije za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite reagirao i ministar Beroš, koji je otkrio da postoje slični propusti i u drugim bolnicama, ali i da je oko toga razgovarao s ravnateljem zagrebačkog KBC-a.

“Iz drugih bolnica su do mene došle takve informacije. Kao prvo, svi koji su odradili posao u bolnicama, bit će plaćeni i obračun plaće je u ingerenciji ravnatelja zdravstvenih ustanova. Angažirao sam stručne službe u Ministarstvu zdravstva koje su napisale dopis koji ide svim zdravstvenim ustanovama, a kad dobijemo podatke, očitovat ćemo se. Bio sam u kontaktu s ravnateljem Antom Ćorušićem koji mi kaže da je riječ o novom poslovnom procesu. Dio djelatnika je bio kod kuće i izvjesno je da oni ne mogu dobivati dodatke i prekovremene sate. Evaluirat ćemo situaciju i po primitku podataka vidjet ćemo kako dalje. Svi koji su odradili posao, za taj posao će biti i plaćeni”, poručio je Beroš.

MEDICINSKA SESTRA NA TWITTERU NAPISALA DA ULAZI U 18. SAT DEŽURSTVA: Na tweet joj odgovorio i ministar Beroš

Četiri upute i jedna odluka

Sličan je odgovor stigao i iz KBC-a Zagreb, gdje su priopćenjem naveli kako je došlo do reorganizacije rada te kako su zaprimili nekoliko uputa iz Ministarstva zdravstva.

“Radi epidemiološke situacije izazvane bolesti COVID 19 došlo je do promjene organizacije rada u KBC-u Zagreb. Organizacija rada u potpunosti je usklađena s novonastalom situacijom specifičnim potrebama te Uputama i Odluci Ministarstva zdravstva. Prvu Uputu Ministarstvo zdravstva donijelo je 13. ožujka 2020., nakon toga Ministarstvo zdravstva donosi Odluku o organizaciji rada zdravstvenih ustanova u mreži javne zdravstvene zaštite u vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID 19, 21. ožujka 2020. Nadalje, Ministarstvo zdravstva dostavlja upute o organizaciji rada 23. i 25. ožujka, te 2. travnja 2020.

Na temelju evidencije radnog vremena obračunala se plaća za svakog zaposlenika. Valja napomenuti da KBC Zagreb ima oko 5.900 zaposlenih i da je prilikom organizacije, a onda i evidencije trebalo voditi računa o četiri Upute i jednoj Odluci Ministarstva zdravstva te ukoliko je došlo do pogreške u evidenciji ili obračunu plaće za nekog od zaposlenika, da će se isto ispraviti”, stoji u priopćenju KBC-a.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.