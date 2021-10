Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak izabralo je u utorak među šestero kandidata za novog ravnatelja te ustanove Darka Richtera.

Richter je specijalist pedijatrije u mirovini, koji je radio na Srebrnjaku i u KBC-u Zagreb, a dobio je četiri od šest glasova članova Upravnog vijeća. Po jedan glas dobili su kandidati Ivan Pavić i Mirjana Turkalj.

'Silovanje u epruveti'

Buru u javnosti mogao bi izazvati njegov intervju Glasu koncila iz 2010. godine u kojem je izjavio da su supruga i on bili protiv umjetne oplodnje jer ona na neki način predstavlja "silovanje u epruveti".

"U potrazi za rješenjem pitanja neplodnosti mi smo kao liječnici bili dosta dobro upoznati s raznim načinima, od kojih se neki doista i ne protive, dok su drugi u manjoj ili većoj suprotnosti s prirodnim i Božjim zakonima", kazao je tada dr. Richter.

"Što reći o heterolognoj oplodnji, ili o metodama homologne i heterologne izvantjelesne oplodnje u kojima se u epruvetama muške i ženske spolne stanice dovode u prisilni bliski kontakt. Pa neće spermij uvijek ući u jajnu stanicu samo zato što je blizu. Nerijetko se spermij unosi nasilu u jajnu stanicu. Tu se život nasilno događa, to je neka vrsta silovanja u epruveti, pa ima silan broj neuspjelih zigota, i onda trebate uvijek puno više embrija, da bi se nakraju neki uspjeli usaditi. A one druge, koje su nasilno nastali, onda se uništava ili zamrzava. To ne može biti niti normalni ljudski, a kamoli Božji naum.", govorio je tako dr. Richter, novi ravnatelj Srebrnjaka, u intervju Glasu koncila 2010. godine.