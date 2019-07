KAKO JE NESTALO 17 MILIJUNA KN U VIROVITICI? Pročelnik je mrtav, Kirin ‘ništa ne zna’. Ne razumiju ni financijski stručnjaci

‘Ni u Napulju se ne vješaju svaki dan pročelnici za financije!’

Prije mjesec i pol dana iz virovitičke blagajne nestalo je 17 milijuna i 240 tisuća kuna te je objavljeno da je gradski proračun oštećen. Krivac za sve je navodno bivši financijski pročelnik, sada pokojni Siniša Palm. Ili barem tako tvrdi virovitički gradonačelnik Ivica Kirin. RTL-ova “Potraga” odlučila je istražiti misteriozni nestanak novca. No, službena istraga još uvijek traje, a nepoznanice su i dalje prisutne kao i uzavrele rasprave o tome što se dogodilo. Osim što se postavlja pitanje o novcu, postavljaju se pitanja i o navodnom Palmovom samoubojstvu.

“Pazite, ni u Napulju se ne vješaju svaki dan pročelnici za financije! Virovitica jest grad slučaj. Bilo je burno na sjednici gradskog vijeća Virovitice kada je gradonačelnik Ivica Kirin pokušao objasniti kako je iz proračuna nestalo 17 milijuna i 240 tisuća kuna”, govori gradski vijećnik HSPD-a Siniša Pripić. Kirin pak s druge strane govori da nitko pa tako i on nije znao “da sustav koji su uspostavili nije pod nadzorom koji su očekivali”. Prema Kirinovim riječima, sustav je grad trebao štititi te ustvrdio da “ono što danas znamo, znao je i Palm”.

Kirinova rekonstrukcija pronevjere novca

Kirin je u javnost pustio svoju nepreciznu rekonstrukciju pronevjere novca iz Grada, koju je prema njegovim riječima kroz godine provodio mladi Siniša Palm, inače gradonačelnikova desna ruka.

Magistar kriminalistike Željko Cvrtila kaže da je “jedna situacija izvlačenja novca gdje će se vjerojatno moći utvrditi tko je počinitelj ako postoje lozinke, odnosno odobrenja za ulazak u račun i isplate samo od jedne osobe. Ili ako se više osoba koristi tom lozinkom”. No, tvrdi da, ako je tako, onda će biti teško utvrditi tko je prebacio, odnosno izvukao novac.

Palm je, prema Kirinovim riječima, prebacivao novac iz gradskog proračuna na račun lokalnog košarkaškog kluba. Portal koji financira sam Grad Virovitica objavio je nedavno dokumente koji pokazuju da je samo u jednom danu Palm prebacio čak 60.000 kuna i to dio na svoj privatni račun, a dio bi podigao na bankomatu. “Navodno je pokojni Siniša Palm krivotvorio PDF izvatke u proteklih pet godina i nekom grubom matematičkom računicom radi se o više od 1300 izvoda koje je krivotvorio u zadnjih pet godina”, govori gradski vijećnik Darko Lešković.

Iz Grada navode da to nisu mogli vidjeti jer je pročelnik falsificirao originalne izvode iz banke na kojima se nalaze sve uplate i isplate s računa Virovitice. Obrisao bi stavku u originalu koja pokazuje uplatu na košarkaški klub, a u kopiju bi stavio nekog drugog korisnika i njegov broj bankovnog računa. Lešković tvrdi da “zato nisu mogli znati niti vidjeti jer te transakcije nisu bile evidentirane u njihovu knjigovodstvu”.

‘U Virovitici niču hoteli kojima upravljaju sinovi saborskih zastupnika’

“Nisu znali ni s kojom količinom novca raspolažu na računima. Nitko nikad osim Siniše Palma nije pogledao račune. Ne znam što su gledali, samo stanje u PDF izvadcima koje je on navodno krivotvorio i temeljem toga su knjižili situaciju u gradu”, objašnjava Lešković.

Mostovac Lešković je Kirina kazneno prijavio jer ga smatra odgovornom osobom za izvršenje proračuna. On kaže da je Virovitica uljepšan grad s brojnim građevinskim projektima pa se obnavljaju dvorci, podižu se sportske dvorane i škole, no u istoj županiji niču i hoteli kojima upravljaju mladi sinovi saborskih zastupnika. Ističe da se izgradila i kuća Tomislava Tolušića klizne kvadrature i još uvijek spornih računa. Podsjetimo, tvrtka koja je gradila Tolušićevu kuću dobivala je unosne poslove dok je on bio župan.

“Čestitao bih gospodinu Đakiću kojeg zovem Japa jer je on zapravo japa, on je otac dvojici političara. Radi se o tome da nadmašen. Kad te učenici nadmaše znači da si bio dobar: Tolušić puni naslovnice zadnjih nekoliko mjeseci, Kirin sa svojih 7,2 milijuna u Fimi mediji i sada 17 milijuna kuna. Što reći za jedan ovako mali grad, to je prestrašno”, govori Pripić.

Nije bilo obdukcije nad Palmovim tijelom

Konologija tih dana izgledala je ovako: 30. svibnja 2019. Siniša Palm je, navodi se na portalu koji financiraju gradske vlasti, u jednom danu “prokockao” više od 400 tisuća kuna. Dana 31. svibnja 2019. banka obavještava Kirina o manjku novca nakon čega Kirin u policiji prijavljuje pročelnika i potpisuje rješenje o otkazu. Palm odlazi s posla i kratko se javlja majci. Nakon toga ga nitko nije vidio. Dana 1. lipnja majka Siniše Palma kontaktira Kirinovu suprugu koja joj odgovara da je sve u redu i da je njezin sin uzeo godišnji odmor. Na granici s Mađarskom 3. lipnja 2019., uz Dravu, policija nalazi automobil i beživotno tijelo. Mrtvozornica, inače medicinska sestra, u dogovoru s policijom i tužiteljstvom smatra da obdukcija nije potrebna.

“Bez očevida i obdukcije neke stvari ne možete znati. Dakle, moglo se dogoditi da je osoba omamljena nekim sredstvom pa je nakon toga obješena, ili je imala ubod koji ne vidite samim pregledom tijela. Dok se ne izvrše vještačenja urina, krvi, tekućina, ne možete znati. Kad su takve sumnjive situacije u pitanju, na samom mjestu događaja ne može se utvrditi radi li se u ubojstvu, samoubojstvu ili nesretnom slučaju”, govori Cvrtila.

Pročelnik je pokopan 4. lipnja, a odmah 5. lipnja 2019. gradonačelnik medijima šalje bizarno priopćenje u kojem tvrdi da je Palm dugogodišnji kockar te da je izmakao kontroli. Gradonačelnik navodi da je podnio kaznenu prijavu protiv pročelnika kada ga je poslovna banka obavijestila o sumnjivim transakcijama na račun sportskog kluba. Međutim, oporbeni vijećnici su kasnije čuli drukčiju verziju priče.

“Jer je na odboru za financije sa zadnje sjednice gradskog vijeća sadašnja v.d. pročelnica za financije rekla da se zapravo radilo o tome da kratkoročni zajam koji je izglasan prošle godine u rujnu na devet milijuna kuna ne može biti zatvoren kada je trebao, 28. svibnja ove godine, jer je ostao dug od sedam milijuna kuna. Nakon toga banka je nazvala gradsku upravu da kaže da taj kratkoročni zajam nije zatvoren. I zapravo je tu počela priča. U dugim odgovorima vijećnicima Kirin se od odgovornosti prao tvrdeći da im je Palm podmetao lažne kopije računa”, govori Dražen Kurečić, gradski vijećnik.

Kirinovo objašnjenje financijski stručnjaci ne razumiju

“Rekao bih samo da je novac otuđivan u tzv. presretanju, prije nego je unesen u poslovne knjige grada, odnosno skidan je s računa u poslovnoj banci i transferiran na račun sportske udruge”, kaže Kirin. Međutim, njegovo objašnjenje nisu za Potragu mogli razumjeti ni financijski eksperti ni ekonomisti.

“Ako se dogodi krivotorenje na jednom dokumentu, izvod računa banke u smislu da je trebala biti usmjerena i završila na drugom računu, računovodstveno gledano ostaje kao protustavka otvoreno pitanje na strani pravne ili fizičke osobe koja je trebala ta sredstva primiti, a nije primila. Ostaju obveze”, govori dr. Vesna Vašiček, profesorica s Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Profesorica Vašiček ogradila se od komentara jer kao i javnost nema mnogo informacija, no, kako kaže, cijeli joj slučaj djeluje nevjerojatno. “Ako su te činjenice takve kao što kažete, onda bi se u jednoj osobi spojilo previše toga što znači da sustavi kontrola nisu funkcionirali”, kazala je.

Gradonačelnik Virovitice okrivljuje poslovnu banku

Kirin pak vrlo glasno proziva poslovnu banku preko koje Grad Virovitica posluje. “Dali smo svoj novac na čuvanje i očekivali stupanj zaštite koji će nas štititi. Ali da netko uzima novac s računa banke, to jedino mora znati gradonačelnik. Onda ste promašili temu, metu i odstojanje”, govori Kirin.

Iz poslovne banke nisu htjeli komentirati slučaj jer kažu da “ne komentiraju odnose sa svojim komitentima”. Niti iz Hrvatske udruge banaka nema odgovora, a profesorica Vašiček odgovara samo hipotetski u vezi slučaja. Ona kaže da ne bi smjelo biti prelijevanja s transfera građanima pa isplata trgovačkom poduzeću. Napominje da “ne bi smjelo” ako je sustav kontroliran.

Kirin ‘ništa ne zna’

“Mislili smo da zbog fluktuacije, smanjenja doprinosa, smanjenja broja tvrtki, smanjenja radne snage, da su se smanjili porezni prihodi. Vi niste mogli znati koliko ćete novca imati do kraja godine”, govori Kirin. Gradonačelnikovo objašnjenje može se protumačiti ovako: Grad neke priljeve – novac koji stiže – uopće nisu knjižili da je došao na račun grada i to što nisu iskazali kao primitak su dalje uplaćivali. No, onaj tko je očekivao primitak sredstava morao je vidjeti da novac nije došao, oni koji plaćaju su morali nešto znati, oni koji knjiže su morali imati nekakve dokumente.

Ukratko rečeno, ako novac nije došao valjda bi netko nazvao i pitao kad će biti uplata. Grad bi nekim dokumentom pokušao dokazati da je novac uplatio i onda bi se vidjelo da ga nema. Mnogi financijski eksperti s kojima su razgovarali novinari Potrage kažu kako im se čini nemogućim da je sve radila samo jedna osoba. No, ako je točno sve što govori, tu je i gradonačelnikov propust – dao je velike ovlasti u ruke jednoj osobi.

‘Gradonačelnikova istraga’

“Sad znamo što ćemo napraviti da nam se ne dogodi ista situacija. Sad ćemo raspodijeliti moć na tri ili četiri osobe koje će se baviti financijama, ali tko kaže da se i oni neće dogovoriti, stoga kome vjerovati?”, rekao je Kirin u svom posljednjem obraćanju javnosti u vezi ove teme. Sljedeći put pojavio se pred gradskim vijećnicima na izvanrednoj sjednici. Zatražio je ovlasti za nešto što mu sadašnje ingerencije ne daju.

Lešković govori da je tražio “ovlasti razine posebnosti Jamesa Bonda”. Riječ je o odluci kojom se gradonačelnik “zadužuje da uključi tvrtke za pružanje pravne pomoći i zastupanje Grada, reviziju poslovanja”. Kirinova uprava obrazlaže da Virovitica ne može čekati da državna tijela i institucije završe radnje po kojima postupaju. Dok slučaj istražuje USKOK, i Kirin će provesti svoju istragu.

