Ni osmi dan od uvođenja eura ne prestaje bijes građana zbog eksplozije poskupljenja. "Radi tko što hoće i naplaćuju kako hoće, a mi se lovimo – daš novac, pa ti vrati – ne znaš što ti je naplatio ni što ti je vratio", kazuje Rosanda Šerpa iz Zagreba, prenosi Danas.hr

Vlada prijeti, donosi uredbe koje nisu pravno obvezujuće, a jedini projekt kojim je koliko toliko navrijeme nastojala spriječiti porast cijena, neslavno je propao.

'Tajni kupac'

Već prvo snimanje cijena iz rujna pokazalo je da nepravilnosti praktički nema, a način na koji se projekt provodi ide na ruku trgovcima, kažu potrošači.

"Priča gdje vi objavite koji proizvod ćete pratiti u nekoj trgovini je promašen, jer ako mi ga objavite i kažete što pratite, naravno da ću se ja prilagoditi i da ću za taj proizvod poštovati sve propise. Poanta tajnog kupca bila bi da dođem u trgovinu i da ne znate da sam iz udruge i da ne znate koje ću proizvode kontrolirat", kaže Dijana Kladar, odvjetnica iz Društva za zaštitu potrošača.

Problem je i što udruge nisu mogle samostalno birati artikle koje će kontrolirati, popis im je napravilo Ministarstvo gospodarstva. Projektom je tako predviđeno da se narednih godinu dana prati i javno objavljuje cijena istih artikla – kod istog trgovca.

"To je isto kao da ste tajni agent i napišete na čelo "ja sam tajni agent, pazi se špijuna", to je jednostavno besmisleno da ako vi upozorite prodavače da oni neće reagirati. Ako vi očekujete da će oni podići cijenu ulja, oni neće podići cijenu ulja ali hoće sve ostalo. To je jednostavno bilo suludo uopće promišljati, pa nije ni čudo što je promašeno", govori Boris Podobnik, prodekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta.

U pet mjeseci ni jedna prijava

Dodatan je problem što nemaju mehanizam kako objasniti i dokazati što je opravdano, a što neopravdano povećanje cijena. "Udruga nema mogućnost nadzora, mi samo dođemo i zabilježimo cijenu. Mi nemamo ingerenciju pitati trgovca kako je došao do određene cijene i na bilo koji način ga natjerati da tu istu cijenu spusti", govori Sanja Keretić, predsjednica udruge Varaždinski potrošač.

No, u gotovo pet mjeseci nadzora po trgovinama, ugostiteljskim objektima i obrtima na adresu Državnog inspektorata do danas nije stigla niti jedna prijava udruga o trgovcima koji love u mutnom. "Svi naši izvještaji posljednjih pet mjeseci su dostavljeni Ministarstvu gospodarstva, kao tijelu koje financira taj projekt s kojim imamo ugovor i svi su dostupni javno, mene zanima zašto to nitko nije pročitao", objašnjava Tanja Popović Filipović, predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača.

Nitko nije pročitao ili nitko nije zapamtio, jer u inspektoratu kažu da su izvještaje trebali slati na njihovu adresu, otvorenu samo za "Tajnog kupca".