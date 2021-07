Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je u pauzi sjednice Gradske skupštine otkrio kako je u ured njegova zamjenika dvaput došao pokojni poduzetnik Nenad Bukovec, koji se spominje u istrazi oko namještanja poslova na gradskim grobljima zbog čega je uhićen Patrik Šegota.

"Bukovec je dva puta nenajavljeno banuo u ured zamjenika Korlaeta i zahtijevao svoja potraživanja. Pokušao je doći do naplate od Gradskih groblja, međutim nisu postojali nikakvi dokumenti prema kojima bi se to naplatilo. Korlaet ga je uputio dalje u službe, na gradska poduzeća. Nije me iznenadilo sve što se kasnije dogodilo s USKOK-om", rekao je Tomašević.

Ni računa, ni ugovora

Izgledao je vidno izbezumljen i na rubu suza. Kako za radove nisu postojali ni računi, ni ugovori, molio ih je da nazovu Gradska groblja da mu plate, doznaje RTL od zaposlenika Gradske uprave. Sve se odvilo, kažu, tjedan dana nakon preuzimanja mandata nove vlasti.

Bukovec je tražio novac od radova nakon potresa, koje je obavljao na Mirogoju, Markovu Polju, Kašini i Gornjem Vrapču. Radovi su obavljeni, no plaćeno mu je samo za Gornje Vrapče, jer su se dva neovisna vještaka, nakon izlaska na teren, složila da su radovi zaista vrijedili 87.000 kuna. Za preostale radove Bukovec nije dobio novac, jer njihova vrijednost nije bila usuglašena. Iz Gradske uprave poručuju kako je tražio "više stotina tisuća kuna".

Čekanje istražnog zatvora

Zbog sumnjivih poslovanja s Bukovcem, a dijelom vezanih upravo uz te radove, u četvrtak su uhićeni Patrik i Tamara Šegota te dvije djelatnice Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama Ana Marija Končić i Suzana P. USKOK je za Šegote zatražio istražni zatvor dok su Končić i Suzana P. puštene na slobodu.