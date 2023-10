Iz Amerike nam je stigao Halloween ili Noć vještica koji se danas obilježava, a prema Crkvi radi se o poganskom blagdanu jer je izravno suprotstavljen katoličkom blagdanu Svi Sveti, piše RTL Direkt. Kako se i gdje obilježava diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj, gdje se zabranjuje i zašto?

Za većinu, tog kontroverznog 31. listopada, veličaju se zlo i sotona. "Ne slažem se s tim zato što to mladima šalje jako lošu i negativnu poruku i mislim da je to neki uvoz koji nije dobar", kaže nam Mira iz Zagreba. Protiv je i Milenko: "To je glupost koju su izmislili trgovci da prodaju robu. Ne mislim da iza toga stoji nekakva sotona."

Ali upravo sotonu, u obilježavanju Halloweena, vide mnogi. Posljednji je bio župnik Župe sv. Jeronima u Šibeniku. Nakon što se u igraonici šoping centra trebala održati dječja "Halloween" predstava, crkva se uznemirila i predstava je brže-bolje, otkazana.

"Kao vlastiti pastir mojih župljana ja sam vrlo jasno zamolio da ne idu u ono što ide protiv vjere i morala", rekao je za RTL Danas fra Šimun Markulin, župnik Župe sv. Jeronima u Šibeniku.

I nije fra Šimun jedini. Protiv Noći vještica je i progresivni papa, kao i češki svećenik koji je uništio bundeve koje su djeca izrezbarila. Bundeve su se zamjerile i jednom zagorskom župniku koji njihovo dubljenje naziva i okultizmom.

Veže se uz kršćansku tradiciju

Noć vještica ima poprilično dugačku povijest. Ali posebno je zanimljivo da se veći dio te povijesti veže upravo uz kršćansku tradiciju. Halloween dakle nije sotonistički praznik, nego stoljetni kršćanski običaj. A sama riječ "Halloween" došla je od "all hallows eve" što u prijevodu znači - večer svih svetih.

Povijest duge tradicije pojasnio nam je i ravnatelj Doma sv. Antuna, franjevac Vladimir Vidović.

"Dakako da ovaj blagdan, odnosno današnji dan vuče određene korijene. To je povijesno činjenično i točno, iz keltske kulture i keltskih naroda. Slavili su današnji dan kao završetak žetve. Proglašavali nekakvo bezvlašće, ili anarhiju koja je okarakterizirala velike zabave, pijanke i različite oblike zabava. Mi danas imamo jedan tipičan potrošački blagdan", kaže.

"Mislim da je to sjajno. Halloween mi je omiljeni praznik u godini zato što volim horore, volim se oblačiti u lude kostime i slično. Znam da će ljudi reći da je to sotonistički ili nešto, ali to faktički nije točno", misli Luca iz Los Angelesa.