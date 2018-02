KAKO JE MOGUĆE?! Operirana curica satima čekala sanitet na Rebru, a onda je s otvorenim prozorima vozili do Zadra

Lili Lončar osam je sati čekala sanitetsko vozilo na Rebru, a potom se s tek operiranom djevojčicom za Zadar vozila u vozilu s otvorenim prozorom.

Udomiteljica iz Zadra Lili Lončar opisala je kako je prošli tjedan s djevojčicom starom 11,5 godina, koja je na rebru operirala glavu, osam sati provela čekajući sanitetsko vozilo da bi se potom do Zadra po ledenom vremenu vozila s otvorenim prozorom.

Lilina štićenica Lucija probleme vuče još od druge godine života kada joj je dijagnosticiran tumor na mozgu. Zbog toga je u proteklih godinu dana operirana čak četiri puta. Prošli tjedan zakompliciralo se s “pumpicom” koja joj je jednom prilikom ugrađena iza uha.

Kako joj je život bio u opasnosti odmah su otišli na operaciju u Zageb, a kada su ih otpustili sanitet im je kasnio zbog ružnog vremena. U međuvremenu je doznala da vozilo kojim trebaju biti prevezene mora kod mehaničara, a kako je u Lucijin krevet već smješteno drugo dijete do dolaska vozila djevojčicu je smjestila u fotelju za koje joj je bolničko osoblje dalo plahte. U fotelji je provela osam sati.



‘Dom zdravlja nije platio račun, no čovjek iz servisa je popustio…’

“Oko 15 sati saznala sam da je drugo vozilo saniteta zadarskog Doma zdravlja još u prosincu u istom ovom servisu ostavljeno na popravku i nije preuzeto te bi to moglo biti rješenje našeg problema. Vozač bi mogao uzeti to vozilo da ne čeka popravak. Ali nije ni to išlo glatko. Ispostavilo se da Dom zdravlja nije platlo račun. Ipak, čovjek iz servisa je popustio i dao mu vozilo pa je vozač saniteta konačno došao po nas u 17 sati”, priča Lucijina udomiteljica.

Ispostavilo se da u vozilu nema nikakvog pokrivača te da se prozor ne može do kraja zatvoriti. Uz temperaturu u debelom minusu i snijeg na većem dijelu puta, nije joj preostalo ništa do skinuti svoju jaknu i pokriti bolesno dijete.

Djevojčicu pokrila jaknom da se ne smrzne

“Vozač me pitao imam li deku, a kad sam rekla da nemam ponudio mi je svoju jaknu. Odbila sam i pokrila Lucu svojom. Čovjek je učinio sve što je mogao, ali netko očito štedi na održavanju tih automobila. Ne bih željela nikome da prođe ovakvo što, a niti da nastrada u prometu jer ta vozila saniteta zadarskog Doma zdravlja su postala nesigurna. Vozilo s kojim smo se vratili je sletjelo s ceste u prosincu prošle godine, nakon što je u njemu nešto blokiralo”, opisuje za Zadarski.hr Lili Lončar.

Na situaciju u kojoj su zbog loših vozila Doma zdravlja zadarske županije ugroženi životi i pacijenata i osoblja prije nekoliko godina su upozoravali i sindikalisti u toj instituciji. Tada je i inspekcija utvrdila njihove navode, međutim čini se da ništa nije učinjeno kako bi se stanej promijenilo.

Ravnateljica županijskog Doma zdravlja Renata Bek tek je kazala kako je zatražila izvješće od glavne sestre koja je odgovorn aza sanitetski prijevoz te da će o slučaju moći progovoriti tek kad to dobije.