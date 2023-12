Božić su nakon mise čestitali premijer, predsjednik Sabora i članovi Vlade. Jučer je čestitku poslao i predsjednik Milanović, no pri tome je oštro kritizirao Vladu. Prije svega zbog korupcije. A sada mu je stigao oštar odgovor, piše Danas.hr.

"Želim svima sretan i blagoslovljen Božić, da ga provedu u radosti, veselju i miru", poručio je predsjednik Vlade, Andrej Plenković.

Poruke treba pretočiti u stvarnost, poručio je u subotu predsjednik RH Zoran Milanović i pritom kritizirao Vladu upozorivši na nedostatak socijalne sigurnosti, ali i korupciju, nepravdu i nejednakost pred zakonima.

"To je nečuveno do sada i skandalozno da predsjednik države zloupotrebljava blago rečeno koristi ove svečane blagdane kako bi najavio vlastiti program. To je jedna zavist i ljubomora koju on ne može kontrolirati", rekao je ministar vanjskih i europskih poslova, Gordan Grlić Radman.

Brige građana, smatra predsjednik, ne smiju se prikirivati statističkim podacima koji često ne odražavaju stvarnu kvalitetu života u Hrvatskoj.

"Raširena korupcija i zlouporaba novca poprimile su takve razmjere da se ta pošast ne može prešutjeti ni u ovo blagdansko vrijeme", rekao je predsjednik Milanović.

No, Božić nije vrijeme za političke obračune, poručuju iz HDZ-a.

"Bit će dana za komentare. Danas nije taj dan", kratko je odgovorio premijer Plenković pa ipak dodao:

"Mislim da nikad nije bilo više borbe protiv korupcije nego što je to pokazano u našem mandatu."