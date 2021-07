Zdravko Mamić, begunac od hrvatskog pravosuđa i osuđenik na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 52 milijuna kuna iz GNK Dinama, prošlog je petka u potpunoj tajnosti, uplatio taj novac u državni proračun, Točnije, uplatio je 45 milijuna kuna, jer mu je USKOK ranije blokirao ostatak novca, koje je Mamić najprije podnio kao jamčevinu.

Porijeklo novca kojim je plaćen Mamićev dug bankovni je kredit kojeg je podigla Mamićeva supruga. No ostaje pitanje kako je uopće odobren toliko kredit, jer 45 milijuna se ne diže tako lako.

Izbjegavanje istrage o porijeklu novca?

"Pitanje je iz kojeg izvora se to otplaćuje. kredit može biti i lombardni, da netko tko ima novca položi i iz toga formira kreditnu partiju, koja se koristi za vraćanje. Netko se pita zašto bi netko uzimao kredit kad već ima, netko možda želi da sačuva koristi ne znam u konkretnom slučaju'', izjavio je Hrvoje Serdarušić, financijski stručnjak za RTL, prenosi RTL.hr.



Kako banke imaju vrlo stroge kontrole da se ne radi o prljavom novcu, dizanjem kredita očito se izbjeglo i pitanje porijekla novca.

U Državnom odvjetništvu su rekli da neće provjeravati, a u Poreznoj upravi kažu da se porijeklo novca u ovakvim slučajevima obavlja kontinuirano kao i u odnosu na sve porezne obveznike. Nije poznato, koliko dugo i na temelju čega će se otplaćivati kredit.



''Ako uzimate kredit na 15 godina od 45 milijuna kuna, onda je samo glavnica 3 milijuna kuna godišnje'', rekao je Serdarušić.

Mamić sam gotovo premašio sve sudske uplate

U svakom slučaju Zdravko Mamić postavio je rekord jer prema podacima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine najveći iznos do sada uplaćen je 10 milijuna kuna, najmanji 1 kuna. A sveukupno u državni proračun, od sudski oduzetih 421 milijun kuna, uplaćeno je nešto više od 54 milijuna kuna.



Što je Mamić sam gotovo premašio. ''Moj brat i ja u presudi nismo presuđeni za utaju poreza i to je važno, državni proračun nije oštećen niti za jednu kunu'', kazao je Mamić. Prema presudi nije oštetio državu, već Dinamo, no u klubu to nisu prihvatili, pa novac nisu ni dobili.