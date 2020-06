KAKO JE LIJEPO ŽIVJETI NA DRŽAVNOJ GRBAČI: Lokalni šerifi kao volontiraju za društveno dobro, a u džep stavljaju po 12.000 kuna

Načelnik jedne općine s 4000 stanovnika se proglasi volonterom i vi naivno pomislite, vidi kako lijepo čovjek besplatno radi za društveno dobro. A on si kao volonter od općine uzme honorar od 12.000 kuna

U predizbornoj kampanji jako se malo govori o samnjenu broja općina i gradova. Najmanje o tome govore oni najveći, HDZ i SDP. Razlog je jasan, najviše njihovih ljudi obnaša funkcije i sinekure po općinama i gradovima, ti ljudi onda zapošljavaju svoje ljude i taj golemi lanac sreće onda opet glasa za najveće. Konkretnije, riječ je o 20 županija i 555 općina i gradova. Dakle o 575 župana, gradonačelnika i načelnika. Pa onda još 750 njihovih zamjenika pa onda još tisuće raznih pročelnika, dočelnika, sve do tajnica i vozača, javlja RTL.

Ali pustimo tajnice i vozače, za njih barem znamo da zarade svoju plaću. Nego, ovaj prvi ešalon od 1340 župana, načelnika i gradonačelnika i njihovih zamjenika na plaće potroši oko 170 milijuna kuna godišnje. A tu tek ima svega, recimo načelnik jedne općine s 4000 stanovnika se proglasi volonterom i vi naivno pomislite, vidi kako lijepo čovjek besplatno radi za društveno dobro, a ne vlastitu korist. Aha, moš mislit.

Jer on si kao volonter od općine uzme honorar od 12.000 kuna, a plaću zaradi negdje drugdje. Ili da recimo siromašnija općina ili grad često dužnosničke plaće ima veće nego ona bogatija. A tko je sve te općinske, gradske i županske plaće otkrio i zbrojio? Bez brige nisu ni Ministarstvo uprave ni jedna druga državna ili javna institucija kojoj bi to trebao biti posao. Nego opet vijećnik grada Oroslavja Viktor Šimunić, koji je za RTL nedavno prezentirao svoje istraživanje o vijećničkim naknadama.

Lokalni šerifi

Ne rade za minimalac, nerijetko voze skupe automobile, dok im se gradovi i općine raspadaju. Oni su dobro plaćeni lokalni šerifi, a nezavisni vijećnik grada Oroslavja dao je za RTL rezultate svog istraživanja – koliko nas koštaju.

“U ovih dva mjeseca ja sam poslao preko 2000 mejlova, obavio preko 300 poziva. To je posao od jutra do sutra. Zapravo svako trenutno slobodno vrijeme koristim za istraživanje”, rekao nam je Viktor Šimunić, vijećnik u Gradskom vijeću Oroslavja.

Prvo ćemo krenuti s velikima. Najplaćeniji župan je šibensko-kninski, Goran Pauk, na njega se troši preko 34 tisuće kuna na mjesec, a za petama mu je istarski župan koji koša 33.155. Od gradonačelnika, najplaćeniji je Osječki Ivan Vrkić, 29.900 kuna. Za Milana Bandića računovodstvo Zagreba izdvaja 29.800 kuna. Sve ove plaće su u bruto iznosu. Do podataka, kaže Viktor, nije uvijek lako doći.

‘Podaci nisu javni’

“Načelnik Darde mi je, citirat ću ga, napisao da ‘podaci nisu javni podaci i iste nismo u mogućnosti dostaviti’. Neki to zapakiraju pa mi stave da se odluka nalazi tu i tu i još stave da gradonačelnik još ima 0,5 po stažu, a ja ne znam koliko on ima staža pa je to nemoguće izračunati zapravo”, kaže Šimunić.

Ali ono što je izračunao je u najmanju ruku iznenađujuće. Načelnika Općine Seget koja ima 4845 stanovnika, plaćaju 24.685 kuna, U Fažani koja ima 3635 stanovnika, načelnika plaćaju 24 tisuće, a u Općini Okrug koja broji 3349 žitelja, 23.440 kuna. Plaće su u bruto iznosu. Viktor je već istraživao koliko nas koštaju naknade vijećnika u gradskim vijećima, pogađate, to se kolegama nije svidjelo.

“Na prošloj sjednici vijeća tu u Oroslavju, predsjednik vijeća koji je u HDZ-u mi je kao mladom čovjeku rekao da je bolje da se iselim iz države u neku komunističku državu jer ovdje vlada demokracija”, priča Šimunić.

Lijepo je volontirati

A kad demokracija ide na izbore, lijepo je biračima obećati da će načelnik biti volonter. Takvih u Hrvatskoj imamo 444, a samo njih 85 radi volonterski, ostali ipak primaju naknadu. Općina Marina kod Splita ima 4595 stanovnika, načelnik joj je Ante Mamut i on je volonter, ali na mjesec košta Općinu gotovo 13 tisuća kuna bruto za volontersku naknadu. Lijepo je u ovoj državi volontirati.

Općina Cviljane broji samo 239 stanovnika, a načelnika plaćaju 15.000 kuna bruto na mjesec, a imaju i zamjenika za 12.300 kuna bruto. I to nije sve, organizacija izbora je tamo, čini se, događaj od posebne važnosti.

“Da bi organizirali jedne izbore njima treba 38 ljudi. Imaju 3 biračka odbora i svaki birački odbor se sastoji od 10 ljudi i još je tu povjerenstvo na općini. I sad kada sam radil to istraživanje vidim da na prošlim parlamentarnim izborima na jednom biračkom mjestu je izašlo 8 ljudi. 8 ljudi sjedi na biračkom mjestu, 4 ujutro i 4 popodne, a tu je glasalo 8 ljudi. Znači 10 ljudi se sastane da bi izbrojali 8 glasova”, rekao je Šimunić.

Izborna obećanja

Sjetite se samo obećanja u ovoj kampanji kako će se smanjiti broj lokalnih dužnosnika i njihovi troškovi. Ni ova ni bivša Vlada nisu do sad napravile ništa po tom pitanju, evo što kažu sadašnji i bivši ministri uprave.

“Jedan od smjerova je kojim ćemo ići da se smanji broj lokalnih dužnosnika. Pogotovo u manjim jedinicama lokalne samouprave bi u tom smjeru trebalo ići”, rekao je posljednjeg dana travnja ministar uprave Ivan Malenica.

“Ja pretpostavljam da će se zbog pada prihoda jedinica lokalne samouprave zbog koronakrize i morati preispitati taj postotak zbog toga što ispada da će sada s istim iznosom jedinice trošit cijeli proračun na plaće”, kazao je pak bivši ministar uprave, SDP-ov Arsen Bauk.

Šefovi lokalnih samouprava bez obzira bili profesionalni ili volontirali, na godinu nas koštaju oko 170 milijuna kuna.