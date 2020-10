KAKO JE JOSIPA RIMAC SPASILA ČOVJEKA KOJI JOJ JE SESTRU ZAPOSLIO U HEP-U? ‘Ti si moj anđeo čuvar’

Saša Dujmić, član Uprave HEP-a uglavnom je bio glavna tema razgovora između bivše kninske gradonačelnice i lokalnog novinara

Telefonski razgovor Josipe Rimac, donedavne državne tajnice Ministarstva uprave i bivše gradonačelnice Knina, iz 5. ožujka 2020. koje je vodila s Draženom P., snimili su istražitelji. Riječ je o novinaru jednog lokalnog ličkog portala koji je pripremao temu o mogućim nepravilnostima kada je u pitanju zapošljavanje u HEP-u.

“Ma, postoji načelni dogovor o kadroviranju… i ja sam bila tamo kada su donijeli tablicu i dogovorili tko je čiji. I ja sam to radila, što mi nije na čast i ponos, ali tako sustav funkcionira. Testovi se šalju onima koji trebaju proći, za svakog ću reći kome su poslali. Imam i ja testove, mogu ti ih pokazati…”, prenosi Jutarnji list ono što je Rimac rekla u razgovoru s novinarom.

Rimac novinaru rekla da je član Uprave HEP-a zaposlio sestru

Saša Dujmić, član Uprave HEP-a uglavnom je bio glavna tema razgovora između bivše kninske gradonačelnice i lokalnog novinara. Novinar je imao informacije da je Dujmić glavni kadrovik koji zapošljava u HEP-u na što mu Josipa Rimac govori da je Dujmić nije osoba koja zadnja stavlja potpis i da ona s njima ima vrlo dobar odnos. Kako prenosi Jutarnji list, Rimac je u jednom trenutku novinaru izravno rekla da je Dujmić zaposlio njezinu sestru Biserku Vujić.

“On je odradio cijelu proceduru. Pokazao se kao fer i korektan za razliku od ostalih visokopozicioniranih u HEP-u koje sam isto to tražila, ali mi nisu htjeli pomoći iako sam ja njima radila usluge kad je trebalo zaposliti nekog njihovog”, požalila se Josipa Rimac novinaru.

Novinar odustao od pisanja članka, Rimac mu obećala zaposlenje za sina

Istražitelji smatraju, na temelju prikupljenih informacija, ovaj razgovor koruptivnim dogovorom. Zbog Josipe Rimac je novinar odustao zbog pisanja i objave članka, a ona mu je obećala da će njegovom sinu srediti posao u jednoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Priča oko zapošljavanja Biserke Vujić u HEP ODS – Elektru Šibenik počela je krajem 2018. godine kada je Rimac preko direktora HEP ODS-a Nikole Šulentića, sredila zaposlenje na određene vrijeme, kako ih USKOK i tereti.

Rimac sestru izvještavala o svim koracima njezinog zapošljavanja

Kako je već prije izvijestio Jutarnji list, istražitelju su između ostaloga na mobitelu Josipe Rimac pronašli pitanja koja joj je Šulentić poslao. Prije testiranja, Rimac ih je proslijedila svojoj sestri. Saša Dujmić je obuhvaćen drugim dijelom optužbe zbog “prebacivanja” Vujić u stalni radni odnos početkom 2020.

Dokaz da je do toga došlo nezakonito i u dogovoru s Dujmićem istražitelji pronalaze u razgovoru Josipe Rimac i njezine sestre te u njezinim razgovorima s novinarom i prikupljene dokumentacije iz HEP-a. Tijekom druge polovice siječnja je tajnim snimanjem razgovora zabilježeno kako je Josipa Rimac svojoj sestri rekla da ide na kavu s prijateljem Dujmićem da bi ju potom izvijestila kako je “bila sa Sašom” i da će on “u ponedjeljak pokrenuti proceduru za stalno”.

Rimac sestri spominje kako postoje interna pravila prema kojima bi ona prvo trebala raditi godinu i pol dana, ali da to mogu zaobići. Dakle, Rimac je doslovno sestru izvještavala o svim koracima koje je Dujmić poduzimao, pa je tako primjerice i znala kada je on odnio “papire na potpis kod šefa”, “kako nikoga drugoga ne moraju nazivati” itd. U par obiteljskih razgovora spominje se čak da je “sve sređeno” i “da nedostaje samo jedan potpisić”. Isto tako, jedan od razgovora vođen je na temu da Biserka Vujić nikome ne smije govoriti ništa o stalnom zaposlenju kako se drugi zaposleni u Šibeniku, a koji to nisu dobili, ne bi pobunili.

Dujmić poručio Rimac: ‘Ti si moj anđeo čuvar’

“Uslikala sam potpisani ugovor i poslala Saši. Rekla sam da je premalo reći hvala, da zahvaljujem na svemu što je napravio, da znam tko je što napravio”, kazala je Josipi Rimac njezina sestra 4. ožujka, dan nakon što je dobila ugovor za stalno. Prema optužnici, već drugi dan, 5. ožujka, Rimac uzvraća uslugu Dujmiću sređuje mu razgovor s novinarom Draženom P. pa im je organizirala kavu.

Dujmić je novinaru trebao objasniti sporna zapošljavanja, što se na kraju i dogodilo. Taj razgovor dogodio se 9. ožujka pa je Dujmić rekao da “objašnjava njihovom zajedničkom prijatelju kako nema veze tko je u kojoj političkoj opciji”. Istražitelji su zabilježili da je Dujmić poručio Rimac da je ona “njegov anđeo čuvar”.

Rimac se angažirala oko sređivanja posla sinu novinara

Poslije rješavanja Dujmićevog problema, Rimac se bacila na rješavanje novinarovog problema oko zaposlenja sina. Iz snimljenih razgovora proizlazi da je Rimac pokušala oko toga pomoći preko dvije osobe, a to su Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i Ante Lončara, ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rimac je Lončara kontaktirala 9. ožujka poslijepodne te ga izravno upitala ima li mogućnosti zaposliti jednu osobu u ispostavi Zavoda u Otočcu uz napomenu da je za to već Burić pitala. Kasnije je novinara izvijestila kako je Burić pitala Lončara za Otočac i da joj je rekao da nema slobodnih mjesta te mu je objasnila da je potrebno pronaći slobodno mjesto.

“Ali Ante će provjeriti i javiti što se može napraviti. Ja sam mu obećala dati suglasnost koju Ministarstvo uprave treba dati za radno mjesto. Ako ne bude mogao Otočac, moći će Gospić, pa će ga prebaciti, samo da ulazak napravimo pa ćemo onda dalje”, rekla je Rimac ličkom novinaru. Poslije 10-ak dana snimljen je razgovor između Lončara i Rimac u kojem joj on govori da se na tom zapošljavanju u Otočcu “još radi”.

Kako piše Jutarnji list, zbog toga još uvijek nije jasno jeli šef HZZ-a zbilja želio učiniti protuzakonitu uslugu Josipi Rimac ili ju je samo zavlačio. Zato i nije obuhvaćen istragom.