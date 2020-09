KAKO JE GORAN MARIĆ POSTAO SAVJETNIK HRVATSKIH CESTA: ‘Odabran je u javnom natječaju. Zadovoljio je formalne uvjete’

Iz Hrvatskih cesta ponudili su opširan odgovor na pitanja o kontroverznom zapošljavanju bivšeg ministra uprave opterećenog nekretninskom aferom

Bivši ministar uprave Goran Marić, koji je sam napustio Vladu nakon otkrivene afere s nekretninama, angažiran je kao savjetnik Uprave Hrvatskih cesta. N1 televizija došla je do odgovora na pitanja kako je izvršen odabir kandidata, koje su njegove stručne kvalifikacije za to radno mjesto, kada bi on trebao početi s radom te koji će biti opis njegova posla, zašto ranije na to radno mjesto nitko nije bio zaposlen i zašto se tek sada otvorilo. Odgovor glasnogovornice Tamare Pajić prenosimo u cijelosti.

BIVŠI MINISTAR GORAN MARIĆ NAŠAO NOVI POSAO: Riječ je o državnoj firmi i funkciji koju do sada nisu imali, a ima i probni rok

Jedini se odazvao na testiranje

“Goran Marić odabran je u javno objavljenom natječaju za zapošljavanje, nakon što je zadovoljio formalne uvjete natječaja, kao prikladan kandidat temeljem vrednovanja svih relevantnih elemenata provedenog, složenog selekcijskog postupka, dakle rezultata pismenog ispita i strukturiranog intervjua, motivacije, znanja i kompetencija. Stručne kvalifikacije su utvrđene kroz niz testiranja koje se provode, kao i pri svakom drugom postupku zapošljavanja. Bio je proveden uobičajeni selekcijski postupak, koji je vodilo stručno povjerenstvo, sačinjeno od člana Uprave, radnika iz Ureda uprave i radnika iz Odjela za upravljanje ljudskih resursima. Napominjemo, kako se na natječaj javilo šest kandidata od kojih je troje kandidata zadovoljavalo formalne uvjete natječaja i bili su pozvani u višu selekcijsku razinu, na koju se odazvao samo jedan kandidat.

Za posao savjetnika, sukladno Katalogu radnih mjesta, između ostalog traže se stručna i integrirana znanja funkcionalnog područja: razvijanje strategije i davanje projekcija vezano za stručno područje, savjetuje o razvojnim projektima u funkcionalnom području ili potrebnim istraživanjima i investicijama, usklađuje zakonske zahtjeve i zahtjeve nadležnih tijela i zahtjeve Uprave Društva u stručnom području na način optimalan za Društvo, predstavlja Društvo u domaćim i međunarodnim asocijacijama, stručnim tijelima i organizacijama, trgovačkim društvima, agencijama vezanim uz stručno područje savjetovanja i po ovlaštenju, izrađuje prijedloge i rješenja u stručnom području temeljem analize problema, zakonskih obveza i dokumentacije Društva, sudjeluje u radu projektnih timova, savjetuje kod rješavanja ključnih pitanja, obavlja i ostale poslove na zahtjev Uprave društva. Temeljem svega navedenog, posao bi obuhvaćao područje korporativnog upravljanja, praćenja ključnih pokazatelja izvedbe te upravljanja imovinom. Naime, korporativno upravljanje i uspostava sustava upravljanja imovinom jedan je od temeljnih zadataka proizašlih iz restrukturiranja cestovnog sektora koji se provodi sa Svjetskom bankom.”

Nije novootvoreno radno mjesto

“Savjetničko radno mjesto nije novo otvoreno te su Hrvatske ceste dugi niz godina imale zaposlene radnike na istome sukladno Katalogu radnih mjesta. Trenutno u Društvu nema zaposlenih savjetnika. Goran Marić nije započeo sa radom, te će isto biti moguće po završetku svih formalnosti potrebnih za početak rada.”