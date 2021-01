KAKO JE BITI UMIROVLJENIK U HRVATSKOJ? Rast mirovine je slab, a nije teško pogoditi tko prima prosječno više od 10 tisuća

Više od polovine penzionera u Hrvatskoj živi na rubu ili pak ispod linije siromaštva

Hrvatski umirovljenici niti u 2021. godini neće doživjeti “bolje sutra” kada je u pitanju rast mirovina. Više od polovine penzionera u Hrvatskoj živi na rubu ili pak ispod linije siromaštva. Prema pisanju portala Mirovina.hr, s mirovinama u prosincu, umirovljenici godinu završavaju s 2.562 kune prosječnih primanja.

No, valja istaknuti da se većina nalazi ispod tog iznosa. U usporedbi s prošlom godinom, radi se o povećanju od 59 kuna, što je najmanja umirovljenička “povišica”. Ona je došla kao rezultat redovitih usklađivanja tijekom posljednje četiri godine.

Posljednjih pet godina mirovine porasle za 323 kune

Lani u prosincu iznos prosječne mirovine bio je 2.503, što je za 97 kuna više u usporedbi s 2018. godinom – tada je prosječna penzija iznosila 2.406 kuna. Te godine prosjek je bio 2.318 kuna, što znači da je prosječnom umirovljeniku stigao porast od 88 kuna više nego 2017.

Taj iznos bio je viši za 66 kuna nego 2016. godine. Kako piše Mirovina.hr, krizna 2020. godina je starijim građanima donijela najmanje i to onda kada trebaju najviše. Lošije nego ove godine bilo je jedino 2016., kada su u odnosu na 2015., primanja umirovljenika rasla za samo 13 kuna. Razlog leži u tome što nije došlo do jednog usklađivanja mirovina.

Taj scenarij mogao bi se dogoditi iduće 2021. godine jer do značajnijeg rasta potrošačkih cijena nije došlo kao ni prosječne plaće u drugom polugodištu u odnosu na prvo polugodišnje 2020. Međutim, još uvijek nisu poznati svi podaci za studeni i prosinac pa još uvijek postoji prilika da do rasta možda i dođe. Loša vijest je to što će taj rast sasvim sigurno biti ispod jedan posto. Kada se današnje mirovine usporede s onima od prije pet godina, one su u prosjeku veće za 323 kune. Iznos prosječne mirovine umirovljenih prema općim propisima je 2015. godine bio 2.239 kuna.

Najniža mirovina iznosi 1.724 kune, a saborska? Čak 10.155 kuna

Iznos starosne mirovine isplaćene ovog mjeseca u prosjeku je 2.779 kuna, dok su oni u prijevremenoj mirovini dobili stotinu kuna manju mirovinu. Osobe koje primaju obiteljsku mirovinu ipak stoje najlošije jer ona iznosi tek 2.088 kuna, što je gotovo isti iznos za one koji primaju invalidsku mirovinu.

Slika života preko pola milijuna domaćih umirovljenika je vrlo jasna kada se zna da je takvih umirovljenika 320.000 te 260.000 starijih osoba s najnižom mirovinom od 1.724 kune. Na kraju godine Hrvatska ima 180.000 korisnika povlaštene mirovine, od kojih su najveće one bivših zastupnika u Saboru kao i ministara. Njihova mirovina u prosjeku iznosi 10.155 kuna.

Prema pisanju Mirovina.hr, najbrojnija kategorija mirovina prema posebnim propisima su braniteljske mirovine kojih je 71.000 s prosječnim iznosom od 6.000 kuna. K tome, tu je još oko 46.000 mirovina i iz rada i Domovinskog rata, a one prosječno iznose tek oko 2.800 kuna.