KAKO IZGLEDA ZAGREB BEZ TURISTA? Dok građani guštaju u miru, hosteli zjape prazni, a prodavači žele da se vrate: ‘Bili bismo sretniji’

Za razliku od prošle godine Zagreb bilježi veliki pad turističkih dolazaka zbog pandemije koronavirusa, no građani izgleda uživaju u miru i tišini: ‘Gušt, čisti gušt, nema nikoga, ulice prazne, meni taman’

U ovo doba prošle godine je grad Zagreb vrvio turistima. Posjetitelji iz cijeloga svijeta stizali su ispred crkve Svetog Marka kako bi se slikali i stvorili uspomene. Danas ovaj trg zjapi prazan. Nema se kome svirati, nema se koga ugostiti.

Ovi su dani bili rezervirani za prvi zagrebački međunarodni festival “Cest is the best”, ali on je kao i mnoga druga događanja, odgođen. Ipak, Zagrepčani ne bi trebali predugo čekati, planira ga se za kraj kolovoza. Do tada, građani izgleda uživaju u miru i tišini, javlja RTL. “Gušt, čisti gušt, nema nikoga, ulice prazne, meni taman”, kažu građani kojima izgleda turisti nimalo ne nedostaju.

Na najpoznatijoj gornjogradskoj ulici gdje obično turisti ispijaju kavu, terase su sada preuzeli domaći gosti. Pa tako i glavna zagrebačka ulica vrvi ljudima, ali ne turistima. “Očekujemo ih da dođu, da ih imamo, da nam se vrati tramvaji i da bude više turista, bili bi sretniji”, kaže prodavačica jagoda na štandu.

Brojni hosteli su prazni

Ponude stanova preko Airbnba je sve manje, ali zato ima sve više oglasa za dugoročan najam pa tako na samom trgu bana Jelačića možete pronaći smještaj po cijeni kakvu bi prije nekoliko mjeseci pronašli puno puno dalje od srca grada.

Brojni novi hosteli uglavnom zjape prazni. “Trenutna je situacija da smo zatvoreni, nema priljeva stranih turista, imamo nešto sitno gostiju, ali to su sve domaći pa smo njih smjestili u obližnji hotel koji smo otvorili. Ono što je sigurno da gosti koji su bukirali travanj ili svibanj, dok je trajala korona, su odgodili za listopad ili studeni, tako da mi čekamo da nam sezona počne u osmom mjesecu”, kaže Nikolina Kuhar, voditeljica hostela.

Više od 90 posto kreveta je prazno, neki zahvaljujući popratnom sadržaju krizu malo lakše podnose. “Na našu sreću mi nudimo puno više od smještaja, osim bara i terase, imamo i restoran pa to privlači lokalce i to popuni prostor i donese prihode neke”, govori Tena Sarajlić, menadžerica hostela. Ali nekih stranaca ima. “Ti stranci su došli prije korone tako da su proživjeli i karantenu i potres i sve, tako da smo postali kao dio obitelji.”

Veliki gubici

Pa tako od zagrebačke turističke sezone od koje se očekivalo da bude najbolja do sada, u ovom post korona svijetu – umjesto turista, broje se gubici.

Od siječnja do svibnja ove godine zabilježeno je samo 31 posto dolazaka i 40 posto noćenja u odnosu na prošlu godinu. Ipak svibanj pokazuje pomake – Zagreb je imao gotovo 20 tisuća noćenja, najviše gostiju stiglo je iz Hrvatske, Njemačke, BIH, Srbije i Slovenije.

Ne samo da ne stižu gosti, nema ni brojnih glazbenih zvijezda koje bi gostovale na brojnim festivalima. Posjetitelji INmusic festival pamte po lošem vremenu i kiši, ali ove godine to neće biti problem. Pa ćemo na 15. jubilarno izdanje INmusica morat pričekati do lipnja 2021.

Daleko je sve od dana slave, kada je grad disao s turistima i brojnim događanjima. Ipak, svi su optimistični da će ova jesen donijeti goste, osim ako im korona opet ne pomrsi planove, javlja RTL.

