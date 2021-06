Ana Stojić Deban, donedavno nedodirljiva gospodarica Zagrebačkog holdinga, sama je najavila da će svoj mandat "dati na raspolaganje" , dakako, uz otpremninu od pristojnih 96 tisuća kuna. Ostat će zapamćena kao jedna od najbližih suradnica Milana Bandića, a šira javnost je za nju čula tek 2015. godine kada je do tada posve nepoznata predstojnica Ureda predsjednika Uprave Holdinga, tada smijenjenog Dejana Fička, a prije toga Slobodana Ljubičića, postala šefica Holdinga.

S obzirom na to da je karijeru započela kao administrativna tajnica u Ljubičićevu uredu, s diplomom građevinskog fakulteta, i da prije preuzimanja dužnosti šefice golemog Holdinga koji je tada još (zajedno sa ZET-om) zapošljavao oko 12 tisuća ljudi, nije imala nikakvog ozbiljnog upravljačkog iskustva postala je jedan od simbola Bandićeva modela kadroviranja: svi mogu sve, ako su njegovi.

Sve do Bandićeva kraja redovno je bila u onom kružoku Bandićevih suradnika koji su pozirali na njegovim fotografijama, oni koji bi se grleno smijali kada bi on vrijeđao novinare ili bizarnim rječnikom pokušavao opravdavati svoje poteze i projekte. O Bandiću nikada nije izgovorila niti jednu kritičku rečenicu. "Njega doista na to motivira samo jedno: boljitak i prosperitet Zagreba", opisala je što misli o njemu u jednom od intervjua. Svjedočila je i u slučaju Agram, oko nezakonitih zapošljavanja, ali u intervjuima je uvijek tvrdila da u Holdingu "nema političkih zapošljavanja". No, pregled menadžerskih kadrova u Holdingu u pravilu potvrđuje da su vodeći ljudi ili iz Bandićeve stranke ili iz kvote HDZ-a.

Malo je toga transparentno u Zagrebačkom holdingu, u pravilu je do zastupnika u Skupštini dolazilo izvješće o broju zaposlenih u cijeloj grupi, iz kojeg se nije moglo nazrijeti koliko je tu menadžera i kakva su sve izmišljena savjetnička radna mjesta, a koliko ima radnika. Prema posljednjem izvještaju (za prvih šest mjeseci 2020.) u Grupi Zagrebački holding je zaposleno 7594 osoba, što je bilo 176 osoba više nego u istom razdoblju prethodne godine, no to je opravdano većom potrebom za zapošljavanjem "zbog znatnog povećanja opsega posla u Čistoći".

Uhljebljivanje i skuplje usluge

"Zagrebački holding je predugo služio kao mjesto za uhljebljivanje po stranačkoj i rođačkoj liniji te kontinuirano plaćanje sve više vanjskih i skupljih usluga, dok se istovremeno povećavao broj djelatnika. Javne usluge u Zagrebu su postojale sve lošije i skuplje nego prije, a dobro je samo onima s menadžerskim plaćama, kakvih je više nego ikada. Direkciju Holdinga treba obrisati jedinom potpisom pera, a zaposlenici to neće osjetiti jer ionako sve tvrtke ili podružnice imaju svoje uprave, no problem je što su ostale bez ovlasti upravljanja. Dakle, samo su duplirali menadžment. Potreban nam je novi model u kojem će se raditi i ostvarivati rezultati", komentira u razgovoru za Net.hr Renato Petek, jedan od najpoznatijih kritičara modela rada Bandićeve gradske uprave, ali i Holdinga, zastupnik u Gradskoj skupštini u bivšem sazivu, koji je na ovim izborima bio kandidat za zamjenika gradonačelnika SDP-ova Joška Klisovića.

Na pitanje kako ocjenjuje dosadašnji rad Ane Stojić Deban, odgovara da je ona tim megasustavom upravljala "netransparentno i neefikasno".

"Pristala je biti instalirana kao marioneta na mjesto predsjednice Uprave tvrtke u kojoj se ciljevi postavljanju s političkih pozicija jer se radi o gradskom komunalnom društvu. Nije se uspjeha othrvati političkom utjecaju, niti se izboriti za transformaciju Holdinga, koja je više puta bila najavljivana. Transformacija naprosto nije provedena jer se Stojić Deban nije za nju uspjela izboriti kod nadređenih, Mirke Jozić i Milana Bandića. Stoga mi nije žao što odlazi, dapače", komentira Petek.

On podsjeća da Holding danas više niti nije ono što je bio u svojoj prvoj fazi, ali da se to ne može smatrati nikakvom kvalitetnom "transformacijom". "I Bandićeva gradska uprava je odustala od početnog modela upravljanja gradskim tvrtkama. Tomu je dokaz što su s vremenom iz Holdinga izdvajani Vodovod i odvodnja, Velesajam, pa naposljetku i ZET", kaže Petek.

"Holdingom nisu ostvareni niti ciljevi oko ušteda kroz jedinstvenu javnu nabavu, a niti efikasnije upravljanje gradskim komunalnim društvima. Preko jedinstvene javne nabave smo svjedočili pogodovanju pojedinim tvrtkama, od gospodarenja otpadom do održavanja i rentanja službenih i gospodarskih vozila. Iznosi za vanjske usluge su kontinuirano povećavani, a istovremeno i broj djelatnika", opisuje ostavštinu menadžerice Stojić Deban Renato Petek.

'Potrebna je rekonstrukcija cijelog sustava'

I Pero Kovačević, bivši pomoćnik predsjednika Uprave Holdinga, pravnik, poznati političar (HSP), koji je ostao u pamćenju kao osoba koja je pokušala uvesti reda u Holdingu, a posebno će ostati zabilježen po raskrinkavanju velikog broja zaposlenika s lažnim diplomama, smatra da je Holding danas u teškom stanju i da novoj zagrebačkoj vlasti predstoji teška borba u transformaciji Holdinga.

"Potrebna je konstrukcija cijelog sustava. Da se s manje novca može više. Holding mora biti organiziran kao servis za građane, da bude funkcionalan i da su cijene prihvatljive. Nedopustivo je ovo čemu svjedočimo sada, da su cijene usluga pojedinih podružnica Holdinga tri do četiri puta skuplje do tržišnih. Podružnice kao što su Zrinjevac ili Zagrebačke ceste se moraju transformirati tako da mogu djelovati na tržištu i to će biti mehanizam za revitalizaciju cijelog sustava", smatra Kovačević.

A na pitanje zašto su cijene podružnica iz Holdinga toliko skuplje od tržišnih Kovačević otkriva ključni problem Holdinga. "Cijene su visoke jer se uzima veliki broj podizvođača. I sam sam se kad sam pokušavao uvesti reda u Holdingu susreo s problemom da i osobe koje su u vodstvu imaju svoje tvrtke, ili guraju tvrtke nekog svog. To je lančana reakcija koja se mora presjeći i tako će doći i do racionalizacije cijena", kaže Kovačević.

Hoće li ovakav Holding otići u povijest?

On je optimist, odnosno, vjeruje da unatoč tome što je sustav tako dugo toksičan i zatrovan klijentelističkim pogodovanjem, Možemo i Tomislav Tomašević mogu uvesti reda u Holdingu.

"Kada je krenula Akcija Agram meni su u Holdingu zadali da vodim javnu nabavu. I u kratkom roku sam uspio uvesti reda. Ako se radi pošteno i transparentno, s namjerom da bude dobro za grad i građane, a ne za džepove kojekakvih podizvođača, onda se procesi mogu pokrenuti u dobrom smjeru i u kratkom roku", komentira Kovačević. Nada se da Tomašević i njegov tim imaju već spremne kratkoročne i dugoročne mjere.

On, primjerice, smatra da bi bilo pogrešno ako bi se sadašnju ekipu, odnosno, menadžere iz sadašnje postave Holdinga ostavilo na vodećim pozicijama u razdoblju dok se misle provesti natječaji za izbor novih ljudi. Na temelju svog iskustva iz Holdinga on sugerira timu iz Možemo da odmah imenuje privremenu upravu, ljude od povjerenja, a da onda raspiše natječaje.

Renato Petek također naglašava da Holding kakav danas poznajemo "hitno mora otići u povijest." "Treba ga rasformirati u manje komunalne tvrtke kao što je bilo nekada, a objediniti samo dio službi koje mogu i moraju biti jedinstvene, kao što su ljudski resursi, digitalizacija, pravna služba itd. Cilj je da građani imaju kvalitetne usluge, da su te tvrtke efikasne u svojim djelatnostima te da one budu povoljne građanima", smatra Petek.

"Sada je na novom gradonačelniku Tomaševiću da predstavi svoj plan za Zagrebačkih holding. Nadam se potpunoj transformaciji zagrebačke megatvrtke, efikasnijem i za građane povoljnijem modelu upravljanja. Odmah, već od početka mandata. Za to ima veliku podršku građana i zastupnika u Gradskoj skupštini. Ako ne bude odlučnih i hitnih rezova te uspješnosti u upravljanju sustavom, slijedi nam kaos u sustavu pružanja usluga pa i moguće poskupljenje cijena usluga prema građanima", zaključuje Petek.