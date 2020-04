KAKO IM JE TO PALO NA PAMET? E-propusnicu zatražilo 28 ljudi zaraženih koronavirusom i preko 2000 onih koji su u samoizolaciji

Trenutno važećih izdanih e-propusnica je 639.725. Među njima je skoro 50.000 kojima je istekla važnost, a ima i onih koje još nisu aktivirane i koje su planirane za naredne dane

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacinalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović izvijestio je u utorak da je 28 osoba zaraženih koronavirusom zatražilo e-propusnicu.

‘’Unatoč dodijeljenom statusu o samoizolaciji, 2629 osoba je zatražilo e-propusnicu, dok je e-propusnice zatražilo 394 osobe kojima je određena karantena’’, dodao je Božinović.

Trenutno važećih izdanih e-propusnica je 639.725. Među njima je skoro 50.000 kojima je istekla važnost, a ima i onih koje još nisu aktivirane i koje su planirane za naredne dane, precizirao je. Božinović je upozorio i na učestalo neoprezno spaljivanje otpada i korova za vrijeme jakog vjetra, unatoč savjetima koje šalje Hrvatska vatrogasna zajednica.

“U ovo doba godine bi vaše informativne emisije često javljale o požarima. No sad to nije prioriteno,, ali požara i dalje ima. I to velikih. Svi ovi požari su posljedica neopreznog spaljivanja”, rekao je Božinović. Pozvao je građane da biljni otpad kompostiraju, a ako se ipak odluče na spaljivanje, neka o tome obavijeste vatrogasce. Pojedine su jedinice lokalne samouprave donijele odluku o zabrani spaljivanja pa pratite upute, poručio je.

