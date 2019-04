OVAKO FUNKCIONIRA ELITNA PROSTITUCIJA U HRVATSKOJ: ‘Tjedan dana poslužuješ starog jarca i dobiješ 2000 eura. Bolje i to nego u Dubai’

Prostitucija je posebice tijekom ljeta postala privlačna mnogima, te neslužbene brojke govore kako čak desetak tisuća ljudi oba spola u Hrvatskoj, svih dobi, koji trajno ili povremeno, na ovakav ili onakav način, postaju seksualni radnici

Iako je prostitucija ilegalna u Hrvatskoj, njezina pojava je svakodnevna. Direktor luksuznog hotela rekao je kako osoblje uvijek zažmiri kada gost dovede prijateljicu noći, a njih se dovodi ili traži često, piše Slobodna Dalmacija. Osoblje će reagirati samo ukoliko dođe do kršenje reda i mira.

BEOGRADSKE PROSTITUTKE PRESELILE NA JADRAN: Ovo su njihove cijene, ali same u biznis ne mogu ni pod razno

Javna tajna

“Ako naš gost nešto želi, on će to i dobiti. I sve dok ne pravi nered, uredno plaća, za nas je O.K. Poslovno smo liberalni. Noćnih dama ima svugdje, uvijek, pa i u našim hotelima, i u onim jeftinijima i u onim skupljima. Razlika je samo u rangu žena. I to je javna tajna o kojoj se, kao, ne govori. Nekada su gosti direktno od recepcionara ili konobara tražili da ih spoji s prostitutkom”, napominje direktor luksuznog hotela.

“Danas samo izguglaju, ima aplikacija, escorta, happy end masaža. Nekoć je uvijek u hotelu netko imao i svoga taksista, broj noćne dame. Ali budimo realni, još uvijek su u igri te male crne tekice s posebnim brojevima”, ističe direktor hotela, piše Slobodna Dalmacija.

10 tisuća ljudi

Na području PU splitsko-dalmatinske policija je zabilježila 18 prekršaja zbog prostitucije, a ove godine zaključno s 25. listopada šest. Iako žene vode prema brojkama, uslugu obavljaju i muškarci. Kada je riječ o dobi, prednjače osobe od 33 do 38 godine međutim to ne znači kako nema mlađih i starijih.

Brojke koliko ima građana koji se trajno ili povremeno bave prostitucijom je nepoznat. Neki smatraju kako čak desetak tisuća ljudi oba spola u Hrvatskoj, svih dobi, koji trajno ili povremeno, na ovakav ili onakav način, postaju seksualni radnici, piše Slobodna Dalmacija.

NOVI DETALJI ZAGREBAČKE ELITNE PROSTITUCIJE: Poznata fitness trenerica pronalazila klijente za moćnog svodnika

Posao budućnosti?

Po ljeti kada zaplove luksuzne jahte, tada mladi muškarci i žene idu do marina i sidrišta luksuznih brodova. Naime, klijenti na jahtama mogu isplatiti do tisuću eura.

“Kada bi se stvorila zakonska osnova kao u brojnim zemljama svijeta, tada bih sa svojim inozemnim partnerima odmah krenuo u otvaranje javne kuće. Zapravo luksuznog hotela, skupe investicije. To je posao budućnosti, koji bi donio višestruku korist i nervoznim momcima koji nemaju cure, i curama koje su ostavljene makroima pa već s 30 godina postaju stara roba. Tu bi radile legalno. Imale bi dozvole, legalan prihod uz plaćanje poreza državi, redovite zdravstvene preglede, zaštitu, eliminaciju makroa. Ne bi bile na ulici, ne bi se vukle po smrdljivim stanovima ili, kao nekada, po Đardinu”, izjavio je jedan poduzetnik za Slobodnu Dalmaciju.

SRPKINJA KOJA JE PREKO DANA TV VODITELJICA, A PO NOĆI SVODNICA: ‘Biznis je krenuo nizbrdo, ali onda sam povukla ovaj potez’

Prijedlo Sindikata srpske policije

Iako u Hrvatskoj za legalizaciju nema inicijative, drugačija je priča u Srbiji. Naime, Sindikat srpske policije ljetos pripremio prijedlog pokušaja legalizacije prostitucije i poslao ga vladi na razmatranje. U prijedlogu su naveli tri razloga zašto bi se prostitucija trebala legalizirati: briga o zdravlju, punjenje državnog proračuna i preusmjeravanje policijskih snaga na druga radna područja.

Neki hrvatski policijski djelatnici isto se zalažu za legalizaciju prostituciju. Tada bi legalni bili katalozi s fotografijama žena poput onih koji se mogu pronaći na brojnim stranicama za odrasle. Slični katalozi postoje u lancima eletne prostitucije u kojima se mogu pronaći javnosti poznata imena iz estrade. Sve što je potrebno je imati osobu za vezu, te će se odabrana osoba iz kataloga pojaviti u stanu ili hotelskoj sobi, piše Slobodna Dalmacija.

“Tjedan dana u luksuznoj vili, bazen, skupi restorani, garderoba, dobar auto, ništa ne radiš osim što servisiraš starog bogatog jarca. Dobiješ od 1500 do 2000 eura i to je to. Bolje i to nego u Dubai. Nikada ne znaš što te tamo može čekati. Pa dok traje…”, priznanje je jedne svojedobno medijski eksponirane žene o tome kako se zarađuje.