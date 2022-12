Jedan do drugog, jedan bankomat radi, drugi ne. Do kraja godine na raspolaganju nam je tek svaki treći bankomat u zemlji. Na zadnji dan prosinca radit će njih samo 1300. Građani negoduju jer do gotovine dolaze teže. Blanka Baturina iz Zagreba podijelila je za RTL Danas svoja iskustva: 'Došla sam na bankomat svoje banke - nije radio. Drugi je radio, ali nije želio isplaćivati novac, i onda sam podigla gotovinu na bankomatu treće banke.'

'Loša organizacija, to je trebalo bolje napraviti'

Ljubica Kovačić iz Karlovca kaže da isto ima problema s bankomatima:'Samo morate tražiti koji radi, a ne znam zapravo ni gdje ima obavijest o tome koji radi.'

Da bi građani znali, koji bankomati rade i gdje mogu podignuti gotovinu bez naknade, Hrvatska udruga banaka svakodnevno ažurira interaktivnu kartu s kojom se mnogi i ne snalaze baš najbolje.

Davor Faget iz Zagreba ima na sve komentar: 'Loša organizacija, kao i sve ostalo. To je trebalo drugačije napraviti. Mnogi ljudi su zatečeni, stariji pogotovo jer oni ni ne razumiju te poruke: 'Idite vamo, idite tamo… Ako ne radi taj bankomat idite na drugi koji radi'. Stariji ljudi, penzioneri, kako će to?!'

A kako do gotovine, nije jedino što muči građane. Drago Grgić iz Zagreba otkrio je još jedan problem: "Kada hoćete vidjeti stanje, onda morate ići u banku. Pitam, zašto mi ne izbacuje stanje, ona kaže: 'Joj, pa nestalo papira'. Pa to se ne smije događati."

Od 1. 1. radit će 2700 bankomata

A događat će se sve češće jer tijekom prosinca ugasit će ih se više od 2700 bankomata.

Iz Hrvatske udruge banaka kažu da se posebno vodilo računa o manjim mjestima kako bi građani u svakom trenutku na najbližoj mogućoj lokaciji imali bankomate koji rade. Posljednjeg dana prosinca građanima će biti na raspolaganju 1300 bankomata koji će isplaćivati kune, a s prvim danom Nove godine njih 2700 umjesto kuna isplaćivat će eure..

To je napravio i Milan Pijevac iz Zagreba: "Osigurao sam se prije, eura imam, gotovine imam, tako da nemam nikakvih problema." Goran Antunovac iz Zagreba daje svoj recept: "Trećinu uloži u nekretnine, trećinu u biznis, a trećinu drži u gotovini. Prema tome, svi bi se toga trebali držati. I ja se nastojim toga držati."

Sa Starom godinom ispratit ćemo i stare novčanice, a nove u apoenima od 10 i 20 eura bankomati će isplaćivati do kraja ožujka.