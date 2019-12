‘KAKO DA RODITELJ KOJI BRINE ZA TEŠKO BOLESNO DIJETE PREŽIVI S 2500 KN? Pa minimalna plaća je 3000! Treba ih sve biti sram…’

Sve je nakaradno, političari su bitni sami sebi, a za obične, male ljude nije ih briga, osim ako ne paraliziraju čitav sustav kao učitelji. Kako da bolesna djeca paraliziraju sustav? Da izađu na ulicu sa bocama sa kisikom?, stoji u pismu ogorčenog oca

Članovi Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Sjena” prosvjedom su u srijedu pozvali ministricu Vesnu Bedeković da poboljša status roditelja njegovatelja i njegovatelja djece s posebnim potrebama, te da ih se zakonski tretira kao radnike s plaćom i mogućnošću bolovanja.

“Mi smo roditelji njegovatelji i njegovatelji, radnici, a ne socijalni slučajevi”, poručila je članica udruge Sjena, Suzana Rešetar na prosvjedu ispred Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gdje se okupilo dvjestotinjak roditelja, djece i članova udruga za djecu s posebnim potrebama.

Minuta šutnje za 2500 kuna naknade

Istaknuli su kako roditelji njegovatelji i njegovatelji primaju socijalnu naknadu od 2500 kuna, na što su ironično ukazali “minutom šutnje”.

“Upozoravamo da je taj iznos premali, nedovoljan, i da nitko u Hrvatskoj od toga ne može kvalitetno živjeti. Upozoravamo da smo socijalno isključeni i živimo na rubu siromaštva”, kazala je Rešetar.

Upozorila je kako su troškovi koji proizlaze iz invaliditeta “enormno visoki”. “Plaćamo terapije, nadoplaćujemo pomagala, kupujemo djeci lijekove. A jedini odgovor koji dobivamo godinama je uvijek isti – ‘možete dijete smjestiti u instituciju'”, poručila je Rešetar.

Roditelji i njegovatelji podnose veliku žrtvu, odrekli su se životnih planova i snova, bili su primorani davati otkaze na poslu kako bi skrbili o svojoj djeci i kako bi im djeca mogla ostati kod kuće.

“Danas smo ovdje po drugi put u dva mjeseca da opet pitamo Ministarstvo: ‘otkud vam pravo da zadirete u temeljna prava čovjeka’. Naša djeca imaju pravo živjeti u svojoj obitelji, a mi imamo pravo na našu djecu”, ustvrdila je Rešetar uz glasnu podršku okupljenih.

Također je upozoreno da roditelji njegovatelji nemaju pravo na bolovanje u slučaju bolesti, u tom slučaju mogu jedino dijete smjestiti u instituciju ili udomiteljsku obitelj. Više od 90 posto roditelja nije iskoristilo to pravo, kaže Rešetar. Osim toga, rečeno je, u slučaju smrti djeteta roditelj njegovatelj gubi sva prava, i to istoga dana.

Traže Zakon o njegovateljima

Više puta su pozvali ministricu Bedeković i njene savjetnike da pokažu suosjećanje i dođu među prosvjednike. Pri kraju prosvjeda to se i dogodilo jer su se dvije savjetnice ministrice Bedeković obratile okupljenima. Poručile su kako su donijeli odluku o povećanju naknade, no prosvjednici su ih prekinuli uzvikujući kako “žele plaću, a ne socijalnu naknadu”.

Prosvjednici traže uređivanje svih prava i obaveza njegovatelja kroz Zakon o njegovateljima, koji mora biti odvojen od Zakona o socijalnoj skrbi jer tamo u praksi niti ne pripada. Zahtjevaju da status njegovatelja mora biti reguliran kao radni odnos po svim smjernicama Zakona o radu, tako da roditelji njegovatelji dobivaju plaću i imaju mogućnost bolovanja, umjesto socijalne naknade, koja je ionako premala.

“Roditelji njegovatelji sada primaju socijalnu naknadu za svoj rad. Želimo da to bude plaća kako bi bili kreditno podobni bankama da bismo mogli, primjerice, prilagoditi kupaonicu osobi ili djetetu s invaliditetom, kupiti auto ili osigurati krov nad glavom”, rekla je za Vijesti.hr Sabina Lončar, predsjednica udruge Sjena.

Naknada ne pokriva ničije potrebe

Njegovatelji tvrde da žive u socijalnoj izolaciji i na rubu siromaštva, zbog čega su egzistencijalno ugroženi i oni i njihovi štićenici, odnosni vlastita djeca s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom o kojima se brinu. Mnogi su zbog toga lošeg tjelesnog i psihičkog zdravlja. Ističu kako iznos naknade od 2500 kuna nije dovoljan za pokrivanje njihovih osnovni životnih potreba i specifičnih potreba njegovanih osoba.

To potvrđuje i roditelj-njegovatelj Davor Knezović iz Vukovara, koji je ogorčen situacijom, odlučio napisati pismo i poslati ga redakciji Net.hr-a, a mi ga prenosimo u cijelosti:

“Zovem se Davor Knezović, iz Vukovara sam. Roditelj sam 11-godišnje curice Mije Lane, koja je 100-postotni invalid. 04.12.2019. u Zagrebu ispred Ministarstva demografije, održat će se prosvjed roditelja njegovatelja. Pa kakvo smo mi to društvo u kojem najugroženija skupina prosvjeduje?

Roditelj njegovatelj za skrb o svom teško bolesnom djetetu mjesečno dobiva 2500 kuna. Minimalna plaća je 3000 kuna, a roditelj koji skrbi o teško bolesnom djetetu dobije 2500 kuna. 2500 kuna!!!”

‘Njima je 2500 kuna ništa

“Da li ima netko u Ministarstvu demografije(demagogije) da radi za 2500 kuna? Pa njima je 2500 kuna za kavu i frizuru, pa oni dobiju regresa, božićnice, dar ovaj, dar onaj… Njima je 2500 kuna ništa. Naknada se od 2007. godine nije mijenjala, niti jednu lipu nije porasla. Kolika je plaća, ministrice, tajnika u ministarstvu, službenika, bilo kojeg uhljeba u ministarstvu? Da li netko od njih radi za 2500 kuna?

Treba ih sve biti sram, jer ne brinu o onima o kojima bi trebali brinuti. Na prošlom prosvjedu ministrica se nije udostojila niti pojaviti, nego je poslala nekakvu zamjenicu, koja se uzmucala i uzj***la kao mlada pred svatove. Pa ministrice, što bi se reklo ovdje kod nas u Slavoniji, budi baja pa izađi pred te nesretne ljude. A ne nekakvu nesretnu zamjenicu slati.

Mi živimo u Vukovaru, za naše bolesno dijete nemamo ništa, za sve živo idemo u Zagreb, pregledi, vježbe, lijekovi… Sve živo plaćamo. Pa samo put u Zagreb je minimum 500-600 kuna… Bez da budete jako gladni i žedni.

U nedjelju, je na TV N1 gostovala nekakva gospođa Bogdanović iz Ministarstva demografije. Kaže da je sasvim u redu da roditelj kome je umrlo dijete, odmah ide na zavod za zapošljavanje, a npr. Gabrijela Žalac (velika ministrica) prima 6+6; šest mjeseci punu plaću i jos šest mjeseci 50 posto plaće. Jer ipak je veći šok doživjela smijenjena ministrica, nego roditelj kome je umrlo dijete.”

Paraliziranje sustava bocama s kisikom

“Tako Vam to ispadne. Da li je to normalno? Nije, ali bolesna djeca ne mogu ništa, ne mogu izaći sa plinskim bocama, ne mogu vikati, ne mogu ništa, mogu samo sjediti u invalidskim kolicima i gledati. Svima su puna usta branitelja, Vukovara… Pa zar su za takvu državu branitelji ginuli? Koji je smisao Pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, ako su teški invalidi gladni?

Naša curica ide u školu za djecu sa poteškoćama u razvoju, znate li zašto ta škola jedina nije štrajkala? Zato što je mnogoj djeci jedini obrok koji pojedu, to što to dobiju u toj školi. To vam je tuga koja se riječima ne može opisati. Tuga. Mnogi roditelji njegovatelji su samohrani, i kako da prežive sa 2500 kuna? Ako se roditelj njegovatelj razboli, dijete ide u instituciju, koje nema, ili je ipak ima (psihijatrija).

Dva mjeseca je prošlo od prošlog prosvjeda, i što se dogodilo? Ništa. Ministrica uporno priča da oni rade. Pa što rade, ako se od 2007. godine naknada za te nesretne ljude nije povisila jednu lipu! Udruga Sjena, koja je organizator prosvjeda, pisala je predsjedničkim kandidatima da ih podrže. Znate tko im je odgovorio? Nitko.

Je**š roditelje njegovatelje, njih je samo 4800 u RH, a više od pola ih niti neće glasati jer ne mogu mrdnuti od djeteta koje nepokretno lezi u krevetu.

Ma ne vrijedi više bilo što pisati, jer promijeniti se ništa neće, mi smo se kao društvo sportskim rječnikom negdje zamjerili lopti, i sad nas sve zajedno neće. Sve je nakaradno, političari su bitni sami sebi, a za obične, male ljude nije ih briga, osim ako ne paraliziraju čitav sustav kao učitelji. Kako da bolesna djeca paraliziraju sustav? Da izađu na ulicu sa bocama sa kisikom?”, stoji u pismu ogorčenog oca.