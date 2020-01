KAKO ĆEMO RADITI NEDJELJOM: Vlada najavila ‘austrijski model’, poslodavci zabrinuti, a evo što sve ovo znači za radnike

‘Najbitnije nam je u korelaciji radnika, poslodavaca i nas u Vladi da osiguramo kontrolu, a da nam radnici i kada rade nedjelju budu adekvatno plaćeni’, kazao je ministar gospodarstva Darko Horvat

Vlada Andreja Plenkovića odlučila je, kao i mnoge prije, regulirati pitanje rada nedjeljom i nakon Nove godine trebala bi predstaviti analizu modela. Spominje se da će najvjerojatnije biti preuzet model kakav ima Austrija. Prema tom modelu, samo određen broj nedjelja u godini mogle bi biti radne za zaposlene u trgovinama.

Pritom treba uzeti u obzir i naviku građana da su nedjeljom gotovo sve trgovine otvorene i da tog, inače neradnog dana, mogu kupiti sve što im treba.

‘Kupio bih sve petkom i subotom’

“Kupio bih sve petkom i subotom, čovjek se brzo navikne”, kazao je za RTL Zagrepčanin Tin. Njegova sugrađanka Jadranka dodaje: “Prisiljeni smo obavljati kupnju nedjeljom jer i mi radimo ostalim danima.”

Ministar gospodarstva Darko Horvat kaže, pak, kako se u Vladi još raspravlja o tome koliki je broj nedjelja koje bi poslodavci mogli definirati kao radne.

“Najbitnije nam je u korelaciji radnika, poslodavaca i nas u Vladi da osiguramo kontrolu, a da nam radnici i kada rade nedjelju budu adekvatno plaćeni”, kazao je ministar Horvat za RTL.

‘Više prometa završit će na internetu’

Jedinstvenog stava oko tog pitanja nema ni u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP). Upravitelj jednog trgovačkog centra smatra da će to donijeti mnogo problema u poslovanju, imati negativne posljedice za gospodarstvo, te da može dovesti do otkaza.

“Činjenica je da što više trgovina bude reducirano vikendima to će više prometa završiti na internetu. Kada kupujete iz bilo kojeg trgovačkog lanca i to vam dođe doma, dobit ćete račun njihovog dućana u Luksemburgu, Poljskoj ili Španjolskoj, i to je ono što bi nas kao državu trebalo brinuti jer će ta kupovna moć završiti u njihovoj, a ne našoj ekonomiji”, kaže Denis Čupić, upravitelj jednog trgovačkog centra.

Iz Ministarstva rada poručuju da bi promjene zakona trebale biti dobre i za građane i za ekonomiju.

“Bitno je da tu budu pokriveni svjetonazorski i ekonomski ciljevi. Ne možemo dopustiti da zbog redefiniranja rada nedjeljom ugrozimo ili ne potičemo dovoljno ekonomiju”, ističe ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović.

‘Treba naći model da radnici budu zaštićeni’

Aladrović dodaje da je važno definirati i plaćanje rada nedjeljom. Za to se već godinama zalaže udruga U ime obitelji.

“Radnicima u trgovinama treba naći model da budu zaštićeni i da ako rade šest dana, sedmi dan mogu biti kod kuće. Ako se usuglase s poslodavcem i rade nedjeljom moraju biti adekvatno plaćeni”, kazala je Željka Markić iz udruge U ime obitelji.

Inače, zakon koji će regulirati rad nedjeljom trebao bi stupiti na snagu u prvoj polovini 2020. godine.

