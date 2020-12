Ministar unutarnjih poslova te načelnik Stožera Davor Božinović osvrnuo se na organizaciju u trgovinama i trgovačkim centrima

Hrvatska u posljednja 24 sata bilježi 4520 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što znači da ukupan broj pozitivnih danas iznosi 159.372, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji. Nažalost, tijekom zadnja 24 sata preminulo je 69 osoba te se 280 pacijenata nalazi na respiratoru.

Povećan broj oboljelih i podaci koji govore da je u Hrvatskoj 7-dnevna incidencija vrlo loša te da je u Europskoj uniji samo Luksemburg gori od nas, postavlja se pitanje hoće li se još neke mjere potrožiti. Koji je sljedeći potez kada su u pitanju mjere odgovorio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. Epidemiolog kaže kako su razgovarali o kriterijima za pojačavanje ili smanjenje mjera.

“Mi ćemo 21. ove mjere, smatramo ih primjerenima, razmatrati. Ako nam se u međuvremenu dogodi pogoršanje, to ćemo diskutirati. U svim ovim mjerama koje smo donijeli prije desetak dana postoji mogućnost dodatno smanjenje okupljanja, smanjenje aktivnosti, gospodarskih, društvenih… Naravno da razmišljamo u tom smjeru da, ako će biti potrebno, da ćemo aktivnosti dodatno ograničavati, ali 21. je taj datum kada ove mjere prestaju važiti. Ako uočimo situaciju da postoji potreba da se mjere postrože ili dodaju nove, reagirat ćemo”, naveo je Capak.

KRENITE ŠTO PRIJE U BOŽIĆNI ŠOPING: Trgovci su dosad bili gotovo neokrznuti mjerama, ali i to se mijenja – stižu nove restrikcije

Posebne mjere za trgovine

Ministar unutarnjih poslova te načelnik Stožera Davor Božinović osvrnuo se na organizaciju u trgovinama i trgovačkim centrima. Rekao je da su pripremili odluku koja će vjerojatno tijekom dana biti potpisana te se ona odnosi na posebnu organizaciju djelatnosti trgovina u vremenu od najvjerojatnije 12. prosinca. Rekao je da će ona vrijediti od subote pa do 10. siječnja.

“U smislu ove odluke razvrstane su prodavaonice i trgovački centri tako da se određuju grupacije prema površini prodajnog prostora, a to je ukupna površina trgovine umanjena za skladišne prostore, sanitnarne čvorove i ostale prostore koji nisu dostupni za kupce. Broj kupaca koji istovremeno mogu biti unutra ograničit će se da u prodavaonici koje imaju 10 kvadrata može biti samo jedan kupac. Od 11 do 100 kvadrata određuje se da za svakog kupca mora biti najmanje 10 četvornih metara, više od 100 – za svakog kupca najmanje 12, od 201 do 2000 za kupca je osigurano najmanje 16, a za one s više 2000 kvadrata bit će za svakog kupca najmanje 20 četvornih metara.

Za trgovine s više od 2000 kvadrata i šoping centre uvode se nove mjere koje uključuju organiziran prijevoz broja kupaca i uvođenje redara koji će spriječiti ulazak prevelikog broja kupaca, tu je i obaveza uklanjanja ili onemogućavanja sjedenja u zajedničkim dijelovima trgovačkih centara, uklanjanje ili onemogućavanja aparata za zabavu. Uvodi se i obaveza upozoravanja kupaca, a nadležnoj službi civilne zaštite morat će se dati podaci o sustavu ventilacije, prozračivanja itd.”, pojasnio je ministar Božinović.

ĐIKIĆ PONOVNO IZNIO CRNE PROGNOZE: ‘Stožer je potpuno zakazao. Epidemija će kod nas trajati duže i odnijet će više života’

Mjere vrijede do 21. prosinca, je li to prekasno?

“Ove mjere vrijede do 21., a rekao sam da ćemo na dnevnoj bazi razgovarati o mjerama. A svakako ćemo 21. donijeti nove odluke. Možemo se nadati da će situacija biti povoljnija i da ćemo na malo opušteniji i ljepši način moći dočekati naš drugi najveći katolički blagdan Božić”, rekao je Capak.

Božinović je rekao da planiraju da trgovine i trgovinski centri budu otvoreni do 10. siječnja. “Predviđamo da će raditi do tada, ali ne možemo reći hoće li doći do nekakvog naglog pogoršanja. Ali imajući u vidu sve procjene donijeli smo ovakvu odluku”, dodao je ministar.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.