KAKO ĆE VLAST SPRIJEČITI OVO DIVLJAŠTVO? ‘Ne mora se baš auspuhom u more, sunčati se i slušati radio’

‘Građani s pravom kritiziraju, ali mi smo svjesni tih problema i pokušavamo ih rješavati’, rekao je načelnik općine

Čitateljica Net.hr-a prije nekoliko je dana na e-mail redakcije poslala više fotografija koje pokazuju kako dio turista bez ikakvog srama parkiraju automobile na samu plažu Pisak u Selinama, tik do mora. Vozila od glava kupača prolaze tek na par centimetara, a osim što se radi o doista ružnom i nepotrebnom prizoru, sama je situacija i dosta opasna.

POGLEDAJTE FOTKE, OVO JE MOGUĆE SAMO KOD NAS: ‘Voze par centimetara od glava kupača, nitko ne reagira’

‘Ono što me žalosti je činjenica da je ovo više puta proglašavana jednom od najljepših plaža u zemlji. Ovo je dragulj koji je nastao kotrljanjem kamenja s Velebita preko Male Paklenice. I dok drugi navažaju šljunak za plažu, ovaj prirodni dragulj se uništava i nikome ništa. Kroz priču dolazim do saznanja da nije u cijeloj općini tako, pa za primjer plaža koja je nastala na identičan način kroz kanjon Velike Paklenice je uređena, parking se naplaćuje, rampa priječi ulaz na plažu iako postoji uređeni put za aute od blokova, sve savršeno funkcionira. Pa se pitam, gdje je problem???’, napisala je čitateljica.

Načelnik općine Starigrad, Krste Ramić, izjavio je kako je upoznat s problemom na plaži koja se nalazi u zoni pomorskog dobra.

‘Ali to ne znači da ćemo mi bježati od problema ako je na pomorskom dobru. Činjenica je da je tu plaža, ali da tuda vodi i put ne samo do plaže, već i do polja u privatnom vlasništvu koja se nalaze poviše te plaže. Postoji doduše put i s druge strane, ali se njim ne može do svih zemljišta. Jutros sam dao nalog našim komunalcima da postavimo na tom mjestu znakove zabrane zaustavljanja i parkiranja. Ne možemo u potpunosti zabraniti ljudima da dođu do svog zemljišta autima, ali barem ako se tu prođe, da bude manje izražen problem.’

‘Preko noći se ne može naći idealno rješenje, ono bi bilo ono što smo mi započeli u raditi, a to je projekt uređenje obale kojim bi se uredila i šetnica, sanitarni čvorovi promet, čime bi onda čitav taj prostor bio pod posebnim režimom uprave. Taj projekt nije daleko odmaknuo, idejno rješenje imamo, ali smo čekali određivanje granica pomorskog dobra kako bi se moglo ići dalje i taj dio nije određen do kraja, što nije problem samo na razini Starigrada, nego i u čitavoj državi. Osim toga, odmah iznad plaže je privatno zemljište na kojemu nemamo nadležnosti pa su nam i s te strane vezane ruke’, rekao je Ramić za Slobodnu Dalmaciju.

Dodaje kako se ‘ne mora baš auspuhom ući u more, otvoriti vrata pa se sunčati i slušati radio’, rekao je načelnik.

‘Građani s pravom kritiziraju, ali mi smo svjesni tih problema i pokušavamo ih rješavati. Kad dođu turisti, broj ljudi nam se poveća deset puta, a dužina obale u našoj nadležnosti iznosi 40 kilometara. Pa vi sad to održavajte s 8 komunalaca u sezoni. S druge strane mi smo uložili do sada 5 milijuna kuna u plažu Jaz pokušavajući usmjeriti ljude na uređene plaže koje imaju i sanitarni čvor, šetnicu, sportska igrališta, fitness na otvorenom, uređene parkinge i sve druge sadržaje. To je veliki iskorak u odnosu na prije, ali svjesni smo da to još nije dovoljno.

Pokušavamo čistiti plažu i barem s te strane održavati red. Bilo je prigovora i zbog prolaska komunalnih vozila obalom također u Selinama, ali kako će očistiti plažu ako ne prođu, onda će sve biti i još puno smeća? Na jednoj obližnjoj lokaciji imali smo problem s divljim kampistima koji smo pokušali rješavati u suradnji s nadležnim institucijama. Najučinkovitije su bile fizičke prepreke i rampa ispod koje su mogli prolaziti ljudi osobnim automobilima do svojih parcela, ali nisu mogli kamperi i kamp-kućice. Prije nekoliko večeri to nam je netko porušio. Umjesto da čiste plaže, komunalci moraju sad popravljati rampe ‘, zaključio je.