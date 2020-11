KAKO ĆE VLADA LJUDIMA NADOKNADITI ZATVARANJE? I dalje traju dogovori, zasad se zna samo ovo – predložena su dva modela

Čini se kako Vlada nije računala na novo zatvaranje dijela gospodarstva, s obzirom na to da je izostao prateći skup gospodarsko-socijalnih mjera

Nakon što je premijer Andrej Plenković u četvrtak predstavio nove epidemiološke mjere, postavlja se pitanje kako će Vlada kompenzirati gubitke svima koji će do 21. prosinca morati ostati zatvoreni. Nakon predstavljanja, u večernjim satima, održan je sastanak nekolicine ministara iz resora vezanih uz gospodarstvo na kojem se pokušalo naći rješenje za zahtjeve poslodavaca.

Na sastanku su potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović te ministar gospodarstva Tomislav Ćorić raspravljali o tome što bi još mogli ponuditi poduzetnicima osim već stare i dobro poznate mjere od 4000 kuna za sufinanciranje plaća zaposlenika. Jutarnji doznaje kako su ministri razmatrali i prijedloge ugostitelja i rješenja koja su zbog zabrane poslovanja viđena u drugim zemljama.

No, tek treba vidjeti kako se ta rješenja mogu uklopiti u domaći model, a to bi trebala biti tema današnjeg sastanka Vlade i poduzetnika. Problematično je, naime, to što Hrvatska klizi prema recesiji s dvostrukim dnom, a još nisu poznati rokovi početka korištenja 22 milijarde eura koje su na raspolaganju iz proračuna Europske unije. Dosad je stiglo tek 510 milijuna eura iz programa SURE, koji u osnovi služi za financiranje skraćenog radnog vremena.

Predložena dva modela

U situaciji kada je dio gospodarskih aktivnosti ponovno blokiran, a plana za njihovo obeštećenje nema, ugostitelji okupljeni u nekoliko udruženja predložili su Vladi dva modela pomoći. U prvom modelu traže smanjenje PDV-a na pet posto u trogodišnjem razdoblju, a potom i dugoročno na 13 posto za sve ugostitelje, uz nastavaka potpora od 4000 kuna do travnja sljedeće godine te otpis poreza i doprinosa do 1. svibnja i obeštećenje od deset eura po kvadratnom metru za trošak najma. Očekuju i “Covid-kreditiranje” te druge državne mjere za očuvanje likvidnosti.

U drugom modelu traže osiguranje prihoda poduzetnicima, ali ne samo za radnike i njihove plaće. Žele oprost doprinosa, ali i direktnu dotaciju od 50 posto prihoda iz istog razdoblja lani iz čega bi se isplaćivali radnici. Očekuju i oslobađanje od svih fiksnih obveza tijekom zatvaranja na svim razinama vlasti, što uključuje najamnine, komunalne naknade i komunalne usluge, te ponovno inzistiraju na smanjenju PDV-a i oslobođenju od parafiskalnih nameta. Poduzetnici su, doznaje se, čak plasirali i ideju o isplati 75 posto prihoda iz istog lanjskog mjeseca, po uzoru na njemački model.

A što s onima koji rade?

Upitno je i što će biti s onima čije poslovanje direktno ovisi o radu ugostitelja, poput proizvođača pića i nakladnika, kojima rad nije zabranjen, ali ostvaruju značajan dio prihoda u kafićima i restoranima. Čini se kako u Vladi nisu računali na ovo djelomično zatvaranje, jer su donedavno proklamirali strategiju njegova izbjegavanja u bilo kojem obliku. Pokazatelj toga je i izostanak pratećeg skupa gospodarsko-socijalnih mjera.

