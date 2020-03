KAKO ĆE POVIJESNI PAD CIJENA NAFTE UTJECATI NA HRVATSKU? Stručnjak: ‘Dobro za potrošače, ali loše za državu. Patit će više sektora’

Strah od koronavirusa je apsolutno jedini utjecaj na ovakav pad cijena nafte. Ovo sada se zove medvjeđe raspoloženje, tj. uspavano tržište. Posljedice su sada vrlo široke. Da, istina je da će patiti više sektora zbog ovog drastičnog pada. Smanjena je potrošnja, ali i proizvodnja, sve je to uzročno-posljedično, objasnio je Štern

Vozači diljem svijeta su u ponedjeljak ostali ugodno iznenađeni cijenama goriva na benzinskim postajama jer su one na svjetskim tržištima drastično pale. Ono što je prethodilo padu cijene nafte za 30 posto, što je najviše od 1991., jest početak cjenovnog rata koji je Saudijska Arabija započela s Rusijom.

Tako je Saudijska Arabija smanjila svoje prodajne cijene i poručila da će povećati proizvodnju. Cijena nafte sada iznosi 31,02 dolara po barelu na londonskom tržištu što je pad cijene od 31,5 posto, javljaju Vijesti.hr. Na američkom tržištu cijena sada iznosi 28 dolara po barelu što je pad od 32 posto. Ovaj potez Saudijske Arabije kažnjavanje je Rusije, najvećeg proizvođača nafte koja krajem prošlog tjedna nije pristala na OPEC-ov prijedlog o smanjenju proizvodnje.

Povećanje proizvodnje i smanjenje cijena

Dogovor o smanjenju proizvodnje za 1,7 milijuna barela dnevno prestao je vrijediti u petak, a od tog dana išao je prijedlog da se ide na 1,5 milijuna barela dnevno, na što Rusija nije htjela pristati, pišu Vijesti.hr. Odgovor Rijada bilo je povećanje proizvodnje i ponude sirove nafte uz velike popuste. Zadnjih tjedana još su u većem strahu zbog širenja koronavirusa koje bi potencijalno moglo izazvati usporavanje i globalnog gospodarstva, što znači i potražnju za naftom.

Prijestolonasljednik Mohammed bin Salman na čelu je Saudijske Arabije te je kraljevstvo pod njegovom vladavinom dobilo reputaciju da povlači rizične i nepredvidive poteze kada osjeća da je potrebno utvrditi svoju poziciju. Razlog zašto Rusija nije pristala na smanjenje jest koronavirus i njegov utjecaj na potražnju nafte prije poduzimanja nekih mjera. Saudijska Arabija htjela je drastičnim padom cijena nafte natjerati Rusiju da se vrati pregovorima, međutim to se ne čini vjerojatnim.

Što će drastični pad cijena značiti za Hrvatsku?

Naftni stručnjak Davor Štern za Vijesti.hr objašnjava što ovakav drastičan pad cijena nafte predstavlja za Hrvatsku. On kaže da ovakav pad cijena nije nužno dobar za državu jer dolazi do smanjenja prihoda kroz manjak ubiranja PDV-a te trošarina. No, pad cijena dobar je za potrošače jer je za njih dobro to što će doći do smanjenja naftnih derivata, kaže Štern.

Pad cijena naftnih derivata može se dogoditi već sutra, dakle u utorak kada se mijenjaju cijene goriva. U Hrvatskoj je prošli tjedan pala cijena benzina za 34 lipe pa sada košta 9,68 kuna. Što se tiče cijene litre plinskog ulja ona je jeftinija za 32 lipe pa je njezin iznos sada 4, 57 lipa. I cijena litre autoplina otišla je dolje i to za 15 lipa te sada iznosi 4,57 kuna. Štern otkriva da je “industrijski život” u svijetu koji je bio aktivan, dakle u Kini, Italiji i dijelu Francuske, zapravo zamro. Naftni stručnjak pojašnjava da kada poraste potrošnja da će porasti i proizvodnja, dok je sada na snazi obrnuta situacija.

“Strah od koronavirusa je apsolutno jedini utjecaj na ovakav pad cijena nafte. Ovo sada se zove medvjeđe raspoloženje, tj. uspavano tržište. Posljedice su sada vrlo široke. Da, istina je da će patiti više sektora zbog ovog drastičnog pada. Smanjena je potrošnja, ali i proizvodnja, sve je to uzročno-posljedično”, objasnio je Štern za Vijesti.hr.