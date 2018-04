KAKO ĆE IZGLEDATI NOVI AGROKOR: Krovna tvrtka je u Nizozemskoj, a čak 95 posto vlasništva ide u ruke 20 vjerovnika

Prema dogovorenoj nagodbi, najveći domaći koncern izgledat će posve drugačije.

Čak 95 posto vlasništva u Agrokoru će imati njegovih dvadeset najvećih vjerovnika, a vlasnička struktura posložit će se s krovnom kompanijom u Nizozemskoj, kako je to bilo i do sada. Tako bar predviđa nagodba čiji je nacrt dogovoren.

Ako Agrokor promatramo kao piramidalnu strukturu, onda će na vrhu biti zaklada u koju će vjerovnici unijeti depozitarnu potvrdu o vlasništvu, a udjel će ovisiti o visini duga koji potražuju. Zaklada je to koja će u svom vlasništvu imati još dva društva, krovnu kompaniju i holding kompaniju (To Co i Hold Co) koje po svom ustrojstvu i načinu rada odgovaraju onome što je u Hrvatskoj društvo s ograničenom odgovornošću odnosno d.o.o.

Ranije spomenuta zaklada bit će valsnik tvrtke Top Co. Top Co će biti vlasnik tvrtke Hold Co, a Hold Co iz Nizozemske će biti vlasnik hrvatskog holdinga.



Holding će u u svom vlasništvu imati isti postotak vlasništva u sadašnjim Agrokorovim tvrtkama kćerima koje su solventne te u inozemnim društvima u vlasništvu Agrokora, piše Novi list. Ipak, i tvrtke iz sastava Agrokora koje su insolventne dobit će svoja zrcalna društva, koja će se očistiti od duga i njihov će stopostotni vlasnik biti novi holding u Hrvatskoj.

Na novi holding bit će preneseno 1,6 milijardi eura kredita (roll up oz lipnja prošle godine), a nove će tvrtke morati vratiti dug koji je osiguran u hipotekama, a ostali dug će se ili pretvoriti u vlasništvu u nizozemskom holdingu ili će biti otpisan.