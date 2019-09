KAKO ĆE IZGLEDATI NAŠA MIROVINA? Oni koji će raditi do 70. bit će bogato nagrađeni, a poslodavac više neće odlučivati o važnoj stvari

Vlada je prihvatila zahtjeve sindikata, a sada planiraju omogućiti rad dulji od 65. godine onima koji to žele, neovisno o tome želi li to poslodavac ili ne

Vlada je prihvatila sve zahtjeve sindikata koji su prikupili 700.000 potpisa građana protiv rada do 67. godine. Idući će se tjedan tako u javno savjetovanje pustiti sedam izmjena zakona koji će različitim skupinama ljudi omogućiti da rade i nakon 65. godine ako to žele, ali im to neće biti obveza.

Kako doznaje Jutarnji list, Vlada će i stimulirati one koji žele raditi duže – mirovina će im rasti za 0,34 posto za svaki mjesec duljeg ostanka na tržištu rada, a najviše za pet godina. Tako da će onaj koji bude želio raditi do 70. imati čak 20,4 posto veću mirovinu.

U ponedjeljak kreću razgovori sa sindikatima

U ponedjeljak kreću razgovori sa sindikatima i poslodavcima, nakon čega zakoni idu na e-savjetovanje na 14 dana. Radi se o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Jutarnji list donosi analizu što će izmjene zakona i odustanak od mirovinske reforme značiti za te profesije.

Radnik u privatnom sektoru u starosnu mirovinu moći će sa 65 godina i najmanje 15 godina mirovinskog staža, a ako želi prijevremenu mirovinu u nju će moći sa 60 godina i 35 godina mirovinskog staža, premda će tada dobiti manju mirovinu. Oni koji žele moći će raditi i poslije 65. godine bez posebne dozvole poslodavca. Dobna granica se još mora odrediti, vjerojatno će iznositi 68 godina. Ako radnik želi ostati i nakon 65. godine, a poslodavac nema potrebu za njim, morat će mu isplatiti otpremninu za godine koje je još mogao ostati na poslu.

Što će biti s prosvjetarima?

Sindikati žele da i državni službenici mogu raditi poslije 65. godine do 68. bez dozvole čelnika tijela. Liječnici i ostalo medicinsko osoblje sada mogu raditi dulje od 65. godine uz suglasnost ravnatelja i potpis ministra. U ministarstvu za Jutarnji kažu kako će se najverojatnije ići na varijantu da liječnici mogu, ako žele raditi do 68. bez posebne dozvole, a do 70. ako se dogovore s ministrima.

Učitelji i nastavnici sada moraju ići u mirovinu sa 65 godina, a u Ministarstvu znanosti još ne znaju kako će se zakon mijenjati.