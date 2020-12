KAKO ĆE IZGLEDATI KORONABLAGDANI? Neke zemlje izričito zabranjuju Polnoćke, druge uvode policijske satove, a evo što čeka Hrvatsku

Aktualne zabrane okupljanja u Hrvatskoj vrijede do 21. prosinca, no još jedna stara odluka Stožera mogla bi se primijeniti za blagdane

Reuters je izdvojio mjere koje su na snazi za ove blagdane po europskim zemljama. U mnogočemu su slične onima u Hrvatskoj, no postavlja se pitanje hoće li Stožer i za Božić primijeniti vlastitu odluku kojom je dopustio okupljanje u Vukovaru povodom Dana sjećanja.

Nizozemska

Vlada je produljila mjere o ograničenju obiteljskih okupljanja na tri gosta po kućanstvu. One su na snazi od 8. prosinca do 15. siječnja. Restorani i kafići ostaju zatvoreni. Premijer Mark Rutte rekao je da ne bi isključio uvođenje novih mjera uoči Božića.

Danska

Restorani, muzeji, kina i drugi kulturni objekti zatvaraju se u 38 od 98 općina, uključujući Kopenhagen, od 9. prosinca do 3. siječnja. Učenici i studenti prebačeni su na online nastavu.

Njemačka

Ministar zdravstva Jens Spahn rekao je jučer da će Njemačka možda i pooštriti mjere uoči Božića. Vlada je mjere zatvaranja produljila do 10. siječnja, no neke je popustila za božićne blagdane. Dozvoljeno je okupljanje do 10 ljudi, ne uključujući djecu.

Italija

Talijani neće ove godine moći na Polnoćku, a između regija će za blagdane moći putovati samo u hitnim slučajevima. Ova mjera stupa na snagu 20. prosinca.

Grčka

Restorani, sudovi i škole ostaju zatvoreni do 7. siječnja. Na snazi je i ograničenje kretanja – policijski sat od 21 do 5 sati ujutro, te zabrana kretanja među regijama.

Mađarska

Premijer Viktor Orban rekao je da neće biti proslava Nove godine. Zemlja ostaje pod strogim restrikcijama, uključujući policijski sat od 19 h, a mjere bi trebale trajati do 11. siječnja.

Portugal

U toj zemlji nema ograničenja za privatna okupljanja na Božić. Za Badnjak i Božić bit će zabranjene javne proslave, a na okupljanju na otvorenom bit će dozvoljeno maksimalno šest ljudi.

Španjolska

Na Božić i Novi godinu može se okupiti do deset ljudi u pojedinom kućanstvu, dok je u drugim periodima taj broj ograničen na šest osoba. Između 23. prosinca i 6. siječnja bit će zabranjeno kretanje među regijama, osim u slučaju obiteljske posjete.

Austrija

Austrija će dozvoliti skijanje od 24. prosinca, no tradicionalni božićni sajmovi i slična događanja na javnim mjestima ove su godine otkazana.

Francuska

Građani će moći putovati od 15. prosinca u slučaju da dnevni broj novozaraženih osoba padne ispod 5.000. Skijališta im ostaju zatvorena do siječnja.

Belgija

Belgijska kućanstva smiju u obiteljske krugove i na kućna druženja za blagdane pozvati samo jednu osobu. Oni koji žive sami, mogu se družiti s dvije osobe. Također, zabranjuju se vatrometi za Novu godinu kako bi se spriječila okupanja, a Vlada savjetuje građanima da ne putuju van zemlje.

Irska

Između 18. prosinca i 6. siječnja smiju se okupiti tri kućanstva, a van snage će se staviti odredba o zabrani putovanja unutar zemlje.

Velika Britanija

Između 23. i 27. prosinca na privatnim se druženjima mogu okupiti maksimalno tri kućanstva. Građanima je omogućeno otići u crkvu kao i okupljanje na javnom mjestu dok su zabavne na zatvorenom zabranjene. Tijekom Božića, ali i kasnije trgovine će imati produljeno radno vrijeme.

Hrvatska

Mjere koje je donio Nacionalni stožer stupile su na snagu 28. studenog , a traju do 21. prosinca, a ptom će analizirati učinak i odlučiti hoće li biti popuštanja, produljenja ili postroženja. Zatvoreni su kafići i restorani, alkohol se ne smije prodavati nakon 22 sata, na otvorenom prostoru na jednom mjestu maksimalno smije biti 25 ljudi, a na privatnim okupljanjima ne više od deset. Zabranjeni su i božićni sajmovi. Nove mjere, koje stupaju na snagu ove subote, a traju do 10. siječnja, donose nova pravila za maksimalan broj kupaca u trgovinama. No još su povodom Dana sjećanja donijeli uredbu kojom se izuzimaju okupljanja povodom spomendana, praznika i blagdana koja bi se mogla primjeniti i na Božić, Stjepanovo i Novu godinu.