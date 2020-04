KAKO ĆE IZGLEDATI IDUĆI TJEDAN? Otvorit će se trgovine odjećom, ali tu se krije opasnost; Imaju ideju s isprobavanjem odjeće…

Davali su se prijedlozi te se pokušalo doći do toga koji je najsigurniji način popuštanja jer valja izbalansirati sprječavanje širenja bolesti i pokretanje gospodarstva

Vlada bi sutra na sjednici trebala iznijeti konačni prijedlog paketa mjera za otvaranje gospodarstva. Riječ je o popuštanju donesenih mjera u cijeloj državi i svim resorima. Zato su se jučer na Markovu trgu sastali ljudi iz ministarstava sa stručnjacima. Od epidemiologa su tražili savjete i mišljenja o stupnju rizika koji bi donijelo ukidanje ili pak ublažavanje bilo koje mjere u fazi borbe protiv koronavirusa u kojoj se trenutno Hrvatska nalazi.

Da su se rasprave vodile od jutra, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Davali su se prijedlozi te se pokušalo doći do toga koji je najsigurniji način popuštanja jer valja izbalansirati sprječavanje širenja bolesti i pokretanje gospodarstva. Međutim, dokumenta s konkretnim prijedlozima nema, ali politika će na kraju odlučiti dok je struka tu samo savjetodavno tijelo.

Otvaranje trgovina – specifična situacija s dućanima s odjećom

Prema saznanjima Jutarnjeg lista, vodili su se razgovori o otvaranju svih trgovina, dakle onih koje bi se mogle otvoriti, a da nisu samo prehrambenog karaktera. Ono što je ključno jest kako osigurati sve uvjete za sprječavanje širenja bolesti. Zbog toga struka predlaže da se otvore trgovine namještajem jer je tu uglavnom riječ o dućanima velikih površina gdje se lako može održavati razmak kao i higijenski uvjeti. Procjena toga koliko bi po kupcu trebalo biti kvadrata trgovine navodno se radi kao. Svrha toga jest računanje koliko kupaca može biti u trgovini u isto vrijeme.

Javila se specifična situacija s trgovinama odjećom, doznaje Jutarnji list. Brojni roditelji su se našli u problemu jer njihova djeca brzo prerastaju odjeću i zato ju je potrebno negdje kupiti. Djeca uglavnom ne isprobavaju odjeću pa s otvaranjem tih dućana ne bi trebalo biti velikih problema. No, ono što je predmet rasprave jest otvaranje dućana s odjećom za odrasle.

Isprobavanje odjeće kao rizik

Isprobavanje odjeće u kabinama za presvlačenje može biti potencijalni rizik zaraze, čak neovisno o broju kupaca u dućanu. Zbog toga se navodno razmatra mogućnost neisprobavanja odjeće, nego da ju kupac odnese kući te dobije mogućnost zamjene u slučaju da mu roba ne odgovara.

Kada je po srijedi poljoprivreda, razgovori su se vodili u smjeru prodaje domaćih proizvoda na tržnicama. Struka u tome ne vidi problem u slučaju da se svi pridržavaju propisanih mjera socijalne distance i dezinfekcije.

Bez odluke o školama

Učenici i njihovi roditelji nažalost još ne mogu odahnuti jer konkretne odluke o otvaranju škola nema. Razlog se krije u nizu potencijalno opasnih situacija. Prema pisanju Jutarnjeg lista, ako bi se išlo u otvaranje škola za najniže razrede, pitanje je kako će se rasporediti razredi u kojima je 25 ili više učenika. Tu se javlja još jedan problem – djeca najnižih razreda još su mala i teško da će se držati distance kada su u pitanju njihovi razredni prijatelji.

K tome, djeca u školi imaju i obrok, što se također mora riješiti. Krajnji zaključak o tome hoće li se škola do kraja školske godine odvijati na daljinu ne postoji. Kako god bilo, još je malo vremena da se konačno usuglase prijedlozi i da se donese konkretna odluka gdje će se sve mjere popustiti i kako će u Hrvatskoj izgledati život od idućeg tjedna.

Što žele poslodavci?

Glavni direktor HUP-a Davor Majetić smatra da dobri rezultati Hrvatske u borbi protiv pandemije pokazuju da Vlada može polako krenuti s ublažavanjem mjera kada je riječ o poslovnom sektoru. Oni u HUP-u drže, navodi Majetić, kako bi trebalo razmotriti mogućnost da se ubrzo otvore trgovine namještaja kao i saloni za prodaju automobila i slične trgovine.

“Prethodno bi Vlada i Nacionalni stožer morali dati precizne upute tim tvrtkama glede mjera koja moraju poduzeti kako bi mogle poslovati u novim uvjetima (…) Vlada bi trebala sastaviti kriterije kojima će epidemiološkim pokazateljima na razini države ili županija omogućavati otvaranje nekih sektora kojima je zabranjen rad. Na osnovi tih kriterija poduzetnici bi mogli pratiti situaciju i pripremiti se za mogući početak rada. Ali pritom je jako bitno da Vlada i prije nego što donese odluku o otvaranju tih sektora, prethodno precizno pobroji koje će sve mjere ti poduzetnici morati ispuniti da bi mogli poslovati.

To je potrebno zbog toga da se tvrtke mogu na vrijeme pripremiti za početak poslovanja, kako ne bi gubili vrijeme ili provodili pogrešne modele prilagodbe novim uvjetima poslovanja. Uz to, kada Vlada objavi takve naputke za pojedine sektore, poduzetnici će moći ocijeniti je li im moguće profitabilno ili održivo poslovati u takvim uvjetima. Netko će, naime, možda procijeniti da mu neće biti održivo otvarati restoran u takvim uvjetima, pa će shodno tome moći donijeti potrebne poslovne i investicijske odluke”, rekao je Majetić za Jutarnji list.

‘Poduzeća će trebati dodatnu pomoć’

Direktor HUP-a naglašava kako HUP još uvijek radi na operativnoj provedbi dosadašnjih mjera koje je Vlada donijela kako bi pomogla poduzećima.

“Još uvijek nismo u radu s Vladom došli do modela kako pomoći tvrtkama koje ne rade u trgovini i nemaju preko 20 posto prihoda koje ostvare izvozom, ali koje imaju problema s poslovanjem zbog koronakrize, no nemaju pristup kreditnim instrumentima koje je Vlada kreirala za pomoć gospodarstvu. Uz to, već sada vidimo da će nakon što prođe prvi nalet krize trebati dodatno pomoći poduzećima koja ćemožda 50 posto radne snage morati staviti na čekanje, dok se narudžbe ne popune. Dakle, radimo na realizaciji dosadašnjih mjera, ali i na anticipaciji budućih problema i mogućih mjera koje bi Vlada trebala donijeti”, veli Majetić.

Što se tiče kafića, ugostiteljskih objekata i restorana, jučer se nije ozbiljno raspravljalo i njihovom otvaranju.

